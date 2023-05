Kate Beckinsale se peleó con sus seguidores por una polémica por las cirugías plásticas

Kate Beckinsale perdió la paciencia con la gente que aseguró que se ha hecho cirugías para mantenerse bella (REUTERS/Eric Gaillard)

A unos días de que el Festival de Cannes haya terminado, la gala donde se juntan algunas de las estrellas más importantes del cine sigue dando mucho de que hablar. Durante la jornada del 24 de mayo, una de las invitadas que más llamó la atención fue la actriz Kate Beckinsale, quien llegó al estreno de la cinta The Pot-au-Feu con un conjunto verde a cargo de Zuhair Murad, que se transparentaba en puntos clave con adornos de cristal.

El conjunto no fue lo único que llamó la atención de la aparición de Kate en Cannes, pues cuando la actriz decidió compartir con sus fanáticos en Instagram algunas fotos extra del trabajo de Murad, un comentario llamó la atención de Kate.

“Por favor, dime que te has hecho un lifting porque no es posible estar así de guapa a los 50″, decía el comentario emitido por la usuaria @__anna.ste__.

Kate Beckinsale aseguró que nunca se ha hecho alguna cirugía estética para verse joven, pero bromeó con la idea de que en su próximo cumpleaños "todo se caerá" REUTERS/Danny Moloshok

En una primer respuesta, la actriz de 49 años contestó tajante: “No lo he hecho... tal vez en julio todo empiece a caerse”, burlándose del hecho de que el próximo 26 de julio la actriz cumplirá oficialmente 50 años de edad. Los fanáticos comenzaron a generar un caos en los comentarios de las fotos, asegurando que Kate mentía y que al menos una cirugía plástica se había hecho.

Después de ver el desastre que había causado, la protagonista de Inframundo regresó a poner orden: “Nada de hilos tensores, ni lifting, ni Botox, ni láser, ni rinoplastia, ni relleno (...) Probablemente probaría el láser pero tengo un poco de miedo. No lo he hecho hasta ahora”.

Entre los comentarios, la actriz confesó que, aunque ha querido, no puede darse el lujo de hacerse varios procedimientos por cierta condición de la cual padece: “Tengo una enfermedad llamada síndrome de activación de mastocitos que es una lucha diaria masiva y significa que reacciono mal a cientos de cosas... No puedo correr el riesgo”.

Kate Beckinsale perdió la paciencia con un usuario que continuaba asegurando que la belleza de la actriz era "falsa" (Foto: Instagram/katebeckinsale)

Al principio todo fueron risas, pero cuando un usuario recriminó a la actriz por continuar mintiendo, Kate Beckinsale perdió la paciencia: “No me he hecho un lifting, ni me he rellenado la cara, ni me he puesto Botox. No estoy mintiendo y no tengo por qué aceptar que la gente me acuse de cosas que no me he hecho”.

Es así que el rostro de Kate continúa siendo un misterio de la naturaleza, o al menos parcialmente, pues la actriz decidió compartir algunos de sus tratamientos de belleza, los cuales no son tan invasivos como sus seguidores pensaban: “Me hago tratamientos faciales con PRP para estimular el colágeno y microcorriente para tensar la piel y oxigenarla”.

“Me hago tratamientos faciales con PRP para estimular el colágeno y microcorriente para tensar la piel y oxigenarla”, confesó Kate a sus seguidores de Instagram (REUTERS/Carlos Osorio)

Pareciera que cuando Kate Beckinsale llega a Cannes, el caos comienza a aparecer. Durante la gala más reciente del festival, la actriz compartió una anécdota en la que Keanu Reeves y Robert Sean Leonard la salvaron de un momento muy bochornoso.

En el año de 1993, Kate y Keanu se presentaron en Cannes para el estreno de la película Mucho ruido y pocas nueces. Previo a la gala, Kate compró un body en una tienda del aeropuerto, y cuando se encontraba en la limosina rumbo al festival, el body se desgarró de la entrepierna y “se levantó como una persiana enrollable”.

En la foto, se puede ver como Keanu Reeves y Robert Sean Leonard ayudan a Kate Beckinsale a evitar que el fondo del vestido se suba, sosteniéndolo por ambos lados (Foto: Getty Images)

Beckinsale no quiso arreglar su atuendo en el auto porque le parecía de mal gusto, por lo que simplemente “entró en pánico”. En una conferencia mostró una foto donde Keanu Reeves y Robert Sean Leonard están sujetando el body por su espalda mientras ella lo sostiene por delante, evitando así salir en las primeras planas de todos los tabloides.

“Leyendas absolutas que puede que ni siquiera entendieran del todo la física de lo que estaba pasando o que ni siquiera hubieran oído la palabra ‘gussette’ antes, pero ambos se lanzaron a salvarme sin hacer preguntas”, recordó la actriz con cariño.

Te puede interesar: