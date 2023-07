El momento en el que Cardi B lanzó su micrófono a unan mujer tras ser agredida en el escenario

El momento en el que Cardi B lanzó su micrófono a un hombre que arrojó su trago al escenario

El sábado 28 de julio, Cardi B se presentó en el Drai’s Beachclub & Nightclub de Las Vegas. El concierto se estaba llevando con completa normalidad hasta que la intérprete de 30 años comenzó a cantar Bodak Yellow. En ese momento, una mujer dentro del público le lanzó un líquido que se presume ser alcohol.

De esta forma, Cardi B se unió a los muchos artistas que han sido hostigados en pleno show. No obstante, la originaria de Nueva York no se quedó de brazos cruzados y con todas sus fuerzas le lanzó su micrófono a la perpetradora del ataque.

Los videos que han sido compartidos en redes como Twitter y TikTok Muestran que el personal de seguridad llegó de inmediato a donde estaba la mujer que arrojó el líquido y la sacó del concierto, mientras esta gritaba toda clase de cosas en contra de Cardi B. La cantante, por su parte, se limitó a ver a su atacante con desdén y acomodarse el cabello como toda una diva, continuando con el concierto sin mayores contratiempos.

Tras lanzar el micrófono al atacante, Cardi B se limitó a acomodarse el cabello y siguió el concierto

Se sabe que Belcalis Marlenis Almánza, mejor conocida como Cardi B, no es una mujer muy tolerante. Tan sólo una noche previa al incidente con el líquido, Cardi B se presentó en el Drai’s Night Club donde también le lanzó el micrófono a su DJ después de que este cortara la pista de la canción una y otra vez.

Según usuarios de redes, esta es la segunda ocasión que el DJ se toma esta “libertad creativa”, pero además, otros aseguran que fue visto llorando en el baño después del desplante de Belcalis.

Estos ataques han reavivado una polémica que ha estado presente desde hace varios años: el playback. Durante ambos shows, Cardi B uso playback para cada una de las piezas que interpretó, lo cual fue evidenciado después de que lanzara el micrófono y “siguiera cantando”. Muchos usuarios argumentan que mantener una coreografía y al mismo tiempo cantar una pieza de rap es meramente imposible, mientras que otros creen que Cardi B, así como otros artistas del momento, son meramente “perezosos”.

Como se mencionó anteriormente, Cardi B es la más reciente víctima de personas en el público que lanzan objetos al escenario. Algunos de los casos más sonados han sido Pink, a quien le aventaron cenizas de la madre de un fan; Lil Nas X, que fue atacado con un juguete sexual; Harry Styles quien ya ha tenido varios incidentes de este tipo siendo de los más recientes un ramo de rosas y un objeto no identificado.

Bebe Rexha, ha sido quizá el caso más sonado debido a que terminó con lesiones graves en el rostro después de que una persona le lanzara un teléfono celular.

Bebe Rexha fue golpeada con un celular que le aventaron del público. El responsable fue arrestado Foto: Instagram/Bebe Rexha

La cantante Adele habló sobre estos ataques en un reciente concierto celebrado en Las Vegas y amenazó con matar a aquel que se atreva a lanzarle algo al escenario.

“¿Se han dado cuenta de que la gente se está olvidando de la etiqueta del espectáculo? La gente tira mierda al escenario, ¿lo han visto? Te reto, joder. Atrévete a tirarme algo y te mato”, dijo la cantautora entre risas a sus fanáticos.

Adele bromeó con los fans que asistieron a su concierto en Estados Unidos tras los últimos acontecimientos que han pasado con sus colegas.

Mientras tanto, en países como México se ha vuelto una costumbre lanzar peluches personalizados a los artistas. Si bien, no se trata de un objeto potencialmente peligroso debido a su suavidad, ya han habido casos donde los artistas son golpeados en la cara por estos peluches, tal fue el caso de Lady Gaga durante un concierto en Canadá. No obstante, la mayoría de artistas que han recibido este particular presente se han visto muy agradecidos.

La intérprete de "Bad Romance" fue golpeada en el rostro con un peluche del Dr. Simi (Foto: Twitter / @PReggaetonera )

