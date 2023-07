Kim Kardashian compró una mansión valorada en más de USD 70 millones que le perteneció a Cindy Crawford

Kim Kardashian se compró una mansión de más de USD 70 millones que era de Cindy Crawford en Malibú.

Kim Kardashian mostró a todos los seguidores de su reality show su nueva mansión en Malibú, California, valorada en más de 70 millones de dólares. Pero el dato que sorprendió a muchos es que esta lujosa vivienda antes le pertenecía a Cindy Crawford y obtenerla era uno de los sueños de la socialité.

“Este ha sido uno de mis sueños desde siempre, y es uno de esos momentos en los que no puedo creer que logré una meta. No puedo creer que sea real”, comentó en el episodio de The Kardashians.

En una conversación con su hermana Khloé Kardashian, la empresaria contó, entre risas, que esta lujosa mansión será una “casa de fiestas” y también un lugar donde pasará mucho tiempo con su familia e hijos.

Las hermanas Kardashian recorrieron la nueva mansión de Kim en Malibú.

Kim y Khloé recorrieron la nueva vivienda y la calificaron como un “verdadero oasis”.

¿Cómo es la nueva mansión?

La mansión, que antes pertenecía a Cindy Crawford y a su esposo Rande Gerber, fue construida en 1944 y ha sufrido varias remodelaciones durante todos estos años. El terreno en el que está edificada es de 700 metros cuadrados que fueron distribuidos en dos plantas.

Kim Kardashian tiene una nueva mansión y cuenta con un gran comedor.

Según revelaron, la lujosa casa tiene cuatro dormitorios, cinco baños, un cuarto de aseo, un gran comedor, un gimnasio, varias terrazas y una zona de spa.

Kim Kardashian tiene una nueva mansión y cuenta con una hermosa sala de star.

Kim Kardashian tiene una nueva mansión y cuenta con un increíble gimnasio.

Mientras que en el exterior hay un terreno de 13.000 metros cuadrados con árboles de gran tamaño, diversas plantas, una piscina, una cancha de tenis privada, acceso directo a la playa y una gran vista al mar.

Kim Kardashian tiene una nueva mansión y es increíble la vista que tiene.

En 2015, Cindy Crawford y su esposo compraron la mansión por USD 50,5 millones y tres años más tarde decidieron venderla por USD 45 millones. Los nuevos dueños de la vivienda, cuatro años después la pusieron en venta por un precio de USD 99,5 millones. Sin embargo, tuvieron que bajarle el costo y quedó en USD 70,4 millones.

La foto que asustó a Kim

La dueña de Skims compartió una fotografía que ha dejado confundido a más de uno. En la imagen se ve la silueta de una mujer mirando hacia una ventana.

“Así que... Tomé esta foto la semana pasada cuando estaba sola y ahora revisando mi teléfono me estoy volviendo loca notando una mujer en la ventana”, fue la descripción de la foto que Kim Kardashian publicó en su cuenta de Instagram.

La sombra de una misteriosa mujer se puede ver en la foto que Kim Kardashian compartió Foto: Instagram/Kim Kardashian

Como era de esperarse, sus seguidores no dudaron en comentarle y mencionarle que se trataría de un fenómeno paranormal. Sin embargo, otros intentaron buscarle una explicación más lógica y señalaron que se trataba de su propia sombra que se “deformó”.

“Esa es Marilyn Monroe buscando venganza de hecho”, “Cálmate, es una de las niñeras o criadas”, “Que bonito ver tu pelo hecho un desastre mientras estas en casa como todos los simples mortales”, fueron algunos de los comentarios que le escribieron a la hija de Kris Jenner.

