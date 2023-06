Shakira reveló detalles de la traición de Piqué: “Pensé que no sobreviviría a tanto”

Shakira abrió su corazón con la revista People en español y contó detalles sobre la salud de su padre y cómo se enteró de las infidelidades de Piqué. @shakira/Instagram

Shakira tuvo un 2022 bastante movido en materia sentimental y laboral, pues el final de una relación de más de 12 años con Gerard Piqué fue el detonante para componer los éxitos musicales que la pusieron de nuevo en lo más alto de los listados internacionales. Music Sessions #53 fue apenas el abrebocas de lo que sería nuevamente el ascenso en la industria.

Te puede interesar: A Gerard Piqué le preguntaron por su matrimonio y no reaccionó de la mejor manera

La colombiana encabeza la nueva edición de Los más bellos de People en español y allí, aprovechó la oportunidad para abrir su corazón nuevamente y hablar de lo que ocurrió con el exfutbolista, cómo se enteró de que estaba siendo engañada por el padre de los pequeños Milan y Sasha mientras ella, estaba acompañando a su padre en una UCI de Barcelona.

Shakira abrió su corazón para la revista People en español, contando detalles de la salud de su padre y cómo vivió la infidelidad de Piqué sin sus consejos. @peopleenespanol/Instagram

Según reveló la barranquillera, su padre llegó a acompañarla para brindarle fortaleza en el momento de dificultad que atravesó. Y agregó: “Estando allí, en la primera comunión de Milan, resultó gravemente herido en un accidente”, lo que mantuvo al hombre de 91 años internado por varios días y ella, velando por su recuperación.

Te puede interesar: Shakira volvió a Barcelona y no escatimó en gastos para reacondicionar su casa

En medio de las emotivas palabras que dedicó a su padre en la publicación de People en español, la colombiana aseguró que fueron varios hechos los que se juntaron en su vida, mientras su hogar se desmoronaba.

Shakira y su padre, William Mebarak, durante un evento en el que el hombre fue el principal homenajeado. Foto Colprensa

“Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto”, puntualizó la cantante, que temió por la vida del hombre que más ha querido en su vida y dijo: “pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”.

Te puede interesar: Reacciones al vestido de Clara Chía en boda del hermano de Piqué: le recordaron a Shakira

Finalmente, dijo que la recuperación de su padre ha sido tardía y lenta, además de presentar algunos picos de dificultad, “pero es un hombre maravilloso y entrañable, que nos sorprende siempre con su fortaleza”.

Shakira manda mensaje de aliento a su papá tras el aparatoso accidente que sufrió. Twitter: @shakira

Entre tanto, enumeró las distintas enfermedades de las que Mebarak ha salido airoso, entre las que se encuentran el covid-19, dos accidentes, una neumonía y cinco cirugías, siendo el ejemplo más grande de resiliencia.

“Han sido ambos un reflejo de ese sueño que no pude cumplir, pero que ojalá signifique un modelo para mis hijos de amor, de paciencia en las relaciones, de entrega absoluta y de ganas de vivir”, concluyó sobre lo que ha vivido con la salud de su padre.

La cláusula que pone en jaque a Clara Chía

Ha pasado más de un año desde que Gerard Piqué y Shakira anunciaron oficialmente su separación. Durante este proceso, los abogados de la expareja tuvieron sesiones maratónicas para acordar las diferentes peticiones que tenía cada uno por el bienestar de los pequeños Milan y Sasha.

Uno de esos acuerdos fue la cláusula que habría dejado la barranquillera para que sus hijos tuvieran el menor contacto con Clara Chía, que habría sido expuesta por la intérprete de Ojos así recientemente, al no permitir que sus retoños estuvieran presentes en el matrimonio del exfutbolista.

Gerard Piqué es visto llegando al Aeropuerto Internacional de Miami. El exfutbolista profesional español de 36 años fue fotografiado atravesando la terminal un día después de anunciar su compromiso con su novia Clara Chía después de que su ex, Shakira, desatara rumores de romance con el piloto de F1 Lewis Hamilton. Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group

Y es que todo indica que existe una cláusula del acuerdo de custodia en la que se establece que los pequeños no podrían tener ninguna relación con la actual pareja de Piqué. Esto fue revelado por el periodista y presentador Pepe del Real en El programa de Ana Rosa de la cadena Telecinco, dejando en claro que la postura de la barranquillera en ese sentido es inflexible: