Shakira confesó cuál es su anhelado más grande para Milan y Sasha tras su polémica separación de Gerard Piqué

Shakira dio vuelta la página tras su polémica separación con Gerard Piqué y se animó a responder algunas de preguntas sobre cómo afrontó aquel momento. La cantante colombiana, quien ahora se encuentra viviendo en Miami, reveló que sus hijos, Milan y Sasha, son lo más importante en su vida.

La compositora también resaltó que en todo este difícil momento fueron ellos quienes le dieron fuerza.

“Este año he luchado por sacar a flote a mis hijos, mis padres, mi nueva vida fuera de España. Proveer un nuevo hogar para mis hijos y poco a poco lo estoy consiguiendo, estoy reconstruyendo el nido”, declaró en la revista People en español.

“Sueño con ver que mis hijos superarán todos los embates de la vida, que el dolor al que injustamente se han enfrentado los haga solo más compasivos y empáticos, más fuertes y nobles. Que puedan llegar a ser enteramente felices y puedan algún día disfrutar de una familia con la que no pudimos ofrecerles y que puedan llegar a ser hombres libres, pero de bien. Felices, pero cuidadosos con los otros. Que cuiden de sus futuras familias con valentía y honradez. Que tengan valores y un propósito en la vida que trascienda más allá de ellos mismos”, expresó.

Asimismo, Shakira, aunque no mencionó al ex futbolista del Barcelona, confirmó que la música le ayudó a canalizar su duelo.

Shakira confesó que se refugió en su familia tras la separación de Piqué. (FOTO: @shakira/Instagram)

“Tantas emociones y sentimientos que a ratos parecían encontrados, que parecían que no podían coexistir al mismo tiempo dentro de mí, y que solo he podido desenredar a través de mis canciones para entenderme un poco mejor. La música me salvó la vida y me dio alas para volar. Me permitió ser yo misma, me rescató en los momentos más difíciles”, sostuvo.

La traición de Piqué

La intérprete de ‘Antología’, además, de estas confesiones contó que se refugió en sus padres para afrontar la pesadilla que estaba viviendo por la “traición” Gerard Piqué.

“Mi madre siempre ha sido mi cómplice y mi papá mi mejor amigo. Fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación (con Gerard Piqué) y estando allí en la primera comunión de Milan, resultó gravemente herido en un accidente. Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en UCI”, contó Shakira, quien recalcó que en aquel momento pensó que “no sobreviviría a tanto”.

“Veía cómo el hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado. Su recuperación ha sido muy dura y lenta, pero es un hombre maravilloso y un personaje entrañable para todos que nos sorprende siempre con su fortaleza. Ha superado la COVID, dos accidentes, una neumonía, cinco cirugías... todo esto a sus 91 años en menos de seis meses”, mencionó.

