El momento en el que Taylor Swift reprendió a un guardia de seguridad que maltrató a una fanática en pleno show

Taylor Swift se enojó con un guardia de seguridad

Este 13 de mayo, Taylor Swift brindó su segunda fecha en Filadelfia como parte de The Eras Tour, gira que la ha llevado a abarrotar los escenarios de todo Estados Unidos. El show se estaba llevando a cabo con total normalidad con los miles de fanáticos cantando éxitos como You Belong with Me, All Too Well y August haciendo retumbar el Lincoln Financial Field, hasta que un incidente con un miembro del equipo de seguridad hizo que se colmara la paciencia de la cantante.

Taylor se encontraba interpretando la canción número 36 de su repertorio para esa noche, Bad Blood, cuando un guardia de seguridad comenzó a empujar a una fan. Al darse cuenta, la cantautora de Pensilvania cambió completamente su rostro de felicidad por uno de ira y dejó de cantar por momentos para reprender al guardia, quien no hacía caso a los gritos de Swift. “¡Hey! ¡Detente! ¡Ella no está haciendo nada!” Se puede escuchar de parte de Swift en los videos grabados por miembros del público.

Finalmente, el guardia de seguridad fue retirado del lugar y los fanáticos pudieron seguir disfrutando del concierto. Briana Layfield, usuaria de TikTok que subió el video donde mejor se puede apreciar el incidente, reveló que el guardia en cuestión estaba siendo muy pesado con la que gente que se acercaba a la barricada que divide al público del escenario. Según el relato de la usuaria, el guardia empujó hacia atrás a la chica que se subió a la barricada para tomar mejores fotos y videos de Swift, lo que desató la ira de la cantante.

Según Briana, fueron otros miembros de seguridad los que se llevaron al guardia, y ahora, las redes están llenas de comentarios y bromas acerca de su posible despido por hacer enojar a Taylor Swift.

El rostro de Taylor Swift cambió completamente cuando se dio cuenta que el guarida de seguridad estaba empujando a una fan Foto: TikTok/Briana Layfield

“Hey Taylor Swift, GRACIAS de parte de todos nosotros en el suelo por gritarle a ese guardia de seguridad. Él fue un dolor en el trasero toda la noche y el hecho de que esto sucedió durante Bad Blood hizo aún mejor. PD, el espectáculo fue FENOMENAL”, se lee en la descripción del video subido por Briana Layfield.

Tan sólo un día después de estos acontecimientos, se dio a conocer que la chica que fue agredida por el guardia de seguridad se llama Caitlin Gabell. La fanática de Swift compartió un video en TikTok donde narró los acontecimientos, pero además, reveló que la misma Taylor le regaló entradas para su show de este 14 de mayo.

Chica que fue empujada por el guardia en concierto de Taylor Swift habló sobre lo ocurrido

“Estábamos bailando, divirtiéndonos y a él no le gustaba. Y Taylor se dio cuenta de que me estaba divirtiendo y que a él no le gustaba y a ella no le gustaba y entonces básicamente fue escoltado fuera.Y nos ofrecieron entradas gratis para esta noche. No fue una locura, sólo un grupo de chicas pasándolo bien y él no quería divertirse”, declaró Gabell sobre el incidente.

Esta no fue la única sorpresa que hubo durante el show de Taylor. Mientras 70 mil almas estaban conglomeradas dentro del Lincoln Financial Field, alrededor de otras 20 mil estaban en los alrededores del estadio para poder cantar y bailar las canciones de su artista favorita, esto al no lograr alcanzar boletos para accesar al show. Usuarios de Twitter grabaron a las multitudes, asegurando que la Beatlemania había regresado en forma de “Swiftmania”.

Miles de fanáticos de Taylor Swift se aconglomeran para escuchar su concierto en Filadelfia

Otro momento que hizo que los fanáticos se volvieran locos fue cuando Swift interpretó el tema Nothing New en compañía de nada menos que Phoebe Bridgers. La canción forma parte de la Taylor’s Version del álbum Red, estrenado en 2021, siendo la primera vez que la dupla interpreta esta pieza en conjunto.

Este domingo 14 de mayo, Taylor Swift brindará su último concierto en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, y posteriormente, se trasladará a Foxborought, Massachussets para brindar tres shows más. Hasta el momento, el tour concluirá el 9 de agosto con cinco shows en California en compañía de HAIM, Gracie Abrams, OWENN y GAYLE. Han habido muchos rumores de que Swift comenzará una gira por Latinoamérica tras terminar su paso por Estados Unidos, sin embargo, nada ha sido confirmado.

