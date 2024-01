El conmovedor mensaje de Mia Farrow tras la muerte de su hermana Tisa

Tisa Farrow tuvo un breve paso por la industria del entretenimiento en los años 70's y 80's (Créditos: Como liebre acosada (1972))

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz Mia Farrow dio a conocer que su hermana menor Theresa Magdalena, mejor conocida como Tisa, murió el pasado miércoles 10 de enero a los 72 años.

Mia compartió una fotografía de Tisa en sus años de juventud junto a un emotivo mensaje donde aseguraba que era la más noble de sus hermanos.

“Si existe el Cielo, sin duda mi bella hermana Tisa será acogida allí. Ella era la mejor de nosotros - unca he conocido a una persona más generosa y cariñosa. Amaba la vida y nunca se quejaba. Jamás”, declaró Mia en la publicación.

La protagonista de El bebé de Rosemary también recordó que, si bien Tisa incursionó de manera breve en la industria del entretenimiento, dedicó casi 30 años de su vida a la enfermería, y aún con el peso de ver morir a un hijo, Tisa mantuvo su cálida personalidad hasta el último de sus días.

"Murió inesperadamente ayer por la mañana. Aparentemente mientras dormía. Este es un momento difícil para todos los que la admiramos y amamos profundamente", escribió en su Instagram Mia Farrow tras la muerte de su hermana menor

“Fue enfermera durante 27 años, una hermana maravillosa para Steffi, Prudence y para mí, una madre devota para Jason, que murió en Irak, Bridget y su pequeño nieto Kylor - las luces de su vida. Murió inesperadamente ayer por la mañana. Aparentemente mientras dormía. Este es un momento difícil para todos los que la admiramos y amamos profundamente”, finalizó Farrow el mensaje.

Como se mencionó anteriormente, Tisa estuvo involucrada en la actuación y el modelaje en la década de los 70. Inicialmente se hizo conocida en el mundo del cine por su papel en la película de drama y terror Zombie (1979) dirigida por Lucio Fulci, una de las más destacadas en su carrera y que se ha convertido en un clásico de culto dentro del género de zombis.

Además de su participación en Zombie, el recorrido actoral de Farrow incluye títulos como Fingers (1978), dirigida por James Toback, y Anthropophagus (1980), un filme de terror dirigido por Joe D’Amato. Ella también trabajó en The Last Hunter (1980) y en la comedia Some Call It Loving (1973).

Tisa Farrow abandonó la actuación y se dedicó por casi 30 años a la enfermería (Créditos: Allen v. Farrow (2021))

Para cuando Tisa entró en la industria, Mia ya era reconocida como una estrella de Hollywood. Si bien, muchos podrían considerar que el que su hermana mayor ya tuviera un pie bien cimentado en Hollywood le abriría todas las puertas a Tisa, lo cierto es que tuvo que luchar por su lugar en la industria como el resto. De hecho, en una entrevista en 1970 con The New York Times, confesó que ser la hermana menor de Mia Farrow le era contraproducente.

“No tengo ventajas. Me pasé mucho tiempo yendo por la ciudad haciendo pruebas para comerciales, y no conseguí ninguna. Siempre me topaba con alguna mujer de carrera a la que le caía mal enseguida porque no le gustaba mi hermana Mia”.

Tisa Farrow confesó que ser hermana de Mia Farrow le causó problemas para conseguir papeles (Créditos: The Gream Reaper(1980))

En aquella entrevista, Tisa se definió a sí misma como “la gorda de la familia”, además de que la periodista Judy Klemesrud aseguró que tenía una voz suave y apenas audible, demostrando una personalidad muy tímida. Para entonces, Tisa tenía sólo 19 años, y su único sueño era dirigir su propia cinta de terror.

“Quiero dirigir una gran película de terror antes de morir. Se rodará en Nueva York, con vampiros y el Central Park, y yo seré la estrella”, declaró la entonces actriz que diez años más tarde no volvería a pisar un set de grabación.