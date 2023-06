Al Pacino habló por primera vez sobre su paternidad a los 83 años

Al Pacino puso fin a los rumores de una prueba de paternidad con su novia de 29 años, Noor Alfallah. Se dice que la joven está a punto de dar a luz, según dijo el mánager del actor. Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group

El embarazo de Noor Alfallah a sus 29 años, producto de la relación que sostiene con Al Pacino, de 83, fue un impacto mundial que no tardó en despertar todo tipo de rumores. Entre ellos, que la noticia tomó por sorpresa incluso al intérprete de El Padrino, quien habría pedido una prueba de paternidad a su pareja.

Sin embargo, en sus primeras declaraciones publicadas tras la difusión del tema, Pacino no apuntó a ese rumor sino que dio por hecho que es el padre del niño por nacer: “Siempre ha sido especial. Tengo muchos hijos, pero es especial que llegue en este momento de mi vida”, declaró la leyenda cinematográfica al Daily Mail, que lo abordó en medio de una caminata por Los Ángeles.

La leyenda de Hollywood tiene tres hijos y un cuarto en camino y aceptó que a sus 83 años era complejo pensar en ser nuevamente padre.

Al Pacino rodeado de sus amigos y su novia, Noor Alfallah.

Otro de los interrogantes que aclaró el medio británico fue sobre el sexo del bebé que espera con Alfallah, señaló que todavía desconocen si se trata de un niño o una niña.

Con esta respuesta, el actor apagó todos los rumores que existían en torno a la paternidad del hijo que espera con la joven de 29 años.

Al Pacino tiene tres hijos, dos con la actriz Beverly D’Angelo y una con la coach de actuación, Jan Tarrant, ahora espera al cuarto con la escritora Noor Alfallah.

Dos parejas, tres hijos

Cabe destacar que, el actor ya es padre de una mujer de 33 años llamada Olivia que nació de su relación con Jan Tarrant. Se suman a esta lista los mellizos Olivia y Anton de 22 años, producto de su romance con la actriz Beverly D’Angelo. Por otra parte, se espera que Alfallah dé a luz al cuarto hijo de Pacino en menos de un mes, como lo indicó su representante, tiene ocho meses de gestación.

También es importante mencionar que, la relación entre Al Pacino y Moor Alfallah se hizo pública en 2022 durante una exhibición artística del director Bennett Miller, celebrada en Nueva York. En este evento, la joven disimuló su estado avanzado estado de embarazo con prendas de vestir que no entallaban su esbelta figura y se ubicó estratégicamente detrás del actor.

Al Pacino junto a su hijos Julie Marie y los gemelos Anton James y Olivia Rose.

Los cuatro hijos del actor heredarán una gran fortuna, ya que según resaltan los medios extranjeros, como Al Pacino nunca estuvo casado, los 165 millones de dólares que tiene como patrimonio neto sería repartido entre ellos. Es decir, cada uno recibiría más de 40 millones en su cuenta bancaria, sin contar las propiedades que tiene el protagonista de la saga ‘El Padrino’.

¿Quién es Noor Alfallah?

Alfallah es hija de Fallah Alfallah, presidente de Q8 Capital Inc y de Alana Alfallah, parte de la socialité de Beverly Hills. Así Noor se codeó desde joven con las estrellas de Hollywood, por lo que la familia ha estado rodeada de cámaras al ser parte de la crema de esa ciudad californiana. Estudió cine y televisión en la Universidad de California y con los años se hizo vicepresidenta de Lynda Obst Productions (propiedad de Sony), cargo que ostenta hasta el día de hoy.

Noor Alfallah, novia de Al Pacino, con quien lleva una diferencia de 54 años y espera un hijo del actor.

Noor no es ajena a la industria del entretenimiento, pero tampoco a los hombres mayores. Uno de los amoríos más sonados que tuvo fue con Mick Jagger, vocalista de The Rolling Stones. La relación comenzó en 2017, cuando Jagger tenía 74 años y Noor 22. Todo terminó en 2018. Sin embargo, la productora confesó en aquel entonces que no se trataba solo de una historia pasajera, sino que consideraba su vínculo con el cantante su “primera relación seria”.

