El actor de “That ‘70s show” Danny Masterson fue declarado culpable de violación

Danny Masterson (Photo by John Shearer/Getty Images)

El actor de televisión Danny Masterson, quien es recordado por su participación en That ‘70s Show, fue declarado culpable por dos cargos de abuso sexual. Las acusaciones en su contra eran por violar a dos mujeres en su casa de Hollywood en 2003, cuando alcanzó la cúspide de su carrera en el programa televisivo.

Si bien todavía la Justicia no reveló la duración de la condena, se especula con que deberá pasar 30 años tras las rejas. Según reportaron medios locales, el actor enfrentaba un tercer cargo de violación a su ex pareja en 2001, por el que el jurado no logró ponerse de acuerdo con el veredicto, lo que probablemente habría elevado aún más su tiempo en prisión.

El actor Danny Masterson comparece ante el Tribunal Superior de Los Ángeles (REUTERS/Lucy Nicholson)

El jurado estuvo compuesto por siete mujeres y cinco hombres y entregó su veredicto después de siete días de deliberación que estuvieron repartidos en dos semanas. La decisión estuvo marcada de la siguiente manera: 8 votos a favor de declararlo culpable y 4 en contra.

Durante la lectura del veredicto, Bijou Phillips, actriz y modelo, lloró. También dicen que amigos y familiares de Masterson permanecieron sentados en los asientos dentro de la sala y no emitieron expresión alguna. Finalmente, el actor de 47 años salió del tribunal esposado y enfrentará su larga condena en prisión.

Cuándo comenzaron las denuncias

El caso salió a la luz en 2016 cuando se produjo una denuncia colectiva en contra de Masterson, que se hizo efectiva en 2017 y que provocó el despido del actor de la serie The Ranch, que protagonizaba para Netflix. Cinco años más tarde, en noviembre de 2022, quedó absuelto por los cargos.

Danny Masterson cuando estaba en That 70's Show (Photo: Evan Agostini/ImageDirect)

Sin embargo, en marzo de este año, las autoridades del caso decidieron que las víctimas expusieran nuevamente sus denuncias y presentaran más pruebas. En los argumentos de la Fiscalía, señalaron al jurado que el actor drogó a sus víctimas con bebidas y luego las violó. Cabe destacar que las víctimas pertenecían a la Iglesia de la Cienciología, de la que Masterson era considerado una eminencia.

En vista de las acusaciones, la defensa del artista no presentó testigos y simplemente argumentaron que todo ocurrió de manera consensuada, por lo que intentaron desacreditar los testimonios de las tres mujeres.

El fiscal Reinhold Mueller (REUTERS/Lucy Nicholson)

Las mujeres probaron que cuando denunciaron a Masterson ante los mandos de la iglesia se les dijo que no habían sido violadas, fueron remitidas a programas de ética y se les advirtió que no acudieran a la policía para denunciar a un integrante de tan alto nivel.

“Fueron violadas, fueron castigadas por ello y sufrieron represalias. La Cienciología les dijo que no hay justicia para ellas. Ustedes tienen la oportunidad de mostrarles que hay justicia”, indicó el fiscal de distrito adjunto Reinhold Mueller al jurado en su alegato final.

