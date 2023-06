La razón por la que Idris Elba ya no quiere interpretar a James Bond

Idris Elba se mostró emocionado por ser considerado para interpretar a James Bond. Sin embargo, varios comentarios tornaron las cosas en algo desagradable

Tras el estreno de la cinta Sin tiempo para morir, el actor Daniel Craig se colgó el esmoquin de James Bond después de 15 años interpretando al personaje. El fin de la era de Craig marcaría el inició de una nueva etapa para el agente 007, y de inmediato, varios nombres se rumorearon para interpretar al espía más famoso del cine.

Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill, Luke Evans y Robert Pattinson han sido algunos de los considerados para llevar en sus hombros el peso de ser una de las figuras más trascendentales de la gran pantalla. Sin embargo, otro actor destacó entre todos: Idris Elba. Todo parecía que sería cuestión de tiempo para que Elba debutara como agente secreto en la gran pantalla, pero nuevas declaraciones del actor indicarían que James Bond es un personaje en el que ya no está interesado en interpretar.

En un reciente episodio del podcast SmartLess conducido por Will Arnett, Jason Bateman y Sean Hayes, Elba aseguró que haber sido considerado para interpretar a James Bond era prácticamente haber llegado al pináculo de su carrera. No obstante, las críticas no tardaron en llegar, pues la idea de que un hombre negro interpretara al agente 007 no era algo para lo que todos estuvieran preparados. La discrepancia llegó a tal punto que Elba describió varios comentarios como “repugnantes”.

"Los que no estaban contentos con la idea lo convirtieron todo en algo repugnante y desagradable, porque se convirtió en una cuestión de raza. Se convirtió en una tontería, y yo me llevé la peor parte”, dijo el actor (REUTERS/Maja Smiejkowska)

“En esencia, fue un gran cumplido que en todos los rincones del mundo -excepto en algunos, de los que no vamos a hablar- se alegraran mucho de la idea de que se me tuviera en cuenta. Los que no estaban contentos con la idea lo convirtieron todo en algo repugnante y desagradable, porque se convirtió en una cuestión de raza. Se convirtió en una tontería, y yo me llevé la peor parte”.

El actor continúo la conversación haciendo hincapié en cómo ha vivido el racismo dentro de la industria hollywoodense y cómo se debería tratar un tema tan delicado tanto dentro como fuera del set.

“Como seres humanos, estamos obsesionados con la raza y esa obsesión puede obstaculizar realmente las aspiraciones de la gente, impedir su crecimiento. El racismo debe ser un tema de debate, sin duda. El racismo es muy real. Pero desde mi punto de vista, sólo es tan poderoso como tú se lo permitas. Dejé de describirme como un actor negro cuando me di cuenta de que eso me encasillaba (...) Tenemos que crecer. Tenemos que hacerlo. Nuestra piel no es más que eso: es sólo piel. Se acabó el problema”.

Todos los actores que interpretaron a James Bond eran blancos

Cabe recordar que los rumores de Idris Elba como James Bond, sólo eran eso, rumores. En una entrevista con The Guardian celebrada en marzo de 2023, el actor aseguró que nunca hubo una verdadera intención de los productores de crear una historia de Bond con Elba como protagonista.

“Me encanta la franquicia Bond, estoy muy unido a los productores. Todos nos reíamos un poco de los rumores porque son sólo eso (...) No puedo hablar por ellos, pero desde mi punto de vista, nunca ha habido nada de verdad en nada de eso. Es un cumplido y un honor, pero no es una verdad”.

Sin embargo, la idea de que Elba fuera parte de la franquicia fue mucho más seria de lo que el actor ha querido admitir. En 2014, Sony sufrió de un ciberataque que dejó al descubierto varios de sus proyectos futuros. Entre ellos, un correo electrónico de la presidenta de Sony Pictures, Amy Pascal, aseguraba que “Idris Elba podría ser el próximo James Bond”.

Aunque Idris asegura que sólo se trataron de rumores, la presidenta de Sony Pictures, Amy Pascal, compartió un correo electrónico en 2014 asegurando que el actor podría ser el próximo James Bond (REUTERS/Mario Anzuoni)

Barbara Broccoli, una de las productoras de la franquicia, salió a calmar las aguas declarando que mientras Craig siguiera usando el esmoquin, era muy pronto para hablar de un próximo Bond. El reinicio de la franquicia aún está en sus etapas más tempranas, pero según la misma Barbara, el verdadero rostro del nuevo Bond podría salir a la luz en 2024.

