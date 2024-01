Sorprendieron a Dua Lipa actuando de forma muy cariñosa con el actor Callum Turner en el estreno de “Masters of the Air”

Según las imágenes obtenidas por TMZ, Dua Lipa y Callum Turner se encontraban en un área más reservada de la fiesta, ocultos tras la entrada trasera del Avra de Beverly Hills (TMZ)

El año nuevo llegó con nuevos rumores de romance que vuelven a rondar a Dua Lipa, que ha vuelto a estar en el ojo público tras su reciente primera nominación a los Globos de Oro. La sensación pop británica parece estar ilusionada con un nuevo interés amoroso tras ser vista compartiendo un baile lento y sensual con un actor británico durante la fiesta de estreno de la miniserie de Apple Masters of the Air.

Aunque en un principio se pensaba que la identidad del hombre misterioso era desconocida, las especulaciones apuntan a que se trataría de Callum Turner, quien también participa en la nueva producción de Apple. Pese a que en el clip nunca se ve la cara del galán, este lucía un traje negro y una cabellera que coincide con el look de Turner durante el estreno.

Según las imágenes obtenidas por TMZ, Dua y Callum se encontraban en un área reservada de la fiesta, ocultos tras la entrada trasera del Avra de Beverly Hills, donde fueron captados muy cariñosos bailando pegados y, en un momento de la grabación, incluso parecía que se daban un beso, aunque esto último no ha podido ser confirmado. A pesar de la brevedad del contacto, el gesto entre ambos sugirió una cercanía romántica.

La estrella pop fue descubierta junto al actor de la miniserie a través de la entrada trasera de la fiesta de lanzamiento en Los Ángeles (Foto Jordan Strauss/Invision/AP/REUTERS/Mario Anzuoni)

La situación sentimental de la intérprete de Dance The Night también ha sido motivo de interés durante el año pasado, ya que, según informes recientes, la artista habría terminado su relación con el director Romain Gavras en diciembre. Si esto es cierto, la presencia de Dua en la fiesta con el soltero Callum Turner ha avivado las especulaciones sobre un nuevo romance en el horizonte con su compatriota.

Con 33 años, Turner es un actor de origen británico que ha ido ganando relevancia en la industria cinematográfica y televisiva. Nacido en Londres en 1990, ha participado en una variedad de proyectos destacables, desde su papel en la serie de TV The Capture, que le valió el reconocimiento de la crítica, hasta su actuación en la saga de Animales Fantásticos.

Además de su talento para la actuación, Callum se ha desempeñado como modelo, lo que ha contribuido a aumentar su perfil público. También mantuvo una larga relación con la actriz de The Crown Vanessa Kirby, que inició en 2014 y finalizó en 2020.

Callum Turner es un actor y modelo británico de 33 años, reconocido por su papel en la serie "The Capture" y en la saga de "Animales Fantásticos" (REUTERS/Mario Anzuoni)

No están claros los detalles sobre lo que pudo haber pasado entre ambos artistas a puerta cerrada, pero se supo que abandonaron el lugar por separado. Los asistentes al evento notaron que Lipa salió por la misma puerta trasera donde fue captada con Turner, pero esta vez acompañada por un amigo. La cantante pop no dejó de lucir una gran sonrisa mientras se retiraba, lo que indica que la pasó de maravilla.

Una posible relación sentimental entre Dua Lipa, que se ha establecido como una de las mayores estrellas musicales y recientemente ha incursionado en el cine, y Callum Turner, uno de los actores británicos más prometedores de su generación, podría tener grandes repercusiones en el mundo del entretenimiento. Por el momento, siguen siendo solo especulaciones y se desconoce si hay algo más profundo.

En diciembre, Lipa habría terminado su relación con el director Romain Gavras, lo que aviva los rumores de romance con Turner (REUTERS/Mario Anzuoni)

El lanzamiento de Masters of the Air, la nueva apuesta de Apple TV+, fue el evento que propició el encuentro. Aunque la cantante de 28 años no tiene un papel directo en la serie, su presencia en la celebración, en definitiva, no pasó desapercibida. El tiempo y futuras apariciones juntos podrán despejar las dudas sobre la naturaleza de su relación.