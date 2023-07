La doble de Taylor Swift reveló cómo la cantante la persiguió para organizar un encuentro

Rebecca Smile, quien es la doble escocesa de Taylor Swift, contó que la cantante la buscó a tal punto que se sintió acosada.

Taylor Swift tiene una doble y ha revelado que la cantante la “acechó en línea” para quedar en una reunión después de ver su parecido con ella en las redes sociales. La escocesa TikToker, Rebecca Smile, compartió la historia de este encuentro, después de que un fan le preguntó si alguna vez había visto a la intérprete de ‘Shake it off’ en persona.

A través de su cuenta, la influencer detalló cómo es que Taylor, quien siempre ha tratado de tener una relación cercana con sus fans, le pidió a su equipo de trabajo que le ayude a concretar una reunión con ella, luego de que viera su homenaje al disfraz de la cantante en el video de 2014 para Bad Blood.

Esto sucedió después de que Rebecca compartiera en las redes sociales una imagen con un gran parecido con la estrella estadounidense, por lo que Taylor se acercó y se conocieron mientras la tiktoker vestía su conjunto de réplica.

Smile tomó la iniciativa de contar esta experiencia luego de que un seguidor le preguntara: “¿Te ha conocido Taylor alguna vez? Eres tan hermosa”. La joven escocesa reveló detalles de cómo fue la reunión y que incluso continuó en contacto con la cantante porque a ella le gustaron muchas de sus publicaciones en las redes sociales.

“Sí, Taylor me conoció y, para acortar una larga historia, me acechó en línea y consiguió que su gente me contactara”, comentó.

La chica popular de TikTok relató que le dijo el equipo de la intéprete de ‘Cruel Summer’ y lo que ella respondió en aquel momento: “Taylor realmente quiere conocerte, ¿te gustaría conocerla?” Y obviamente estoy como “Duh sí” Y aquí está la foto y ella vio mi disfraz de Bad Blood que estoy usando en línea y le encantó absolutamente”.

“Ella pidió reunirse conmigo. Sí, ella es la persona más agradable del mundo y todavía estoy asombrado de que esto haya sucedido. Como cada vez que lo menciono, todavía me sorprende porque fue lo más agradable”.

Rebecca Smile contó cómo fue su experiencia al conocer a Taylor Swift en persona.

“Para ser honesto, es lo más loco que me ha pasado en la vida. Es divertido porque anoche encontré mi vieja carpeta de capturas de pantalla de Tumblr para los “me gusta” de Taylor de mi cuenta, pero sí, hay muchas (…) Simplemente muestra que después de que nos conocimos, ella todavía se mantiene al día conmigo y como si fuera lo mejor, es tan agradable”, agregó.

“Tengo tanto respeto por Taylor que he sido fan durante 15 años. Siempre la amaré y la respetaré y siempre responderé por ella porque eso es lo que hago”.

Para darle más veracidad al relato, Rebecca mostró el mensaje de Twitter que Taylor publicó junto con una foto de ella, donde comentaba que Lily Aldridge y Gigi Hadid, quienes protagonizaron el video de Bad Blood, le habían enviado las imágenes para mostrarle la revolución que ocasionó en sus seguidores europeos.

Rebecca Smile aseguró que gracias a Lily Aldridge y Gigi Hadid, Taylor Swift se enteró de su existencia.

“Sabía que las multitudes de Europa serían increíbles cuando Lily Aldridge y Gigi Hadid me enviaron fotos de estos disfraces de Bad Blood”, se lee en el tweet, el cual fue enviado en medio de su Reputation Stadium Tour 2018.

Esta historia, que Smile guarda con mucho cariño, tomó fuerza nuevamente después de que surgiera la lucha frenética de los fanáticos de Taylor por conseguir boletos para su ‘The Eras Tour’.

Además de la venta de entradas, hace menos de una semana, Taylor lanzó su álbum regrabado, Speak Now (Taylor’s Version), y ya está batiendo récords de ventas.

