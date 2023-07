Matt Damon reveló un detalle insólito de cuando tuvo que besar a Scarlett Johansson en una película: “Fue un infierno”

Matt Damon habló de su peculiar experiencia besando a Scarlett Johansson en la película "Un zoológico en casa"

Como parte de la promoción de la cinta Oppenheimer, Matt Damon y Emily Blunt conversaron sobre sus respectivas carreras frente a las cámaras de LADbible TV. Uno de los momentos que más llamaron la atención durante el intercambio de anécdotas, fue cuando Damon habló sobre la vez que tuvo que besar a Scarlett Johanson para la película Un Zoológico en casa de 2011, confesando que su experiencia no fue cómo todos esperarían.

Damon contó que su escena de beso con Johansson ya había sido grabada, por lo que decidieron ir a comer hasta que les volvieran a llamar para reanudar grabaciones. Sin embargo, la pareja de actores vio que tendrían que volver a grabar la escena del beso, lo que causó pánico en Scarlett quien había comido cebolla.

“Fuimos a almorzar y ella y yo pensamos que (la filmación de la escena del beso) había terminado y ella comió, como, un sándwich de cebolla. Y ella entró y Cameron Crowe (director de Un Zoológico en casa) había colocado la cámara y era como un plano cerrado del beso. Y ella dice: ‘¡Ay Mi*rda!, me acabo de comer un bocadillo de cebolla’”, compartió Matt Damon en entrevista

“Fuimos a almorzar y ella y yo pensamos que (la filmación de la escena del beso) había terminado y ella comió, como, un sándwich de cebolla. Y ella entró y Cameron Crowe (director de Un Zoológico en casa) había colocado la cámara y era como un plano cerrado del beso. Y ella dice: ‘¡Ay Mi*rda!, me acabo de comer un bocadillo de cebolla’”.

“¿Te imaginas lo horrible que fue para mí?”, bromeó Damon con Blunt, quien se sumó a las burlas hacía Scarlett. ”Es una pena, tiene unos labios terribles. Debió haber sido horrible”, a lo que Damon remató: “Fue el infierno”.

Entre risas, Blunt le preguntó a Matt si a pesar del sandwich de cebolla seguía “emocionado” por besar a una de las actrices más bellas de Hollywood.

El actor de Misión Rescate aseguró que continuó burlándose de Scarlett bastante rato, pero enseguida dio marcha atrás y quiso cuidarla. Entonces aseguró que en realidad el beso terminó siendo perfecto ya que el aliento de Johansson , en realidad, “huele a rosas”: “Me estuve riendo de ella todo el rato por su aliento a cebolla, que ni siquiera olí. Porque su aliento huele a rosas”, intentó enmendar.

Matt Damon aseguró que el aliento de Scarlett Johansson "huele a rosas" REUTERS/Gonzalo Fuentes

Y aunque Scarlett se llevó la peor parte de este vergonzoso momento, Matt Damon no se quedó atrás, pues también protagonizó una escena en la que “lloró como bebé”. Durante la premier de Un Zoológico en casa celebrado en diciembre de 2011, Johansson compartió que Matt Damon estaba completamente aterrado cuando el set se llenó de serpientes.

“Definitivamente estaba sudando un poco, y tal vez el sudor se le formó en el rabillo del ojo. Le dije: ‘Matt, estos chicos están prácticamente haciendo malabares con las serpientes. Mantén la calma’”, compartió Johansson en la entrevista. Al parecer, Matt no hizo mucho caso y todo el mundo lo vio “llorar como un bebé y mecerse de un lado a otro cuando las serpientes estaban esparcidas por todo el set”.

Scarlett Johansson aseguró que Matt Damon estaba completamente aterrado llorando como bebé cuando el set de la película tuvo que llenarse de serpientes

Si bien, la anécdota del “beso con cebolla” entre Scarlett y Matt sólo quedó en una divertida anécdota donde realmente nadie tuvo que sufrir de malos olores, no todos los actores corren con la misma suerte.

Alec Baldwin confesó que fue “doloroso” besar a Jennifer Aniston en 30 Rock debido a que para entonces, la actriz se la pasaba fumando y tomando café. Otra anécdota asegura que Sandra Bullock estuvo regalando pastillas de menta debido al mal aliento de Ben Affleck en Fuerzas de la naturaleza y René Russo casi vomita debido a su embarazo que le produjo un fuerte asco al ajo, lo que olvidó Clint Eastwood en la película En la línea de fuego.

“Tuvimos un receso en el rodaje y cuando regresé me había quedado embarazada y nos quedaba una escena amorosa por rodar. No podía comer ajo porque me daba asco, pero él lo había comido ese día. Fue terrible”, dijo la actriz en su momento.

Te puede interesar: