Cher solicitó la tutela de su hijo Elijah Blue Allman por “problemas de salud mental”

La preocupación de Cher por su hijo menor ha llegado a su límite, llevándola a recurrir a una instancia extrema. Esta semana, la diva estadounidense presentó una solicitud para convertirse en la única conservadora de los activos de su hijo Elijah Blue Allman, citando serias preocupaciones por ser “sustancialmente incapaz de administrar sus recursos financieros.”

Según los documentos oficiales presentados ante el Tribunal Superior de Los Ángeles obtenidos por People, la cantante de 77 años remarcó que, a pesar de que Elijah debe recibir bienes del fideicomiso antes de fin de año, ella busca urgentemente un curador para protegerlo de posibles pérdidas, ya que él es actualmente “incapaz de administrar sus activos debido a graves problemas de salud mental y abuso de sustancias.”

La solicitud sostiene que la esposa separada del hombre de 47 años, Marieangela King, no es apta para ser su tutora, porque “su tumultuosa relación ha estado marcada por un ciclo de adicción a las drogas y crisis de salud mental.” La intérprete de “Believe” teme que cualquier distribución de fondos a Allman se gaste inmediatamente en drogas, poniendo en riesgo su bienestar y su propia vida.

La presentación destaca que la icónica artista ha trabajado incansablemente para obtener tratamiento y ayuda para su hijo, pues “Cher ama inmensamente a Elijah y siempre ha actuado teniendo en cuenta sus mejores intereses”. Sin embargo, debido a los “problemas de salud mental y física” de su hijo, no ha podido discutir sus preferencias sobre el nombramiento de un curador temporal, según indica la presentación.

A la espera de una respuesta frente a esta petición, se ha fijado una audiencia para el 5 de enero de 2024 para una orden temporal, mientras que una audiencia sobre una orden permanente está programada para el 6 de marzo del mismo año.

El pasado octubre, la celebridad abordó las polémicas acusaciones de que había contratado hombres para secuestrar a su hijo de una habitación de hotel en Nueva York, mientras este estaba tratando de arreglar sus problemas matrimoniales con Marieangela King. Aunque lo desmintió escuetamente, confesó que el incidente estaba relacionado con los problemas de adicción de Elijah, sobre los cuales ha hablado abiertamente a lo largo de los años.

“No estoy sufriendo ningún problema que no sufran millones de personas en Estados Unidos”, declaró la frontal artista. “Soy madre. Es mi trabajo, de una forma u otra, intentar ayudar a mis hijos. Haces cualquier cosa por tus hijos. Siempre que puedes ayudarles, lo haces porque eso es ser madre. Cuando piensas en tus hijos, sonríes, los quieres y tratas de estar a su lado”, añadió.

La controversia en torno a las acusaciones de secuestro la generó su ex nuera, al afirmar que estuvieron “12 días juntos a solas, del 18 al 30 de noviembre, en Nueva York, trabajando en su matrimonio” en el momento del supuesto secuestro. En los documentos presentados por King, también afirmó que “uno de los cuatro hombres que se llevaron a Allman” le dijo que la ganadora del Grammy los había contratado.

“Actualmente desconozco el bienestar o el paradero de mi marido. Estoy muy preocupada y angustiada por él. Desde agosto me han dicho que no se me permite ver o hablar con [Allman], que actualmente está encerrado en un centro de tratamiento que no se me ha revelado. También me han dicho que [Allman] no tiene acceso a su teléfono”, alegó.

Actualmente, Elijah y Marieangela se encuentran en proceso de divorcio (sus 12 días encerrados no fueron suficientes para salvar su amor), y fue precisamente durante el proceso legal frente al Tribunal de Los Ángeles donde el secuestro del hijo menor de Cher fue rescatado por Marieangela.