“Deadpool 3″ detiene su rodaje a poco tiempo de haberlo iniciado

Hace poco, se difundió en redes sociales el avance en la realización del film. (Instagram/@VancityReynolds)

La industria cinematográfica se enfrenta a un hito en su historia con la huelga del sindicato de actores de Hollywood (SAG-AFTRA), que inició oficialmente a la medianoche del 14 de julio. Esta medida implica que sus afiliados no participen en rodajes y eventos de prensa, lo que inevitablemente tendrá repercusiones en varios proyectos de cine y televisión. Por ejemplo, la filmación de Deadpool 3 ha sido paralizada según reporta Variety.

La realización de la tercera entrega de la popular franquicia de superhéroes, protagonizada por Ryan Reynolds, se ha detenido indefinidamente mientras el reparto se une a las líneas de protesta en solidaridad con el gremio de guionistas, que ya lleva varias semanas reclamando mejor trato salarial. Esta interrupción llega poco después de que se revelaran las primeras imágenes desde el set, las cuales mostraban a Reynolds y a Hugh Jackman caracterizados como Deadpool y Wolverine, respectivamente.

"Deadpool 3" es uno de los estrenos más esperados del 2024. (Twitter/@discussingfilm)

La fecha de estreno prevista para Deadpool 3 es el 3 de mayo de 2024. Sin embargo, dicho plan podría verse amenazado por la actual paralización. La huelga de SAG-AFTRA, que representa a alrededor de 160,000 profesionales del entretenimiento, incluyendo actores, presentadores, DJs, dobles de acción y periodistas de transmisión, busca mejorar las condiciones laborales y la remuneración justa para sus afiliados. Las negociaciones entre el sindicato y los grandes estudios llegaron a un punto muerto el 12 de julio, después de un período de extensión de 12 días.

Por otro lado, también se informa en redes sociales que la producción de la segunda temporada de Sandman también fue detenida. El equipo de la serie de Netflix estaba grabando en el Reino Unido bajo la dirección de Niel Gaiman. Prensa internacional indica que el showrunner confirmó, en la red social Blue Sky, que su elenco apoya la medida de fuerza y espera que “la AMPTP regrese a la mesa de negociación con actores y escritores”

La segunda temporada de "Sandman" había iniciado producción a finales de junio. (Netflix)

“House of the Dragon” sigue en filmación

No obstante, hay ficciones televisivas que continuarán con su agenda de trabajo. Es el caso de House of the Dragon y la serie Industry, que cuentan en su mayoría con un reparto británico y cuyo contrato fue firmado al amparo de la organización Equity.

Fuentes de Deadline cercanas a la producción de estos shows de HBO indicaron que el plan de rodaje programado para el verano no sería modificado.

"House of the Dragon" es protagonizada por Matt Smith y Emma D'Arcy. (HBO)

