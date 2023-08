Liam Neeson contó la vergonzosa experiencia que lo hizo dejar de confesarse en una iglesia

Liam Neeson tuvo una experiencia muy vergonzosa que lo llevó a alejarse de la iglesia para siempre (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Es bien conocida la faceta de Liam Neeson como católico. Desde muy joven, desarrolló una fuerte fe cristiana que hasta el momento mantiene, pero que tras cierta experiencia cuando era un adolescente, terminó por transformarse, a tal grado que nunca volvió a confesarse en una iglesia.

El actor se presentó en el podcast de Conan O’Brien, Conan O’Brien Needs A Friend, donde habló de sus años siendo monaguillo en la iglesia de su natal Irlanda. Liam compartió que en ese entonces, un misionero africano llegó a la iglesia que actor frecuentaba en su juventud. Según Neeson, el que un sacerdote de otra parte del mundo llegara a su iglesia era todo un evento, por lo que estaba muy emocionado por confesarse con él.

“Era un gran acontecimiento cuando te visitaba un misionero de África. Se quedaba allí una semana e ibas a misa todas las noches. Y como monaguillo, yo servía en misa, pero escuchar su confesión era como un gran acontecimiento”, reveló el protagonista de Búsqueda Implacable a Conan O’Brien.

Fue así que el actor se acercó con el sacerdote y comenzó su confesión con pequeños incidentes como haberse peleado con su hermana o discutir con su madre, pero el punto que Liam realmente quería tocar era mucho más íntimo, pues con alrededor de 15 años, había comenzado a masturbarse.

Con alrededor de 15 años, Liam Neeson quería confesar al sacerdote que había comenzado a masturbarse, pero todo salió mal (REUTERS/Vincent West)

“Así que empezamos, y yo había aprendido a darme placer en casa, en las sábanas, ¿no? Había buscado la palabra adecuada. Recuerdo que... ¿'Masturbarse’? ¿'Masturbación’? Sí. Parece bastante inofensivo”, dijo Neeson sobre la forma en que tenía pensado abordar el tema con el sacerdote. Si bien, lo que el joven Liam buscaba en ese momento era un guía espiritual, lo que encontró no fue más que un vergonzoso momento en público.

“¿¡Tú qué!?”, gritó el sacerdote con una poderosa voz que se escuchó en todo el recinto. “Este tipo, literalmente, casi decía cosas como: ‘¡La hierba crecerá sobre la palma de tu mano antes de que tengas 21 años! Detén esa práctica malvada’”. El momento se volvió aún más incómodo por la presencia de un grupo de unas ancianas que se encontraban rezando de rodillas muy cerca del confesionario donde el sacerdote de origen africano le dio la reprimenda a Liam que nunca olvidará.

Liam Neeson habló de una experiencia vergonzosa durante un confesionario, en entrevista con Conan O'Brien

El actor nominado al Oscar por La Lista de Schindler salió despavorido del lugar y confesó que jamás volvió a confesarse en una iglesia, algo que Conan O’Brien, añadió, hubiera hecho también.

A pesar de este desagradable incidente, Neeson sigue siendo un católico devoto. Antes de convertirse en actor, Liam había considerado seriamente en hacerse sacerdote, pero incluso en un ambiente tan lleno de vicios como lo puede ser Hollywood, continúa siendo fiel a sus creencias. De hecho, en una entrevista para el documental El Papa de 2018, aseguró que es en la misma actuación que constantemente busca a Dios.

“La Iglesia siempre me ha atraído de alguna manera, sobre todo cuando me convertí en actor, y ciertamente busco a Dios y la naturaleza de Dios. Así que me siento atraído por ella, debo admitirlo”.

Liam Neeson es reconocido por ser un actor profundamente católico

Sin embargo, el actor se ha pronunciado en contra del extremismo. En una entrevista celebrada en 2014, el actor fue cuestionado sobre sus mayores miedos, confesando que el estado del mundo actual, caracterizado por ideas radicales, es algo que lo tiene muy preocupado.

“El estado del mundo. Eso es algo que me tiene muy preocupado. Particularmente el tema del extremismo me inquieta mucho. Como padre uno está asustado todo el tiempo. Me parece que es un miedo que se apodera de ti desde el momento en que tienes a tu primer hijo. Pero como por el otro lado yo creo en los seres humanos, se que vamos a salir adelante. Lo último que se pierde es la esperanza”.

