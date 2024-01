Leonardo DiCaprio, Margot Robbie y más: los sorpresivos desaires en las nominaciones a los Oscar 2024

Mientras las actuaciones protagónicas de Leonardo DiCaprio y Margot Robbie fueron excluidas, "El color púrpura" no obtuvo ninguna nominación como largometraje, pese al éxito en taquilla (IMDb/Warner. Bros)

La temporada de premios cinematográficos ha alcanzado su punto álgido con la revelación de las nominaciones para la 96ª edición de los Premios Oscar 2024 este martes por la mañana, sin dejar de causar un fuerte impacto en el mundo del cine. Con la lista oficial, algunas sorpresas y polémicos desaires no tardaron en ser el foco de comentarios y análisis entre aficionados en redes sociales y profesionales del medio.

Aunque la aclamada cinta Oppenheimer se convirtió en el líder absoluto con 13 nominaciones, y títulos como Pobres criaturas y Los asesinos de la luna de las flores se destacaron con 11 y 10 candidaturas respectivamente, las exclusiones notables tanto de algunos talentos de renombre como de populares obras cinematográficas como Wonka y Priscilla, no pasaron desapercibidas.

Una de las mayores sorpresas fue Leonardo DiCaprio, que no fue incluido en la categoría de Mejor Actor Principal por su papel en Los asesinos de la luna de las flores, de Martin Scorcese. A pesar de su prestigiosa carrera y aclamada actuación al lado de sus compañeros Robert de Niro y Lily Gladstone, nominados a Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz Principal respectivamente, la Academia decidió no reconocer a DiCaprio este año.

Pese a las diversas nominaciones de "Los asesinos de la luna de las flores" y "Pobres criaturas", las actuaciones de sus estrellas Leonardo DiCaprio y Willem Dafoe, respectivamente, fueron excluidas

En un giro inesperado, uno de los golpes más contundentes lo recibió Oprah Winfrey y Steven Spielberg de El color púrpura. Pese a su increíble éxito en taquilla a fines de diciembre, solo se vio reconocida la actuación de Danielle Brooks en un papel secundario, lo que supuso un desaire tanto al musical en sí como a la protagonista Fantasia Barrino y co protagonista Taraji P. Henson de la lista de nominaciones.

Siguiendo con las decepciones, si bien la aclamada película Barbie logró entrar en la disputa por su realización como Mejor Película y otros siete galardones, dejó ver uno de los desaires más hablados de esta edición: Greta Gerwig, su cineasta, no fue incluida en la categoría de Mejor Dirección, aunque consiguió una mención para Mejor Guión Adaptado.

Además, grande fue la sorpresa de miles de internautas al conocerse que Margot Robbie no fue nominada por su papel de la muñeca de Mattel, aunque sí como productora del filme. La situación se ha vuelto aún más controvertida debido a que su co protagonista Ryan Gosling, quien interpreta a Ken, sí competirá por la estatuilla a Mejor Actor de Reparto.

Uno de los desaires más hablados de esta edición de los Oscar: La ausencia de Greta Gerwig en la terna de Mejor Director y la de Margot Robbie en la de Mejor Actriz, ambas por "Barbie" (Photo by Rodin Eckenroth/WireImage)

Si bien la exitosa y aclamada por la crítica Pobres criaturas de Yorgos Lanthimos es la segunda película más nominada de la 96ª edición de los Oscar con 11 candidaturas, una de sus estrellas se quedó fuera: Willem Dafoe, quien interpreta al doctor Godwin Baxter. En contraparte, Emma Stone y Mark Ruffalo lograron nominaciones a Mejor Actriz Principal y Mejor Actor de Reparto respectivamente.

Por su parte, ciertas cintas que se alzaron con expectativas elevadas durante la temporada, como Wonka, Priscilla y Saltburn brillaron por su ausencia tras no lograr figurar en ninguna categoría. Sorprendió también la omisión completa de estrellas galardonadas con la estatuilla de oro como Natalie Portman y Julianne Moore por May December, y Penélope Cruz por Ferrari. Tampoco se incluyó Asteroid City de Wes Anderson en las categorías principales, a pesar de su reconocimiento como mejor cortometraje de acción real.

La música también tuvo su cuota de sorpresas, ya que el jurado desplazó temas como Dance the Night de Dua Lipa (Barbie), Road to Freedom (Rustin) de Lenny Kravitz y Can’t Catch Me Now de Olivia Rodrigo (Los juegos del hambre). En contraparte, temas como What Was I Made For? de Billie Eilish, y I’m Just Ken de Mark Ronson y Ryan Gosling ganaron su lugar en la competición.

Sorprendió también la omisión completa de estrellas galardonadas con la estatuilla de oro como Natalie Portman y Julianne Moore por "May December", y de cintas como "Priscilla" y "El color púrpura"

Con estas cartas sobre la mesa y conscientes de los innumerables matices que compone la gran fiesta del cine, la 96ª edición de los Premios de la Academia promete ser un evento lleno de sorpresas, con la expectativa creciente y más focalizada que nunca. La ceremonia, presentada por Jimmy Kimmel, se llevará a cabo el domingo 10 de marzo a las 19.00 horas ET en ABC.