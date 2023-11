Subastan un paquete de cigarrillos de Kurt Cobain y podría convertirse en el más caro de la historia

Por un precio exorbitante, los fanáticos de Nirvana pueden hacerse con un paquete de cigarrillos de la marca favorita de Kurt Cobain (Créditos: AP Photo/Mark J. Terrill, File, Juliens Live

Un paquete de cigarrillos de la marca American Spirit que perteneció a Kurt Cobain, líder de la banda Nirvana, está siendo subastado y podría convertirse en “el paquete de cigarrillos más caro de la historia”. Este artículo es uno de los varios objetos del vocalista y guitarrista que la casa de subastas Julien’s Auctions ofrecerá a los interesados en obtener una parte del legado de la figura del grunge el próximo 17 de noviembre.

La subasta comenzó en USD 200 dólares y se esperaba que alcanzara entre los USD 800 dólares y los USD 1200 dólares. Sin embargo, el paquete de cigarrillos American Spirit ha alcanzado los USD 2000 dólares con un total de seis personas interesadas en hacerse con este artículo de memorabila de Kurt Cobain.

La descripción oficial del lote señala que los mentolados American Spirit eran la marca preferida de la fallecida estrella del rock. El paquete fue conservado por un compañero de habitación de Cobain en una clínica de rehabilitación en Los Ángeles, donde el músico se hospedó brevemente para lidiar con su adicción a la heroína. Según reportes, Cobain estuvo tan sólo tres días en el Exodus Recovery Center; aquel último día, salió a fumar un cigarrillo y decidió que era suficiente: saltó la barda del centro y se escapó directo a Seattle, donde tan sólo unos días después fue encontrado sin vida.

Según la descripción del artículo, este paquete de cigarrillos fue rescatado por un compañero de Kurt Cobain durante su rehabilitación en un centro de Los Ángeles días antes de morir (Créditos: Julien's Auction)

Entre otros artículos destacados de la subasta titulada “Played, Worn, & Torn: Rock ‘N’ Roll Iconic Guitars And Memorabilia”, se incluyen unos jeans que Cobain llevaba en el videoclip del éxito ‘Heart Shaped Box’ y su emblemática guitarra Skystang I, misma que acompañó a Kurt en varias giras de Nirvana.

Un par de pantalones y su emblemática guitarra SKYSTANG I Fender también serán parte de la subasta de la memorabilia de Kurt Cobain (Créditos: Julien's Auctions)

No es la primera vez que pertenencias de Kurt Cobain llegan a subastas de alto perfil. En mayo, una Fender Stratocaster negra, que fue rota por el líder de Nirvana durante la época del lanzamiento deel álbum que llevó a la banda al éxito mundial: Nevermind. Esta guitarra alcanzó un precio de casi USD 600,000 dólares. De forma similar, en 2022, otra de las guitarras destrozadas de Cobain, modelo Fender Mustang de 1973, se vendió en casi USD 600,000 dólares, superando por más del doble el estimado inicial. Dicha guitarra fue destruida en escena durante la primera gira de la banda por Estados Unidos en 1989.

Una guitarra Fender que Kurt destruyó en el escenario, fue vendida por casi USD 600 mil dólares

Kurt, además, fue dueño de la que es hoy en día la guitarra más cara del mundo: la Martin D-18E acústica modelo 1959 que el músico tocó en su emblemático MTV Unplugged, siendo la última vez que Cobain se subió a un escenario. En 2020, el magnate Peter Freedman pagó USD 6.09 millones de dólares por la guitarra, superando otras ventas de guitarras legendarias como la Fender Stratocaster conocida como “Blackie” de David Gilmour en USD 4 millones de dólares y otra Stratocaster firmada por nada menos que Eric Clapton, Keith Richards, Mick Jagger, Ronnie Wood, Brian May, David Gilmour, Jimmy Page, Jeff Beck, Mark Knopfler, Pete Townshend, Tony Iommi, Angus Young, Malcolm Young, Sting, Ritchie Blackmore, Def Leppard, Bryan Adams, Liam Gallagher y Paul McCartney vendida por USD 2.7 millones de dólares.

La guitarra que Kurt Cobain usó durante su presentación en el MTV Unplugged, fue vendida por más de USD 6 millones de dólares, convirtiéndola en la más cara de la historia (Photo by Frank Micelotta/Getty Images)

Paralelamente, el bajista Krist Novoselic conversó en septiembre con la revista NME acerca del 30 aniversario del álbum ‘In Utero’ y la posibilidad de usar inteligencia artificial para completar y restaurar música antigua, aludiendo a la canción Now And Then de The Beatles como ejemplo. Al respecto, Novoselic creyó que podría ser una excelente idea, siempre y cuando se lleve a cabo con cuidado y respeto.

“Tenemos que empezar a hablar de esto. Es una buena idea. Podría haberla. Hay un punto en el que es como: ‘¿Esto es el Nirvana o la IA?’ ... Kurt no está aquí en el presente, así que todo tiene que hacerse bien”.