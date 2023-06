John Goodman lució irreconocible tras perder 90 kilos.

El peso del actor John Goodman ha sido por décadas un tema de conversación dentro de Hollywood. En el momento donde la obesidad llegó a su punto más álgido, Goodman alcanzó a pesar 180 kilos, y por supuesto, las críticas y comentarios en tono de burla llegaron de manera constante.

En 2007, época en que el actor tuvo uno de sus pesos más altos, decidió comenzar un drástico cambio de hábitos. El primer paso fue dejar de beber, pero su entrenador personal, Mackie Shilstone, lo ayudó a llevar su dieta hasta las últimas consecuencias, y para 2018, Goodman había perdido 50 kilos.

Para 2018, John Goodman había perdido 50 kilos (AFP)

Si bien, este cambió fue sorprendente, el actor no quiso detenerse ahí, y ahora, durante la alfombra negra de la 62ª edición del Festival de Televisión de Montecarlo, John Goodman apareció luciendo una extraordinaria perdida de peso de 90 kilos, dejando a asistentes al evento y usuarios de internet sin palabras.

Goodman se paseó por la alfombra negra con un saco color azul marino entallado en combinación con una camisa blanca y una corbata amarilla. Debajo de la cintura, el actor utilizó un pantalón color beige y mocasines cafés. Laurent Puons, organizador del festival, compartió con Variety la emoción de tener a John Goodman como parte del jurado, asegurando que es uno de los actores más trascendentes de los últimos años.

Durante la más reciente edición del Festival de Televisión de Montecarlo, John Goodman apareció con una extraordinaria pérdida de peso de 90 kilos Getty

“John Goodman es una leyenda absoluta. Ha cautivado los corazones de múltiples generaciones con su extraordinaria carrera cinematográfica y televisiva. Si no fuera por su papel como presidente del jurado, sin duda le honraríamos con el premio a toda una vida”.

La transformación de Goodman no fue sencilla, pues además de disciplina, requirió mucha paciencia. Como se mencionó anteriormente, John comenzó dejando de beber; posteriormente, optó por una dieta mediterránea que principalmente consta de alimentos integrales y cereales ricos en nutrientes. El ejercicio también ha sido fundamental para su cambio, pues hasta el día de hoy, el actor de 70 años entrena seis días a la semana.

La constancia fue algo que el actor tuvo que desarrollar, pues en un principio, después de perder varios kilos, se “recompensaba” bebiendo cantidades peligrosas de cerveza o comiendo un montón de comida chatarra.

"Me cansé, me harté de mirarme. Te estás afeitando en el espejo y no quieres mirarte. Se vuelve peligroso", declaró John Goodman en 2016 Getty

“En los viejos tiempos, me tomaba tres meses de descanso, perdía 15 o 18 kilos y luego me recompensaba con un paquete de cervezas o lo que fuera y volvía a mis viejos hábitos”, reveló Goodman a ABC en 2016. En esta entrevista, el actor también confesó que verse al espejo era cada vez más difícil, por lo que era necesario un cambio en sus hábitos lo más pronto posible.

“Esta vez quería hacerlo despacio, moverme, hacer ejercicio. Estoy llegando a una edad en la que ya no puedo permitirme quedarme sentado. Y me da energía para trabajar, porque el trabajo es muy agotador. Me cansé, me harté de mirarme. Te estás afeitando en el espejo y no quieres mirarte. Se vuelve peligroso”.

Respecto a qué fue lo que lo llevó a comer y beber sin control, el actor que le dio vida a Pedro Picapiedra en la aclamada adaptación live-action de 1994, aseguró que se trató de llenar un vació que ahora ha podido satisfacer con espiritualidad.

John Goodman consideró que la razón por la que se atascaba de comida y alcohol, era por su necesidad de llenar un vacío.

“Creo que intentas llenar un agujero que no se puede llenar a menos que se llene con bondad, algún tipo de espiritualidad, no digo religión. Pero simplemente una creencia en algo superior a uno mismo, un propósito. Pero en lugar de llenarlo con alcohol, cocaína o comida, simplemente reconoces que está ahí. No puedes llenarlo. Y sigues adelante y vives con ello”.

Goodman se encuentra trabajando en la aclamada serie Los honestos Gemstones, donde una familia de teleevangelistas comandada por el personaje de Goodman, el Dr. Eli Gemstone, trata de sobrevivir a las calumnias que llegan por una vida llena de excesos patrocinados por las donaciones a la iglesia. La serie estrenó su tercera temporada este 18 de junio, y hasta el momento, cuenta con la calificación más alta en Rotten Tomatoes con un rotundo 100% de parte de la crítica y del público.

Seguir leyendo: