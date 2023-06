Arnold Schwarzenegger recordó el momento en que le confesó a su esposa que había tenido un hijo con su ama de llaves

En su nueva docuserie, Arnold Schwarzenneger habló sobre cómo fue para él y su esposa haber tenido un hijo fuera del matrimonio (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images)

Arnold Schwarzenegger llegó a un acuerdo con Netflix para lanzar este junio Arnold, una serie documental donde el roble austríaco hace un repaso por los momentos que marcaron su vida para siempre, tales como sus años en el fisicoculturismo, su participación en Terminator y su carrera política como gobernador de California. Todos estos han sido logros que convirtieron a Schwarzenneger en un personaje único dentro de la industria del entretenimiento. Sin embargo, entre todas estas luces también hubo varias sombras, como el sonado amorío que tuvo con su ama de llaves Mildred Baena.

Fue en 2011 cuando los tabloides se llenaron con la noticia de que Schwarzenegger le había sido infiel a su esposa Maria Shriver. Sin embargo, el amorío se remonta a finales de los años 90. De hecho, la relación extramarital entre Arnold y Mildred dio como resultado un hijo de nombre Joseph en 1997, el cual decidieron esconder por varios años.

Ahora, en el nuevo documental, Arnold comparte cómo fue para Maria enterarse que Joseph era su hijo.

Arnold Schwarzenneger tuvo un amorío con su ama de llaves, Mildred Baena, en 1996

“Maria y yo íbamos a terapia una vez a la semana. En una de las sesiones el consejero dijo: ‘Creo que hoy Maria quiere ser muy específica sobre algo. Quiere saber si tú eres el padre de José’. Pensé que se me había parado el corazón, y entonces dije la verdad. ‘Sí, María, José es mi hijo’. Ella quedó destrozada por eso”.

Schwarzenneger confiesa en el documental que fue muy difícil para él mantener el secreto, sobre todo porque mientras pasaban los años, Joseph se parecía cada vez más a su verdadero padre.

“Tuve una aventura en el 96. Al principio no lo sabía. Cuanto más crecía (Joseph), más claro lo tenía, y entonces me pregunté cómo podía mantenerlo en secreto. ¿Cómo mantenerlo en secreto?” declara Arnold quien también aseguró que hablar de esto ha sido muy difícil ya que “se abren nuevamente las heridas”.

La infidelidad de Arnold se descubrió en 2011, pero sería hasta 2021 que llegaría el divorcio con Maria Shriver Shutterstock

Arnold conoció a Maria durante un partido de tenis en 1977. La pareja contrajo nupcias en 1985 y durante su matrimonio concibieron cuatro hijos: Katherine (33 años), Christina (31 años), Patrick (29 años) y Christopher de 25 años, quien nació poco antes que Joseph. Mildred comenzó a trabajar para la familia Schwarzenneger en 1996 mientras estaba casada con Rogelio Baena. Al principio, tanto Mildred como Arnold creían que Joseph era hijo de Rogelio, pero los genes del roble austríaco hablaron por sí solos.

Mildred se separó de Rogelio y Arnold se encargó tanto de ella como de su hijo, comprándoles una casa en California en el año 2010 y dándoles una vida bastante cómoda. Schwarzenneger aún define esta aventura como “su mayor fracaso”, en el que todos terminaron sufriendo.

“Voy a tener que vivir con ello el resto de mi vida. La gente recordará mis éxitos y también mis fracasos. Éste es un gran fracaso. Tuve fracasos en el pasado en mi carrera, pero esto es un juego de pelota totalmente diferente”.

La relación entre Arnold y su hijo Joseph ha mejorado mucho con los años; el actor ha hecho hincapié en que incluso en el contexto que se dieron las cosas, está muy feliz de que Joseph sea parte de su familia.

Arnold Schwarzenneger aseguró tener una muy buena relación con su hijo Joseph Foto: Instagram/Joseph Baena

“Lo que hice estuvo mal. Pero no quiero hacer sentir a Joseph que no es bienvenido en este mundo, porque es muy bienvenido en este mundo. Lo quiero y se ha convertido en un joven extraordinario”. Sin embargo, varios medios han reportado que mientras la relación entre Arnold y Joseph es muy buena, el resto de los hijos del actor no quieren a su hermanastro.

Arnold y Maria mantienen una relación “muy unida”, y a pesar de los errores, el actor asegura que ambos están muy orgullosos de cómo criaron a sus hijos.

