El momento en el que Taylor Swift tuvo que salir corriendo del escenario

El momento en el que Taylor Swift tuvo que correr en tacones debido a un mal funcionamiento del escenario

Taylor Swift continúo con su exitosa gira The Eras Tour, misma que la llevará por primera vez a Latinoamérica y que muchos expertos aseguran se convertirá en la más lucrativa de toda la historia superando lo logrado por Elton John con su actual gira de despedida Farewell Yellow Brick Road Tour, que está por alcanzar los mil millones de dólares en recaudación.

A lo largo de la gira que Swift ha brindado en Estados Unidos se han vivido momentos muy surreales como cuando le gritó a uno de los miembros de seguridad tras agredir a un grupo de fanáticos, cuando se tragó un insecto en pleno discurso y la intercepción de un acosador. Ahora, en su show más reciente en el estadio Paycor de Cincinnati, Ohio, Swift otro momento muy incómodo sobre el escenario.

La cantautora se encontraba interpretando el tema Look What You Made Me Do del álbum Reputation. Bajó de una plataforma y caminó hacia una parte del escenario, donde se quedó estática en posición de “Mujer Maravilla” mientras sus bailarinas caminaban delante de ella hacía el backstage. Swift se mantuvo en su sitio, pero parecía que algo no estaba yendo bien, incluso, se ve en los videos de los fans como da un taconazo al suelo pero nada pasaba. En un momento de desesperación corrió junto con sus bailarinas hacia el backstage.

¿A qué se debió el incómodo momento de Taylor Swift?

Varios medios reportan que la artista de Nashville debía ser bajada por una plataforma escondida bajo el escenario. Sin embargo, esta nunca se activó, y aunque trató de disimular el desperfecto con una caminata de pasarela, Swift se percató que no le daría tiempo de llegar al backstage, lo que hizo que optara por salir corriendo entre sus bailarinas.

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar, con personas que celebran la increíble habilidad de Swift de correr a esa velocidad en tacones, además de hacer bromas en torno a su nombre “Swift”, que en inglés es una forma de decir “rapidez”. Por si esto fuera poco, la misma Swift comentó el video que ya se ha viralizado en la plataforma de TikTok con casi 800 mil reproducciones.

Taylor Swift se comentó el video del incidente Foto: TikTok/jamIs888

“still swift af boi” fue lo que la cantante dijo de su incidente, lo que se traduciría en español como “Todavía rápida como la m*erda, chico”. La idea de que Swift se haya pronunciado por el video fue suficiente para volver locos a sus fans, pero causó aún más revuelo después de que la cuenta oficial de Duolingo, la aplicación para aprender idiomas cuya famosa mascota es un búho, comentó en el video “me voy a tatuar ‘swift af boi’ en el ala”, generando un montón de reacciones en la plataforma.

La mascota de Duolingo, la app para aprender idiomas, aseguró que se tatuaría la frase que comentó Taylor Swift Foto: TikTok/JamIs888

Un fantasma presente en el concierto de Taylor Swift

El incidente en el escenario no fue lo único que se viralizó del paso de Swift por Cincinnati. Un noticiero local se encontraba reportando el ingreso de los fanáticos al show de Taylor cuando vieron a una mujer cubierta con una frazada y lentes oscuros, como si de un fantasma de caricatura se tratase. Cuando se le cuestionó a qué se debió el outfit tan particular confesó que se había reportado enferma para poder ir al concierto de Taylor, al cual viajó desde la ciudad de Louisville (alrededor de dos horas de trayecto).

Fan de Taylor Swift fue disfrazada a su concierto en Ohio para evitar que la reconocieran en su trabajo

La mujer que decidió mantenerse en el anonimato para no perder su trabajó aseguró que su amor por Taylor Swift es tal que casi le pone el nombre de la cantante a su hija. Las redes no tardaron en reaccionar a las medidas que la fanática tomó para ir a ver a la cantautora, aunque muchos admitieron que en una situación parecida, harían lo mismo.

