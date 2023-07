Khloé Kardashian espera que su hermano Rob ingrese de forma permanente al reality familiar

Khloé Kardashian confesó que siente que está cada vez más cerca de que Rob regrese al reality familiar.

Khloé Kardashian logró que su hermano Rob Kardashian reaparezca, de manera sutil, en el reality show familiar, ‘The Kardashians’, el último jueves 13 de julio en el episodio de la semana. El único hijo hombre de Kris Jenner llamó a su hermana para que le ayude a planificar el cumpleaños de la pequeña Dream.

“¿Dijiste que ella escribió una lista?”, le preguntaba Khloé con una sonrisa burlona porque su hermano, quien tomó la decisión de alejarse de las cámaras, aparecería en la pantalla. Rob le respondió comentándole algunos de los pedidos que hizo su hija: “Ella quiere un pastel de tres pisos, estoy bastante seguro de que lo dijo. Olvidé el sabor exacto que pidió”.

Luego de esta divertida escena, Khloé manifestó en el confesionario que ve muy probable que su hermano ingrese de manera permanente al reality show. “Creo que Rob volvería al programa. Habla mucho sobre eso, lo hace, pero sé que Rob ha pasado por muchas cosas personalmente”.

El menor de los Kardashian tiene una relación muy unida con Khloé, por lo que es a la primera que le cuenta sobre sus planes.

Además, la tercera Kardashian aprovechó en halagar a Rob: “Es literalmente el mejor padre que conozco y estoy muy orgullosa de él por eso. Y sé que se siente muy bien consigo mismo y estoy feliz por él, así que tengo fe en que pronto volverá al programa”.

Cabe recalcar que, Rob apareció anteriormente en ‘Keeping Up with the Kardashians’, el primer reality de la famosa familia, pero decidió vivir lejos de las cámaras.

La lista de Dream

En su corta aparición en ‘The Kardashians’, el hijo de Kris Jenner leyó la lista que escribió a mano Dream para su fiesta de cumpleaños de ensueño.

“Un DJ, piscina de pelotas, slime, una casa inflable, pintura facial, entrada adornada con mariposas, un comediante, una máquina de conos de nieve y food trucks. Y, por supuesto, no puedes olvidar el glamour”, pidió la pequeña.

Rob Kardashian le contó a Khloé que está organizando todo para el cumpleaños número siete de su hija Dream.

Su padre le confesó a Khloé que hará que sea un día especial para su hija y le contó lo que tiene planeado: “Ella quiere un vestido de mariposa. Ella quiere trenzas rosadas en su cabello, así que haré que le trencen el cabello y le hagan las uñas”.

El mensaje de cumpleaños para Khloé

Hace poco, con la excusa de felicitar a Khloé, reapareció en Instagram luego de que tomara la decisión de salir del ojo público para proteger su privacidad. El fundador de Arthur George publicó una foto de él junto a su hermana con un dulce mensaje.

El menor de los Kardashian, Rob, saludó por su cumpleaños a su hermana Khloé en redes sociales.

“Feliz cumpleaños @khloekardashian ¡Te deseo nada más que buena salud y felicidad para siempre, mi querida dulzura! Te quiero mucho y estoy muy agradecido de tenerte en mi vida y por todo lo que haces por Dream y por mí. No sé qué haría sin ti, feliz cumpleaños”, se lee en la descripción.

Khloé no pudo contener la emoción y le respondió el mensaje: “¡¡¡¡Mi bebé!!!! Mi ser humano favorito en el mundo. Eres el latido de mi corazón”.

