6 músicos que coquetearon con la muerte unos minutos y regresaron a la vida

Slash, Ozzy Osbourne y Eminem fueron algunos de los artistas que experimentaron la muerte tras sus adicciones; sin embargo, pudieron ser atendidos a tiempo y ser salvados.

El mundo del rock, heavy metal y del rap casi siempre se ha caracterizado por sus excesos que muchas veces derivaron en trágicas muertes.

Un reducido grupo de músicos obró un pequeño milagro: estuvieron clínicamente muertos y regresaron a la vida.

Ozzy Osbourne

El icónico cantante de heavy metal volvió a nacer el 8 de diciembre de 2003, cuando estuvo involucrado en un accidente de moto. Ozzy conducía una motocicleta en su propiedad en Inglaterra cuando perdió el control y se estrelló contra una cerca. El accidente fue grave y sufrió múltiples lesiones, incluyendo fracturas en el cuello, una costilla rota y daño en los nervios.

Incluso estuvo sin respirar y sin pulso durante algo más de un minuto y su esposa reveló que su guardaespaldas personal lo reanimó apenas lo vio tirado. Debido a la gravedad de sus lesiones, Osbourne tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia: “Me dijeron los médicos que estuve muerto por algún tiempo”.

“Tengo un vago recuerdo de mi guardaespaldas montándome en su moto y llevándome a través de los campos. Luego recuerdo estar en una ambulancia y un montón de médicos examinándome. Además, al romperse, la clavícula había seccionado la arteria principal del brazo, de modo que no circulaba la sangre y por un tiempo pensaron que tendrían que amputármelo. Después me sumieron en un coma inducido químicamente para soportar el dolor”, contó el compositor británico, a quien el accidente afectó significativamente su movilidad y tuvo que aprender a caminar nuevamente.

En 2003, Ozzy Osbourne vio de cerca la muerte cuando sufrió un accidente en una moto.

Este incidente tuvo un impacto duradero en la vida de Ozzy Osbourne, quien tuvo que realizar cambios en su carrera y estilo de vida. A pesar de las dificultades, logró recuperarse y continuó con su carrera musical.

Slash

Una fecha que nunca olvidará Slash es el 24 de diciembre de 1992, pues sufrió una sobredosis de drogas en su hogar en Los Ángeles tras un concierto en el Oakland Stadium. El guitarrista de Guns N’Roses fue encontrado inconsciente y llevado de urgencia al hospital, donde los médicos confirmaron que su corazón dejó de latir por ocho minutos.

“Nos pusimos a ello y le dimos con ganas hasta quedar colocadísimos. Me levanto, me tiemblan las rodillas, la cabeza me da vueltas... Salgo de la habitación, arrastro los pies por la moqueta, dándome cuenta de que estoy mareado y no puedo hablar. Abro la puerta, no controlo nada. Veo a una señora de la limpieza y pregunto por el ascensor, pero escucho mi voz muy lejana. Caí al suelo del pasillo como un muñeco. Perdí el conocimiento y mi corazón se detuvo durante ocho minutos... Me desperté cuando los desfibriladores me golpearon el pecho y recargaron mi corazón para que pudiera latir. Recuerdo la luz intensa en mis ojos y un círculo de gente a mi alrededor”, relató el músico en su autobiografía.

En 2012, el guitarrista de Guns N'Roses, no creyó que después de una noche de excesos después de uno de sus concierto podría haber visto cerca a la muerte.

La sobredosis de Slash fue un llamado de atención para él y poco después decidió buscar ayuda para su adicción. Pasó por un proceso de rehabilitación y comenzó a trabajar en su recuperación. Este gran susto influyó en que tome la decisión de alejarse de Guns N’ Roses en 1996 y que se lance como solista.

Al Jourgensen

El 2012 y 2013 son los años que jamás podrán salir del recuerdo de Al Jourgensen. El líder y vocalista de la banda Ministry anunció públicamente que se retiraría de la música y disolvería el grupo, una vez que terminen su gira “From Beer to Eternity”.

