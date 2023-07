Ryan Reynolds saludó a Sandra Bullock por su cumpleaños con un recuerdo de su picante escena juntos en ‘La Propuesta’

Ryan Reynolds saludó a Sandra Bullock por su cumpleaños haciéndole una broma y compartiendo la escena del desnudo en 'La Propuesta'.

Ryan Reynolds no olvidó el cumpleaños de su amiga Sandra Bullock y no dudó en hacerle una broma, compartiendo una escena, en la que ambos aparecen desnudos, de la comedia romántica que protagonizaron en 2009, ‘La Propuesta’.

El esposo de Blake Lively le dedicó un gracioso texto donde también la halaga resaltando su belleza y llamándola “deslumbrante”.

“¡Feliz cumpleaños a la inimitable y deslumbrante Sandra Bullock! Para tu cumpleaños este año, conseguí coordinadores de intimidad para ambos. Y un departamento de recursos humanos. ¿Y ropa?”, escribió el actor.

La historia de la incómoda escena

Aunque ya han pasado muchos años desde que se grabó esta comedia romántica, ‘La propuesta’ es una de las películas que hasta el día de hoy sigue siendo la favorita de muchos.

Por lo que, en algunas entrevistas les siguen preguntando a los protagonistas por esta película de 2009. Así que, en 2021, le consultaron Sandra Bullock cómo fue grabar la escena del desnudo con Ryan Reynolds.

“Ryan y yo teníamos estas cosas color carne pegadas a nuestras partes íntimas. Mi cabello estaba estratégicamente sobre mis pezones y el pequeño amigo de Ryan... bueno no pequeño. Es lo que sea que esté allí y no lo sé porque no lo vi. ¡No miré!”, confesó en el podcast About Last Night de Adam Ray.

“Cuando dijeron ‘corte’, realmente no podíamos movernos... Entonces, escuché a Anne Fletcher— la directora— desde la oscuridad decir: ‘¡Ryan, podemos ver tu escroto!’... Todos en la oscuridad se dieron la vuelta para ver si podían encontrar un monitor. Yo dije: ‘Anne, hay formas de decir esa información’”, agregó.

Sandra Bullock y Ryan Reynolds en "La propuesta". (Star Plus)

Además, comentó que aceptó realizar la escena desnuda, porque se traba de un momento divertido e incómodo.

“No me verás tratando de ser sexy en la vida real o en la pantalla. ¡Simplemente no tiene sentido! Fue por esa razón. Con un amigo en el que confío cómicamente y en cuanto a seguridad, sabía que estaba con alguien en quien podría confiar”, dijo.

Alf regresa

Ryan Reynolds anunció que regresa Alf, pues él es dueño de Maximum Effort, una productora de cine y agencia de marketing digital que ha estado involucrada en varias de las películas del actor, tales como The Adam Project, Free Guy y la trilogía de Deadpool.

Según informó el actor, la productora se ha hecho con los derechos de Alf y ya se cocinan nuevos segmentos patrocinados bajo el nombre de “Maximum Moments” en los que el alienígena se encargará de promocionar varias marcas con su característico humor.

Uno de los datos más importantes, sobre todo para los fanáticos de la serie, es que el creador del personaje, Paul Fusco, será parte del proyecto, lo que confirma el regreso de la voz original y por supuesto, la garantía de que la esencia de Alf permanecerá intacta.

“En Maximum Effort nos encanta asumir riesgos y difuminar las líneas entre espectáculos y patrocinios porque creemos que ambos pueden ser igual de entretenidos. Además de mi amor irracional por ALF mientras crecía, una de las razones por las que licenciamos esta serie fue precisamente porque Paul, Shout! Studios y nuestros intrépidos socios de marca quisieron conspirar con nosotros para devolver la vida a ALF. Sintoniza este sábado”, se lee en comunicado de Reynolds.

