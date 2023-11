Así interrogó Kourtney Kardashian a Tristan Thompson por sus escándalos de infidelidad

La socialité cuestionó la existencia de algún cargo de conciencia por parte del deportista, que engañó a su hermana Khloe Kardashian en varias ocasiones. Créditos: E! News / Hulu

Entre los episodios más dramáticos en la historia del clan Kardashian-Jenner están, sin duda, los lamentables escándalos de infidelidad de Tristan Thompson a Khloé Kardashian. Y Kourtney Kardashian no lo olvida. La estrella de reality, conocida por no andarse con rodeos, no titubeó al abordar los temas incómodos en el episodio del 16 de noviembre de “The Kardashians”, confrontando directamente al jugador de la NBA sobre sus constantes traiciones a su hermana.

Equipada con un bloc de notas, se ve la hija mayor de Kris Jenner entablando lo que parece ser una amena charla con la ex pareja de su hermana Khloé. Aparentemente, Thompson pensó que Kourtney quería que escribiera lo que le dictara, pero se llevó una sorpresa. Una cosa llevó a la otra, y la reciente mamá aprovechó el momento para preguntarle al deportista si alguna vez fue a terapia.

Así fue como Kardashian, en un intento de comprender a profundidad sus acciones, encaró al padre de los hijos de su hermana Khloé sobre lo que hubo detrás de sus continuas infidelidades y las repercusiones que tuvieron en la familia. Usó siempre el tiempo presente, pese a que la pareja terminó hace dos años. “No tengo más ira”, le dijo con firmeza, “solo quiero entender cómo puedes hacer estas cosas o cómo llegó ahí”.

Tristan Thompson y Khloé Kardashian terminaron su relación a fines de 2021, en medio de otro escándalo de infidelidad que vino con un embarazo por parte de su amante

Con una risa nerviosa, Tristan calificó como “justo” el comentario. La pregunta central, lanzada sin rodeos y al fiel estilo de la esposa de Travis Barker, buscaba adentrarse en la psicología de la infidelidad: “Al día siguiente de cometer el acto, ¿sientes algo?”.

El jugador de los Cleveland Cavaliers, quien reveló haber estado asistiendo a terapia por dos años, se tomó un momento antes de admitir que se sentía “asqueado” al día siguiente de haber sido infiel.

Ante tal confesión, Kourtney parecía haber encontrado el cuestionamiento perfecto para poner en jaque a Thompson. A pesar del tono conciliatorio del deportista, Kourtney indagó con firmeza: “¿Pero entonces, por qué lo vuelves a hacer?”. La insistencia de Kourtney reflejaba no solo su preocupación sino la tensión presente en las interacciones familiares, incluso después de que Khloe perdonase a Tristan por “el dolor y la humillación” causados por sus acciones.

Este escenario se ha desplegado en medio de una dinámica familiar compleja, evidenciada en el episodio del 2 de noviembre del programa, donde Kourtney y su hija Penelope, de 11 años, admitieron seguir afectadas por el comportamiento pasado de Tristan. Mientras, Khloe y Tristan continúan en su esfuerzo por criar juntos a sus hijos True, de 5 años y Tatum, de poco más de 1 año, buscando un balance entre el perdón y la convivencia en armonía.

Kourtney cuestionó la existencia de algún tipo de remordimiento en los sentimientos de Tristan al haber sido infiel a Khloé más de una vez (Getty Images/REUTERS)

“Tristan ha tomado decisiones horribles con mi hermana”, compartió Kourtney, señalando lo difícil que le resulta controlar sus sentimientos de rencor hacia él. “Hay veces que estoy tan provocada por él que no puedo estar cerca de él, y luego hay veces que simplemente lo dejo pasar porque solo queremos armonía”.

En contraste, Khloé ha decidido enfocarse en permitir que Tristan ejerza su paternidad y separando dicha decisión de los sentimientos de su familia hacia él. “Yo misma estoy muy orgullosa de dónde estamos Tristan y yo y de cómo soy capaz de permitirle ser el padre que quiere ser”, compartió en otra confesión, “pero dónde estoy yo con Tristan no tiene nada que ver con lo que espero que hagan los miembros de mi familia”.

Agregó que entiende que su sobrina no le tenga simpatía al padre de sus hijos. “Quiero que Penélope tenga estos sentimientos y no quiero convencerla de que no los tenga porque no quiero que este comportamiento sea algo que yo esté validando o justificando. Quiero que sepa que lo que siente es lo correcto”, dijo Khloé.

Después de un embarazo complicado, la fundadora de Lemme dio a luz a su cuarto hijo Rocky en Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles durante los primeros días de noviembre. Fotografías obtenidas por TMZ la mostraron saliendo del hospital sentada en el asiento del copiloto del vehículo conducido por su esposo, Travis Barker. Ambos lucían rostros cansados, pero solemnes. Aunque no se ha hecho un anuncio oficial del nacimiento, fuentes cercanas indican que la pareja está “eufórica” con su nuevo hijo y los cuidados que mantienen son estrictamente por visitas.