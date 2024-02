Steven Tyler reapareció en los Grammy después de cancelar su gira con Aerosmith por problemas con su voz

Steven Tyler hizo su primer aparición pública después de haber fracturado su laringe EFE/Nils Meilvang

A casi cinco meses de que el vocalista de Aerosmith, Steven Tyler, sufriera una lesión en sus cuerdas vocales, el músico fue visto por primera vez desde el incidente en la 5ta edición anual de la Jam for Janie, una fiesta de visualización de los Grammys que beneficia a Janie’s Fund, una organización sin fines de lucro que él mismo fundó para ayudar a niñas que han sido abusadas y descuidadas.

Te puede interesar: Taylor Swift llegó junto a Lana del Rey a los Grammy y revolucionaron la alfombra roja

Durante el evento, Tyler compartió detalles sobre su recuperación después de haber fracturado su laringe.

“Mi garganta ha estado mejor, pero está sanando. Y de todas las cosas, decidí tomar el consejo no de mis doctores, sino de las chicas de la casa de Janie”, expresó Tyler en el evento celebrado en el Hollywood Palladium.

Steven Tyler reveló que sus cuerdas vocales siguen en recuperación (En la foto, el cantante posa junto a su hija, Mía Tyler) (Créditos: Instagram/janiesfund)

El músico añadió que algunas de las beneficiarias le escribieron cartas para animarlo, compartiendo con los asistentes algunas de sus favoritas. Una de estas, le decía al cantante que se recuperara pronto y que era parte de su banda favorita. Esto hizo que Tyler soltara una carcajada y dijera “No puedo esperar a enseñarle esto a Joe Perry”.

Te puede interesar: Todos los ganadores de la edición 66 de los Grammy

Como se mencionó anteriormente, Tyler sufrió una laceración en sus cuerdas vocales el pasado septiembre. En un principio se creyó que sería cuestión de unas cuantas semanas para que el músico se recuperara, pero se descubrió que el cantante había fracturado su laringe, obligando a Aerosmith a cancelar todas sus presentaciones.

Steven Tyler se fracturó la laringe el pasado septiembre, obligándolo a cancelar su gira con Aerosmith (Foto Amy Harris/Invision/AP) Amy Harris/Invision/AP

Al respecto, el músico compartió el siguiente comunicado:

Te puede interesar: Grammy 2024: los récords que podrían romperse en esta edición

“Tengo el corazón roto por no estar ahí fuera con Aerosmith, mis hermanos y los increíbles Black Crowes, rockeando con los mejores fans del mundo. Prometo que volveremos en cuanto podamos”.

Mia Tyler, la hija de Steven, comentó que su padre se encuentra “mucho mejor”, aunque admite que no sigue al pie de la letra las órdenes de su doctor.

Mia Tyler, hija de Steven Tyler, confesó que el cantante no ha seguido al pie de la letra las recomendaciones de sus doctores (Créditos: Instagram/Mia Tyler)

“Se supone que a veces no puede hablar, así que tengo que gritarle literalmente: ‘No puedes hablar por teléfono conmigo ahora, vamos a mandarnos mensajes’. No puedes callarle, no puede cerrar la boca”, comentó entre risas la modelo y actriz de 45 años.

En noviembre, Steven Tyler actualizó a sus seguidores sobre su sanación compartiendo una foto de sí mismo en la cabina de mezclas y expresando entusiasmo por el trabajo de estudio mientras se recupera, a pesar de las limitaciones físicas.

Mientras sus cuerdas vocales se curan, Steven Tyler está trabajando en el estudio para nuevas remezclas de Aerosmith (Créditos: Instagram/Steven Tyler)

“La garganta se recupera... ¡Pero mis oídos siguen funcionando! Así que, mientras tanto... ¡Es hora del estudio... De empezar a remezclar Aerosmith!”, escribió el Tyler en sus redes sociales generando una gran expectativa entre los seguidores de los chicos malos de Boston.