El famoso youtuber MrBeast reveló que rechazó la invitación para viajar en el submarino de OceanGate

MrBeast compartió en sus redes sociales que fue invitado al submarino de OceanGate que implosionó en el fondo del mar Foto: OceanGate Expeditions/Handout via REUTERS

Con 162 millones de suscriptores, MrBeast es el creador de contenido en YouTube más exitoso de todo el mundo, además de ostentar un patrimonio neto de 100 millones de dólares y ganancias de entre 3 y 5 millones de dólares mensuales. Su popularidad y fortuna lo han llevado a vivir muchas experiencias únicas como comer un helado de oro con valor de 100 mil dólares, descubrir qué pasa cuando se pone un Lamborghini en una prensa hidráulica y construir su propia fábrica de chocolates como la de Willy Wonka.

Sin embargo, hasta el youtuber que ha llevado a los límites más insólitos el poder del dinero se ha pensado dos veces el hacer muchas cosas, por ejemplo, sumergirse a las profundidades del océano en el submarino OceanGate que hace unos días fue el titular de todos los medios después de que cinco personas murieran en su interior.

A través de su cuenta oficial de Twitter, MrBeast reveló que había sido invitado a este viaje donde podría ver de cerca los restos del Titanic. El creador de contenido rechazó la oferta, y ahora, compartió sentir mucho miedo de considerar que pudo haber sido una de esas víctimas.

MrBeast compartió la conversación donde una persona lo invita a visitar el Titanic a bordo del submarino de OceanGate Foto: Twitter/MrBeast

Jimmy Donaldson, nombre real de MrBeast, mostró una captura de pantalla de una conversación donde una persona de la cual se desconoce la identidad, le dice que este mes de junio iría a visitar el Titanic en submarino, asegurándole que el resto de la tripulación estaría encantada de que los acompañara.

“Además, voy a ir al Titanic en un submarino a finales de este mes. El equipo estaría encantado de tenerte con nosotros”, se lee en el fragmento de la conversación. Donaldson rechazó la invitación y pudo vivir para contarlo.

“Me invitaron a principios de mes a montar en el submarino Titanic, dije que no. Un poco de miedo pensar que yo podría haber estado en él”, compartió en su Twitter.

La comunidad latinoamericana de YouTube no es ajena al caso del submarino. El mexicano Alan Estrada, conocido como alanxelmundo, fue una de las pocas personas que vivió en carne propia la experiencia de viajar en el submarino de OceanGate. En una entrevista para Radio Fórmula, compartió su experiencia viajando hacia el barco hundido más famoso de la historia.

Alan Estrad, youtuber mexicano, ha sido una de las pocas personas que ha vivido en carne propia la experiencia de sumergirse en el submarino de OceanGate para ver el Titanic de cerca (Instagram)

“Las posibilidades son reales, no soy experto y no me atrevería a lanzar una teoría o conjetura de lo que pasó. Por supuesto que navegas entre los restos del Titanic y si hubo momentos en que dije: ‘Nos podemos atorar aquí’, pero lejos de lo que la gente cree el sumergible es grande, no puedes introducirte, no es como que te metas a los restos del barco”, dijo Estrada.

A pesar de reiterar que se trató de una experiencia segura, Estrada también confesó que el submarino tenía varios problemas que suponían un gran riesgo, como los materiales con los que estaba construido: fibra de carbono y titanio, materiales que no se habían utilizado para otros vehículos de su tipo, por lo que se le consideraba experimental. A esto se le suma un sistema de comunicación deficiente que fallaba de manera constante.

El actor aseguró que los problemas no eran los controles sino las comunicaciones

Más recientemente, el youtuber que se dedica a hacer videos de viajes a zonas exóticas del planeta defendió la decisión de las personas que invirtieron su dinero en este viaje, asegurando que no le deben explicaciones a nadie.

“Lo que yo hago es no necesariamente ponerme en riesgo todo el tiempo, pero tratar de disfrutar, porque igual no me tocó en Titán, pero salgo de aquí y me atropellan, no lo sabemos, nadie tiene la vida comprada (...) Al final cada quién hace con su tiempo y su dinero lo que quiera, no le debes dar explicaciones a nadie”.

