Taylor Swift llegó junto a Lana del Rey a los Grammy y revolucionaron la alfombra roja

Taylor Swift y Lana del Rey hicieron que todos los paparazzis corrieran detrás de ellas en los premios Grammy Créditos:X/@Pop Base

Tan sólo unos pocos minutos antes de que la alfombra roja de los premios Grammy terminara, las cantantes Taylor Swift y Lana del Rey llegaron a la premiación, lo que generó que toda la prensa se amontonara para poder tomarle una fotografía a una de las duplas de artistas más aclamadas de la última década.

Lana del Rey apareció en un vestido color negro con detalles de rosas, que acompañó con guantes muy al estilo de los años 20′s.

Lana Del Rey y Taylor Swift generaron un enorme revuelo al llegar juntas a la gala de los Premios Grammy 2024. REUTERS/Mario Anzuoni REUTERS

Por su parte, Taylor Swift lució un vestido blanco abierto en la pierda izquierda acompañado de guantes largos negros que hicieron un importante contraste.

Fanáticos aseguran que Taylor Swift escogió este look para promocionar su nueva versión del álbum "Reputation" REUTERS/Mario Anzuoni REUTERS

El look de Swift ha dado mucho de qué hablar entre sus fanáticos, pues se especula que la cantante anunciará la “Taylor’s Version” de su aclamada producción Reputation, para lo cual, ha optado por llenar sus redes de imágenes en blanco y negro alusivas al álbum, y por supuesto, también lo ha hecho con sus prendas.

Taylor Swift está nominada a siete premios Grammy, incluidos Mejor Álbum Pop y Canción del Año. Este último premio es especialmente importante para la cantante que lleva años tratando de romper la maldición de ser la artista más veces nominada en esta categoría y nunca ganarla, con un total de siete nominaciones. Swift también ha sufrido esta nominación en la categoría de Mejor Actuación Pop, y para desgracia de sus fans, esto se mantuvo vigente dado que Miley Cyrus se quedó con la estatuilla gracias a su pieza Flowers.

Taylor Swift trata de romper una maldición en los Grammy que ha arrastrado por años REUTERS/Mario Anzuoni REUTERS

En lo que respecta a Lana del Rey, la artista no ha tenido una noche muy prolífica. De las cinco nominaciones que tuvo para esta edición ya ha perdido en tres, quedando solamente Mejor Canción del Año y Mejor Álbum del Año. No obstante, los mismos fanáticos de la cantante consideran que no hay muchos probabilidades de que se lleve alguno de estos premios.

Ante el desaire, los seguidores de Lana del Rey han compartido su molestia en redes sociales y aseguraron que la cantante ha sido boicoteada por los Grammy a lo largo de su carrera.

Fanáticos de Lana Del Rey se han pronunciado en las redes debido al desaire que recibió por parte de los Grammy

“Peso Pluma tiene un Grammy y Lana del Rey no tiene ninguno”; “Lana Del Rey siempre serás famosa y una de las pocas artistas que merece la pena y que han influido a muchos otros y eso no hay cantidad de Grammys que lo compensen”; “no puedo creer que a madre Lana del Rey no le den el reconocimiento que se merece”, son algunos de los comentarios que circulan en la plataforma de X sobre el trato que la Academia le ha dado al trabajo de Lana del Rey.