La decisión de retirarse de la música se debió principalmente a los problemas de salud que había enfrentado durante ese tiempo. Jourgensen había luchado con adicciones durante gran parte de su vida, particularmente con el abuso de drogas y alcohol. Sin embargo, fue en 2012 cuando sufrió una sobredosis de heroína que lo dejó al borde de la muerte.

“He estado muerto tres veces. Una de ellas reconozco que me cambió desde un punto espiritual en el que sabes que hay vida después de la muerte. En las otras dos, creo que sencillamente estaba demasiado jodido como para saber que estaba muerto”, comentó.

El líder de la banda de metal Ministry, ha muerto tres veces durante unos instantes debido a sus brutales excesos.

Tras este evento, decidió buscar tratamiento y comenzar un proceso de recuperación. Pero, aunque había anunciado la disolución de la banda después de la gira, decidió retractarse. Jourgensen encontró una motivación renovada para continuar con Ministry y seguir creando música.

Eminem

En una entrevista con la revista Vibe en 2009, Eminem abordó abiertamente su lucha contra las adicciones y habló sobre cómo eso había afectado su vida y su carrera. Durante ese período, el rapero estaba saliendo de un período oscuro en su vida, donde había lidiado con problemas de adicción a las drogas y al alcohol.

El intérprete de ‘Lose Yourself’ relató que, tras sufrir una sobredosis de píldoras, las cuales la consiguió por intermedio de un conocido, estuvo muerto por algunos minutos.

El rapero también se enfrentó a la muerte en 2009 durante una recaída.

“Resultó que estas pastillas eran metadona. Si lo hubiera sabido, probablemente no las hubiera tomado, pero tampoco estoy seguro de eso. Mi médico me dijo que la cantidad de metadona que había tomado era el equivalente a cuatro bolsas de heroína. Tuve una sobredosis y estuve muerto unos minutos”, confesó en aquel momento.

Don Powell

En 1973, el baterista del grupo de rock Slade salió de una fiesta ebrio y condujo su Bentley en dirección a su casa, en el camino sufrió un accidente en el que su novia murió en el acto. Don Powell fue trasladado al hospital en donde estuvo seis días en coma, en ese momento su corazón dejó de latir dos veces.

Los médicos vieron que el cerebro del músico tenía presión, por lo que optaron por perforarlo; además, sus piernas, brazos y costillas también estaban destrozados.

“Cuando desperté había tubos por todas partes y entré en pánico. No sabía dónde estaba, así que me quité los tubos y salí de la cama. Pero las enfermeras me volvieron a acostar mientras yo preguntaba: ‘¿Qué estoy haciendo aquí?”, narró en su autobiografía What I Dun: My Life In Slade.

El baterista de Slade estuvo en coma durante seis días tras un accidente.

Aaron Lazar

El líder de The Giraffes contó en una entrevista a New York Magazine en 2009 que sufrió una muerte cardíaca súbita cuando conducía por Manhattan Bridge en 2005. “¿Sabes cuando das una calada a tu primer cigarrillo? Ese golpe de nicotina que recibes, esa náusea. Fue como eso, pero con una visión de túnel que avanzaba continuamente”.

Aaron Lazar también relató que, en aquel momento, su novia vio como su cuerpo se quedaba tirado sobre el volante, por lo que con terror llamó a una ambulancia y lo pudieron salvar con un desfibrilador.

Pero eso no fue todo, ya que cuando llegó al Beth Israel Hospital su corazón se detuvo nuevamente, así que los médicos le informaron a la familia que se prepare porque probablemente no pasaría de esa noche.

Sin embargo, la mañana siguiente recuperó la consciencia, a lo que los doctores le dijeron que se había muerto dos veces, así que él forma parte de ese cinco por ciento de personas que sobreviven al síndrome llamado “muerte cardíaca súbita”.

