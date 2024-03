Kate Winslet reveló cuál es la película por la que más la reconocen en la calle: y no es “Titanic”

La estrella británica es reconocida por un inesperado éxito navideño por el que las madres e hijas se le acercan para decirle que es su “pequeño ritual” de Navidad (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

Contrario a lo que muchos puedan pensar, Kate Winslet, la inolvidable Rose de Titanic, no es mayormente reconocida por su rol en el clásico dramático de 1997. En una reciente aparición en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la actriz británica sorprendió al público al revelar que la película por la cual la reconocen en la calle es un clásico navideño para muchas familias: The Holiday (El descanso).

Sin importar el enorme éxito y la nominación al Oscar que obtuvo a sus 21 años por su destacada actuación en Titanic, el film que marcó un hito en su carrera y en la historia cinematográfica, Winslet compartió con Jimmy Fallon que fue la película navideña de 2006 la que parece haber calado más hondo en el corazón del público.

“La gente se me acerca por la calle más por The Holiday y el episodio de Extras que hice que por Titanic. Te lo prometo. Sobre todo en Navidad”, dijo Kate después de que Fallon calificara a la comedia romántica como un “clásico de culto”.

La ganadora del Oscar interpretó el papel de la periodista Iris Simpkins en "The Holiday", película navideña por la que mucha gente la recuerda

“Y lo más encantador es que madres e hijas se me acercan en el supermercado y me dicen: ‘Kate, nos encanta The Holiday, es nuestro pequeño ritual de Navidad’”, continuó la ganadora del Oscar, que interpretó el papel de la periodista Iris Simpkins en el film.

La revelación de Winslet evidenció cómo ciertas películas, independientemente de los premios o el reconocimiento crítico, construyen un valor sentimental para el público. “Tienen cosas que comen todos los años, se sientan, es una tradición y eso me encanta”, añadió sobre la cinta. “Es algo que nunca me habría esperado, la conexión madre-hija en torno a una película como ésta. Es muy bonito. Es precioso”.

Durante la entrevista, Fallon le recordó a la actriz que, a lo largo de su carrera, ha participado en otras producciones de gran envergadura, como Avatar: la forma del agua (2022), secuela que recientemente superó a Titanic en la taquilla global, convirtiéndose en la tercera película más taquillera de la historia. Pero Winslet parecía avergonzada de la mención.

La actriz británica ha formado parte de dos de las más grandes películas que se hayan hecho en la historia: "Titanic" (1997) y "Avatar" (2022)

“Estás en dos de las más grandes películas que se hayan hecho”, le dijo el presentador. “¿Por qué tenías que señalarlo?”, se rio sobre su participación en Avatar. “Es tan embarazoso”. La estrella de Solo un sueño bromeó sobre su olvido ocasional de haber formado parte del reparto, debido a la intensidad y brevedad de su participación en el exitoso proyecto.

“Es muy divertido lo de Avatar, porque Zoe Saldaña, Sam Worthington y Sigourney [Weaver], ha sido una parte de sus vidas durante mucho tiempo y yo, sinceramente, pasé dos meses intensos en 2018″, explicó. “Así que cuando mencionas Avatar estoy como, oh sí, estoy en Avatar... olvidé eso, olvidé que estoy en Avatar. Pero es increíble”.

Fuera de los momentos vergonzosos, Winslet hizo una retrospectiva y dijo sentirse bendecida por su carrera y por las personas que ha conocido en la industria: “Esa es una de las cosas más hermosas, especialmente ahora que creo que formo parte de una industria cinematográfica que realmente apoya a las mujeres y defiende a las actrices jóvenes”.

Winslet destacó el cambio que han dado las actrices de Hollywood hacia el empoderamiento (Créditos: HBO Max)

La conversación entre Winslet y Fallon no solo destacó el éxito comercial y crítico de la actriz a lo largo de los años, sino también su percepción sobre los cambios en el mundo del cine, especialmente respecto al empoderamiento y la visibilidad de las mujeres.

“Ha cambiado tanto”, dijo la actriz británica sobre la industria cinematográfica al revelar que cuando era más joven solía ser sumisa y controlada, pero que ahora sucede lo contrario. Resaltó este cambio de perspectiva como emblemático de una nueva era en Hollywood, donde las mujeres se sienten más empoderadas para expresarse con confianza y defender su arte.

“Ahora las jóvenes actrices son como las jugadoras de tenis, salen ahí y rugen y devuelven la pelota y la golpean como quieren golpearla”, comentó.