Kim Kardashian cumplió el sueño de su hijo Saint West: conocer a Lionel Messi

Kim Kardashian mostró la emoción de su hijo Saint West al conocer a Messi en su partido debut en el Inter de Miami.

Kim Kardashian está dispuesta a cumplirle todos los sueños a sus hijos, por lo que no dudó en llevar a su pequeño Saint West al partido debut de Lionel Messi con el Inter de Miami.

La empresaria compartió con sus seguidores uno de los momentos más conmovedores que vivió junto a sus hijos, que son superfans del futbolista argentino. Cuando Messi se acercó a saludar a los chicos y se hacía una foto con ellos, Kim inmortalizaba el momento con el astro rosarino.

La hija de Kris Jenner posteó la fotografía en sus redes sociales y puso como descripción: “El mejor día de toda su vida”. Además, el pequeño logró obtener su camiseta autografiada por el campeón del mundo.

La socialité compartió la foto de la camiseta de su hijo Saint West autografiada por Lionel Messi.

Como era de esperarse, además de Kim Kardashian, el primer partido de Messi reunió a varias celebridades. Entre los famosos que estuvieron en el gran debut del futbolista argentino en la ‘Leagues Cup’ destacaron: LeBron James, Serena Williams, Marc Anthony y Becky G.

Kim Kardashian y sus hijos asistieron al primer partido de Messi en el Inter de Miami.

¿Se arrepiente de haber estado con Pete Davidson?

Kim Kardashian lleva gran parte de su vida inmersa en polémicas y el anuncio del fin de su matrimonio con Kanye West no ha pasado desapercibido. Aunque la dueña de SKIMS aseguró que se encontraba bien después de la separación, emocionalmente no era así.

La relación de la socialité con Pete Davidson no le cayó bien a Kanye West. Tanto fue el caos que el rapero amenazó al comediante y hasta sus hijos estuvieron involucrados.

Todos esos meses fueron muy complicados para los West-Kardashian, pero hasta ahora, los fans de ambos no habían escuchado qué empujó a Kim cuando comenzó a salir con otra persona.

Kim Kardashian confesó que se siente culpable por estar con Pete Davidson, pues cree que se apresuró al amor tras divorciarse de Kanye West. Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group

Durante un episodio del reality ‘The Kardashians’, la hermana de Kendall Jenner habló sobre ese momento de su vida y confesó haber apurado todo con el comediante y que se siente culpable por lo que experimentó Pete.

“Me alejó de las cosas y esa no es una manera de huir de las cosas. Es mejor lidiar. Sanar... Tratar, sanar y luego sentir. No voy a tomar cada experiencia y cosa mala que me pasó y llevar eso a mi vida. Pete pasó por mucho debido a mi relación con Kanye. ¿Qué se supone que debo aprender de esto? ¿Cómo me va a hacer esto una mejor persona?”, comentó.

SKIMS alcanza millones en valoración

La dedicación que Kim le pone a su marca SKIMS está teniendo grandes resultados, ya que su empresa de ropa ha alcanzado una valoración de 4 mil millones de dólares después de expandirse en tiendas físicas y añadir una división para hombres.

