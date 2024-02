Billy Dee Williams aseguró que Marlon Brando coqueteó con él sin éxito: “Prefiero a las mujeres”

Billy Dee Williams fue abordado por Marlon Brando en una fiesta, pero el actor de "Star Wars" no estaba interesado (Photo by Hulton Archive/Getty Images)

El reconocido actor Billy Dee Williams, recordado por su papel de Lando Calrissian en Star Wars, brindará un profundo vistazo a su vida privada en What Have We Here?: Portraits of A Life, su autobiografía que se publicará el próximo 13 de febrero. En una reciente entrevista para la revista People, Williams, a sus 86 años, reflexionó sobre su legado y decidió abrirse sobre aspectos menos conocidos de su vida, que van desde su talento como pintor hasta su reputación de galán de Hollywood.

Dentro de las páginas de su libro, Williams narra experiencias significativas, incluido un particular encuentro con Marlon Brando. Según relató, durante una fiesta repleta de estrellas en la casa de la leyenda de Hollywood, Brando le hizo una propuesta romántica, la cual Williams declinó.

Aunque no brindó más detalles sobre la experiencia, Billy reveló que durante gran parte de su carrera fue abordado tan por mujeres como por hombres, y si bien, nunca tuvo problemas con ello, siempre prefirió la compañía de mujeres. En 2019, el actor generó debates sobre su identidad de género y sexualidad al describirse como alguien que se percibe tanto femenino como masculino en una entrevista con Esquire. Durante esa conversación también expresó la profunda amistad que lo unía a James Baldwin, destacado escritor negro y abiertamente gay, resaltando su comodidad y respeto por las personas independientemente de su orientación sexual.

Aunque ha sido consultado sobre su sexualidad en varias ocasiones, Williams ha asegurado que siempre ha preferido a las mujeres (REUTERS/Henry Nicholls) REUTERS

En lo que respecta a Brando, el actor fue bien conocido por su apetito sexual. En una entrevista con Vulture en 2018, el famoso productor musical Quincy Jones aseguró que Marlon era una persona “encantadora”, pero gracias a su enorme atractivo, no tenía reparo en tener una vida sexual sumamente activa, ya fuera con hombres o con mujeres.

“Era el hombre más encantador que podías conocer. Dormía con lo que fuera. Con lo que fuera. Incluso con un buzón. James Baldwin, Richard Pryor, Marvin Gaye”, confesó la mano derecha de Michael Jackson.

James Baldwin, Richard Pryor, Marvin Gaye, fueron algunos de los famosos que, se rumora, pasaron por la cama de Marlon Brando

Brando también contó en una entrevista de 1976 que había tenido experiencias homosexuales y “no estaba avergonzado de ello”. Incluso corre una leyenda en Hollywood que asegura que Brando tuvo un romance con James Dean, y mientras el protagonista de Rebelde sin Causa terminó flechado por el carisma de Brando, el eterno Padrino sólo amaba su reflejo, según palabras de la actriz Stella Adler.

Otro de los romances que se le adjudicaron a Marlon fue Jack Nicholson, y al respecto, el actor compartió lo siguiente: “Nunca le he dedicado demasiada atención a lo que la gente pensaba de mí, pero si hay alguien que está convencido de que Jack Nicholson y yo somos amantes, pueden seguir pensándolo. Me divierte”.

Billy Dee Williams defendió a su personaje de Lando Calrissian asegurando que "no tuvo opción" al momento de vender a su amigo Han Solo en "Star Wars: El Imperio Contraataca"

Las revelaciones de Billy Dee Williams tan sólo unos días después de que el actor recordara el acoso que recibió por parte del público tras el estreno de Star Wars: El Imperio Contraataca. En la cinta, el personaje de Williams, Lando Calrissian, tracionó a su amigo Han Solo y lo entregó a Darth Vader para que este lo congelara en carbonita. Niños de la escuela de su hija, azafatas de aviones y decenas de personas le reclamaron la traición al actor, quien en una entrevista en el podcast Dagobah Dispatch de EW, trató de defender a su personaje más emblemático.

“Te enfrentas a un personaje bastante formidable en Darth Vader. Y luego está, por supuesto, Boba Fett. Y estas personas estaban invadiendo mi espacio, y tuve que negociar con ellos. Pero el trato al menos evitó la desaparición completa de Han Solo y sus amigos. Pero tuve que aferrarme a toda mi situación”.