Victoria Beckham volvió a interpretar una canción de las Spice Girls junto a David Beckham

Victoria Beckham no dejó pasar el triunfo del Inter Miami, gracias al gol de Lionel Messi, y organizó una fiesta donde volvió a interpretar una canción de las Spice Girls junto a David Beckham.

Victoria Beckham y David Beckham están más felices que nunca, pues el Inter Miami, de la mano de Lionel Messi, le ganó a Cruz Azul en la Leagues Cup. Este triunfo merecía una gran celebración, por lo que la pareja, dueña del equipo de fútbol estadounidense, fueron a un karaoke con sus amigos, donde se divirtieron hasta altas horas de la noche.

La diseñadora evidenció en su cuenta de TikTok que pasó una noche muy divertida. En el video se le ve a Victoria con un micrófono en la mano e interpretando una de las exitosas canciones de las Spice Girl, ‘Say You’ll Be There’. La empresaria de 49 años bailaba muy animada en el karaoke junto a su esposo David Beckham.

En el video también se puede observar como Victoria se tropezó y casi se cae; sin embargo, pudo ser auxiliada por el DJ, que se encontraba detrás de ella, quien la sujetó y recuperó el equilibrio para que siguiera cantando.

“¡Calentando las cuerdas vocales en Miami!”, fue la descripción que colocó Victoria Beckham en sus historias de Instagram, junto con el enlace de su vídeo de TikTok.

Además, publicó otro momento de la canción, en el que está bailando con su esposo, revelando que se divirtió mucho, pero no estaba ebria. “No, realmente no bebí tanto”, acompañado de múltiples íconos de cócteles y emoticones sonrientes, las cuales consiguió más de trescientos mil likes y cerca de mil ochocientos comentarios.

Cabe recordar que, la última vez que Victoria Beckham cantó en público una canción de la girl band británica fue hace exactamente un año: 23 de julio de 2022, también por la noche en un karaoke. La única diferencia es que en aquel momento cantó Stop, tema perteneciente a su segundo disco, Spiceworld, publicado el 3 de noviembre de 1997.

El saludo con Antonela Roccuzzo

El pasado viernes 21 de julio, Lionel Messi debutó con la camiseta del Inter Miami. Mientras se desarrollaba el partido, David Beckham y su esposa Victoria, se acercaron a saludar a Antonela Roccuzzo y los tres hijos del campeón del mundo.

Antonela Roccuzzo y Victoria Beckham evidenciaron que tienen una relación muy cercana. (Fuente: Instagram @queen.anto)

Es preciso destacar que el vínculo entre los Beckham y los Messi Roccuzzo es muy cercano. Fue el propio Lionel quien destacó esto durante su presentación en el Inter Miami. Allí, remarcó el rol de David para ayudarlo a él y a su familia en la adaptación al club y a la ciudad estadounidense.

La vez que David hizo llorar a Victoria

En 2013, cuando David finalizó su contrato con LA Galaxy de la MLS y estaba a punto de dejar Estados Unidos acordó con su esposa Victoria Beckham que regresaría a Londres para continuar su vida después de su retiro. Sin embargo, las cosas no salieron así, ya que una llamada de último momento cambió todo y desilusionó a la empresaria.

“Era la primera vez que Victoria podía elegir a dónde nos mudábamos, porque antes la familia siempre tenía que mudarse conmigo”, dijo el ex futbolista a The Sun.

“Victoria decidió regresar a Londres, donde está su negocio. De regreso, sonó mi teléfono y era el presidente del PSG. Cuando tuve que explicárselo a Victoria, se echó a llorar porque obviamente había sentido que, después de todo este tiempo, me había recuperado”, agregó.

“Sabía que me habían ofrecido la oportunidad de ganar otro trofeo. Es una mujer increíble. No creo haber conocido a nadie que trabaje tan duro como ella. Está comprometida no solo con nuestra familia, sino también con su negocio, y está teniendo tanto éxito gracias al trabajo duro a lo largo de los años”, sentenció.

