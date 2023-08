Tras 8 años de batallas legales, Halle Berry acordó su divorcio con Olivier Martinez: cuáles fueron las claves

163

Los actores Halle Berry y Olivier Martinez se casaron en el año 2013 después de tres años de relación. El amor no duró mucho tiempo, pues para 2015, ya se estaban firmando los papeles de divorcio. Las razones detrás de la separación fueron variadas, pero Halle resumió en su momento el caso asegurando que sus personalidades eran muy diferentes. Los divorcios siempre son complicados, sobre todo cuando hay hijos de por medio y es que, tres meses después de haberse casado, le dieron la bienvenida a su primer y único hijo, Maceo-Robert.

Durante el divorcio, hubo varias situaciones que no pudieron aclararse sobre la custodia de Maceo, a tal grado que la disputa legal se extendió hasta este 2023, cuando tras ocho años de disputas legales, Berry y Martinez terminaron su matrimonio oficialmente.

Después de todo este tiempo, documentos judiciales a los que tuvo acceso el medio TMZ aseguran que Halle y Olivier acordaron la custodia legal y física conjunta de Maceo. La actriz se quedará con el niño de 9 años de lunes a miércoles, mientras que el actor hará lo propio de miércoles a viernes. Los fines de semana serán turnados entre Olivier y Halle.

Berry se ha comprometido a pagar USD 8,000 dólares mensuales a Olivier

Maceo, además, tendrá que asistir a terapia individual y familiar. Tanto Halle como su hija Nahla, a quien tuvo con Gabriel Aubry, pueden asistir a estas terapias, pero la nueva pareja de Berry, Van Hunt, con quien sale desde 2023, tiene prohibido ser parte de estas terapias.

En lo que respecta a la manutención, Berry se ha comprometido a pagar USD 8.000 dólares mensuales a Olivier. También está obligada a pagar 4.3% de los ingresos que alcancen más de USD 2 millones de dólares. Berry, además, deberá pagar las colegiaturas del pequeño, las actividades extracurriculares y los gastos médicos que no cubra su seguro. Cabe mencionar que el patrimonio neto de Berry es de USD 90 millones de dólares, mientras que el de Olivier es de USD 30 millones de dólares.

A pesar de todo, parece que Berry está conforme con lo estipulado por la corte y ya no tiene intenciones de renegociar este acuerdo.

Este es el tercer divorcio en la vida de la oscarizada actriz. El primero lo vivió en 1997 tras cinco años de relación con el beisbolista David Justice. El divorcio fue tan complicado para Halle que desarrolló una depresión que la llevó a considerar el suicidio.

Cuatro años más tarde, el músico Eric Benet llegó a la vida de Berry y terminó por ser otro desastre, con Benet confesando tener una adicción al sexo y serle infiel a Hallie. Todo terminó en 2005.

Tras estos fracasos amorosos, Hallie Berry ha confesado que ha dejado de “creer en los cuentos de hadas”, aún así, no descarta la idea de tener una relación bella y sana.

“De chica me contaban cuentos de hadas que me encantaban, que yo sentía que me estaban enseñando determinadas cosas, pero cuando me convertí en una mujer, me di cuenta que en cada matrimonio en el que estuve nada salía como yo había querido: las cosas no duraron para siempre, por eso ahora me declaro una persona anti-cuentos de hadas”.

Tras tantas decepciones amorosas, Halle Berry confesó ser "una persona anticuentos de hadas" REUTERS/Eric Gaillard

El fin del divorcio entre Halle y Olivier llega tan sólo unos días después de que la actriz de 57 años reflexionó sobre la condición que hoy en día se encuentra enfrentando: la menopausia.

“Lo más importante para ser dueña de tu sexualidad como mujer es aceptar el momento en el que te encuentras y aceptarlo. Y lo digo porque estoy justo en medio de la menopausia (...) Estoy desafiando todos esos estereotipos sobre cómo tienes que tener un determinado aspecto o sentirte de una determinada manera. Soy mi mejor yo ahora que he cumplido 56 años. Tengo mucho que ofrecer. Ya no tengo nada que dar. Estoy sólidamente en mi feminidad. Por fin me doy cuenta de que lo que tengo que decir es valioso, aunque nadie más esté de acuerdo”.

