Tras pasar 48 horas juntos en un cuarto de hotel, Irina Shayk confesó a sus amigos que Tom Brady es “el hombre de sus sueños”

Todo parece indicar que Irina Shayk está tan ilusionada como Brady por esta relación Foto: REUTERS_Yara Nardi Kim Klement-USA TODAY Sports TPX IMAGES OF THE DAY_File Photo.jpg

Desde el pasado julio, los rumores de un romance entre el ex-quarterback Tom Brady y la supermodelo rusa Irina Shayk, comenzaron a circular en diversos medios. Esto después de que ambos fueran captados dentro del auto de Brady siendo muy cariñosos. No pasó mucho tiempo para que volvieran a ser vistos juntos, pues fuentes de Daily Mail compartieron que la pareja habría pasado todo un fin de semana juntos.

Ya desde entonces, varios reportes aseguraban que el siete veces ganador del Super Bowl estaba muy interesado en Shayk, pues a diferencia de lo que se podría creer, no se trata de un amorío fugaz, sino que Brady tiene toda la intención de formalizar esta relación a tal grado que quiere que sus hijos conozcan a Irina. Ahora, nuevos reportes de People confirman que el sentimiento es mutuo.

Según el tabloide estadounidense, Shayk se encuentra “muy emocionada” por su relación con Tom, considerándolo “el hombre de sus sueños”.

A Irina no le importa viajar para verle. Está muy ilusionada con su relación”, asegura una fuente anónima a People. Jerocki/GC Images

“Ellos trabajan alrededor de sus horarios y se reúnen siempre que pueden. A Irina no le importa viajar para verle. Está muy ilusionada con su relación”, asegura una fuente anónima a People.

Tal parece que ambas partes tienen la misma intención de estar juntos, pues cuando la noticia de que Irina y Tom pasaron el fin de semana juntos, también se reveló que Brady viajó desde Birmingham hasta Londres durante la madrugada para poder estar con ella.

“Tom está realmente emocionado de que esto esté sucediendo, siente que se entienden totalmente, y realmente la encuentra extremadamente interesante, emprendedora, y tiene un sentido del humor inteligente que realmente atrae a todo lo que él es. Ella no es sólo una aventura, él realmente quiere que esto funcione”, mencionó en su momento el Daily Mail.

Ella no es sólo una aventura, él realmente quiere que esto funcione”, mencionó en su momento el Daily Mail.

Tom e Irina se conocieron el pasado mayo durante la boda del heredero millonario de arte, Joe Nahmad con la modelo Madison Headrick. El evento celebrado en Italia encendió la chispa entre ambas personalidades, pero sería un mes después que la relación comenzaría a formalizarse. Si bien, ni Brady ni Shayk se han animado a confirmar esta relación, parece que sólo es cuestión de tiempo para verlos robándose la atención de todos los paparazzis en eventos deportivos o de moda.

Y mientras la pareja parece estar en un momento prácticamente perfecto, hay alguien que no lo está pasando tan bien: Gisele Bündchen, exesposa de Brady y madre de sus hijos. A principios de agosto, la modelo brindó una entrevista al medio Vogue donde compartió varios detalles de cómo ha vivido la ruptura después de casi un año de que se diera el divorcio.

"Intento centrarme en mis hijos, en mi salud, y también en mis aspiraciones y sueños. He tenido que pasar por momentos difíciles para comprender la importancia de hacer elecciones saludables en mi vida”, aseguró Gisele Bündchen a Vogue

“Siempre he pensado que cada circunstancia, no importa lo desafiante que sea, tiene algo que enseñarnos y ocurre para que sigamos creciendo. Las rupturas son innegablemente duras, particularmente cuando los medios analizan cada paso del proceso. Intento centrarme en mis hijos, en mi salud, y también en mis aspiraciones y sueños. He tenido que pasar por momentos difíciles para comprender la importancia de hacer elecciones saludables en mi vida”.

La modelo también confesó que cuando la relación recién había terminado, comenzó a sufrir ataques de pánico, pero poco a poco logró sobreponerse a la situación.

Según TMZ, Gisele ya se ha enterado del amorío entre Brady y Shayk, y aunque fue doloroso ver al padre de sus hijos con otra mujer, consideró que también era necesario para que ella pudiera seguir adelante y dejar de aferrarse a algo que ya no existe.

Te puede interesar: