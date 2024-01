Shannen Doherty reveló las internas con sus compañeros de 90210

En una conversación con su ex compañero de reparto en la serie, Jason Priestly, la actriz recordó vívidamente el detonante que cambió el ambiente del elenco (FX Networks)

La actriz Shannen Doherty, conocida por su papel protagónico en la icónica serie Beverly Hills, 90210, destapó los impactantes entretelones de las tensiones y rivalidades que se escondían detrás del éxito de la serie de los 90. En el último episodio de su podcast, Let’s Be Clear with Shannen Doherty, compartió cuál cree que fue el detonante que cambió drásticamente la dinámica entre sus compañeros de elenco.

En una conversación con su ex compañero de reparto Jason Priestly, Doherty recordó que, tras su aparición en la portada de Rolling Stone en 1992 junto a Priestly y Luke Perry, el ambiente nunca más fue el mismo. “Se convirtió en nada más que competencia después de que saliera esa portada”, le comentó la actriz, que interpretó a Brenda Walsh en la serie juvenil.

Cuando Jason, que dio vida a Brandon Walsh, le confesó que nunca sintió rivalidad entre el elenco, ella sugirió: “Tal vez sea porque soy mujer”. Y reveló que sus compañeros le reclamaron por aparecer en la revista. “Un montón de miembros del reparto entraron en mi camerino y me dijeron lo mal que estaba que hiciera una portada de Rolling Stone sin ellos y que debería haber exigido que todos estuvieran”, dijo.

Tras su aparición en la portada de Rolling Stone en 1992 junto a Jason Priestly y Luke Perry, dijo que el ambiente “se convirtió en nada más que competencia" (REX Features/Shutterstock /The Grosby Group)

Firme en su posición, Doherty, que tenía 21 años en ese momento, les respondió que no estaba en posición de dictar términos a la revista y que lo hizo pensando en su carrera. “Es un gran honor que me pidan que aparezca en la portada de esta revista, así que no, ese es su problema. No es el mío”, les dijo entonces.

Al ver a Priestly asombrado por una tensión que para él era inexistente durante más de tres décadas, la actriz de 52 años lo atribuyó a que, en términos generales, había una “mentalidad muy masculina” en aquel tiempo. La intérprete también señaló la disparidad salarial y de trato en el set: “A los hombres se les pagaba más, a ti se te pagaba más que a mí. Tú eras el número 1 en la lista de llamadas. Yo era la número 2″.

Según Shannen, este diferente enfoque quizás favoreció que se enfrenten a ella en lugar de “ir a los hombres”. Añadió: “O quizá simplemente sabían que te reirías y te marcharías”, se rió. “Siempre fuiste muy diplomático, pero con sentido del humor, así que lo habrías manejado de forma diferente a como lo hice yo”.

"Beverly Hills, 90210" Jason Priestley, Shannen Doherty, Jennie Garth, Ian Ziering 1990 © 1990 Mario Casilli (Reuters) Disclaimer: This asset - including all text, audio and imagery - is provided by MPTV. Reuters does not guarantee the accuracy of, or endorse any views or opinions expressed in, this asset.

La actriz de Embrujadas protagonizó Beverly Hills, 90210 desde su estreno en 1990 hasta 1994, participando en las cuatro primeras temporadas. Debido a frecuentes riñas e interrupciones en el set, fue expulsada de la serie, por lo que su personaje, Brenda Walsh, dejó la trama tras mudarse a Inglaterra en la quinta temporada para continuar sus estudios.

Durante el episodio extra de su podcast, Doherty reconoció su comportamiento poco profesional en el set, pero aseguró que hubo una dolorosa explicación detrás. Según la actriz, hubieron circunstancias personales profundas que influyeron en su salida del programa, destacando cómo las luchas fuera de pantalla a menudo pueden afectar el correcto funcionamiento de una producción.

Según Shannen, la "mentalidad masculina" de la época" favoreció que se enfrenten a ella en lugar de “ir a los hombres” (Fox Broadcasting Company)

Tras reconocer que muchas veces hizo que sus compañeros la esperen y trabajen días extra por llegar tarde, explicó: “Estaba en un matrimonio horrible, y había cosas que ocurrían en ese matrimonio que me hacían muy difícil llegar a tiempo al trabajo”.

Doherty se refería a su ex esposo Ashley Hamilton, quien estaba luchando contra su adicción a las drogas cuando la actriz aun rodaba 90210. “Y sé que eso se convirtió en un problema muy grande para el resto de ustedes, como debe ser”, sentenció.