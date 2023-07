Dream Kardashian y True Thompson sorprendieron a los fans con sus habilidades para el rap en una fiesta de pijamas

Las pequeñas primas se animaron a divertirse y rapear juntas en una pijamada.

Dream Kardashian y True Thompson enamoraron a los fans de ‘The Kardashians’. La hija de 6 años de Rob Kardashian y Blac Chyna ama la música y mostró sus habilidades durante una pijamada en la casa de su tía Khloé Kardashian.

A través de las redes sociales difundieron un video en el que se ve a Dream y a su prima de 5 años True Thompson, hija de Khloé Kardashian y Tristan Thompson, turnarse para rapear mientras juegan a los disfraces.

“Tenemos tres chicas elegantes y no somos iguales”, rapeó True vistiendo una camiseta rosa de Hello Kitty, pantalones cortos negros y lentes de sol. “Todos en la casa tenemos nombres diferentes / Son Dream y mami, True con Dream / Siempre podría ser la mejor fiesta de pijamas”.

Dream, vestida con el uniforme de fútbol de Lionel Messi, luego intervino con algunas líneas propias. “Pero, ahora soy una jugadora de fútbol a la que le gusta el rojo”, rapeó. “Messi es donde estoy usando ahora / Todas nuestras fiestas de pijamas siempre son divertidas”.

Pero cuando llegó el momento de actuar con Khloé, las chicas sintieron miedo escénico y se quedaron en silencio.

“Creo que me tendieron una trampa jajaja”, tituló la estrella de The Kardashians en un video. “Me rogaron que hiciera un video cantando con ellas y luego... grillos”.

En un clip separado, se vio a Khloé inventando raps por su cuenta, antes de que True y Dream interrumpiera su interpretación gritando a la cámara.

“Como no querían hacer una canción conmigo... haré mi propia canción”, escribió la empresaria de 39 años en otro pie de foto. “Saldré de fiesta yo sola. ¡No hay vergüenza en mi estilo de fiesta! #EquipoPijamada”.

Khloé se siente mal por sus exparejas

La menor de las hermanas Kardashian habló sobre cómo se siente con sus exparejas Tristan Thompson y Lamar Odom, pues aseguró que, aunque ya los superó, aún alberga sentimientos por ellos.

Fue durante el programa ‘The Kardashians’ en donde la vimos consolando a su hermana Kim Kardashian por los problemas de Kanye West, pues le aseguró que los actos del rapero no eran su culpa en absoluto.

“Tuvo tantas oportunidades para retractarse de lo que dijo y lo reafirmaba todo el tiempo “, señaló la fundadora de Good American sobre los comentarios antisemitas de Kanye. “Lo que hiciste no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora”, agregó. Entonces Kim afirmó ente lágrimas: “La gente toma sus propias decisiones”.

Luego Khloé habló de su situación: “Todos los días me siento mal por Lamar. Todos los días, me siento mal porque Tristan no está en un equipo en este momento. Lamar siempre será recordado como un drogadicto, pero esas fueron sus decisiones. Estos son los problemas de Kanye, pero eso no significa que no nos sintamos mal por ello”.

“No estoy en tu nivel y no estoy pasando por lo que tú estás pasando en este momento, pero me identifico. Está bien que estés llorando, está bien que tengas sentimientos. Eres una muy buena persona, por eso te sientes así y por eso se te rompe el corazón por él”, continuó.

