Qué dijo Taylor Lautner sobre los comentarios de odio que recibió sobre su apariencia

El actor de Crepúsculo compartió una reflexión a través de sus redes sociales y agradeció el apoyo de sus fanáticos

Las redes sociales pueden convertirse en un espacio para presumir la apariencia física, pero a veces es dificil escapar de los comentarios de odio de parte de algunos trolls.

Luego de haber pasado por producciones infantiles como Las aventuras del niño tiburón y la chica lava, Taylor Lautner, ascendió rápidamente al estrellato gracias a su participación en la saga Crepúsculo, en la que destacó por su musculatura. Sin embargo, con 31 años, se ha alejado de las cámaras y su apariencia física ha cambiado.

Taylor Lautner cuando dio vida al "niño Tiburón" en Shark Boy and Lava Girl

A través de sus redes sociales, Lautner expuso un video en el que dejó evidencia de las decenas de comentarios cargados de odio de parte de algunos de sus seguidores. Un movimiento que pocos esperaban era que el actor mostrara diez de los comentarios más escalofriantes que dejaron en su última publicación, en los que criticaron su apariencia física, tema que lo ha perseguido desde hace años.

“Hola a todos. Me he sentido muy bien conmigo mismo, saludable física y mentalmente y siento que debo compartir algo con ustedes”, fueron las primeras declaraciones que hizo de los comentarios de algunos de sus haters.

El actor ha sido blanco de críticas por su apariencia física

Según mencionó en el video, decidió revisar los comentarios de esa antigua publicación que reposteó y le trajo sentimientos encontrados, recuerdos del por qué tomó la decisión de no volver a ver los comentarios de sus fans.

“Ahora estoy en un lugar diferente y simplemente me sentí obligado a compartir esto con ustedes. Así que voy a jugar un poco, les voy a enseñar los comentarios y luego vuelvo”, afirmó Lautner.

Uno de los 10 comentarios que exhibió Taylor Lautner (@taylorlautner/Instagram)

Algunos de los comentarios que se pueden leer son: “Diablos, ¿qué pasó con él?”; “Hermano, ¿hacia dónde se escapa la línea de su pelo? Parece Ratatuille poniendo los años sobre él”; “La vejez no fue bondadosa con él”; “Diablos, luce como mierda”; “Momento, él luce demasiado viejo, qué carajos pasó”, entre otros tantos.

Después de dejar evidencia de los comentarios, Lautner calificó esta situación como una “locura, ese es el mundo en el que estamos viviendo” y que no hay muchas cosas que las celebridades puedan hacer para que esto “cambie”. También reconoció que las críticas son habituales en la era de las redes sociales.

Las críticas en contra del actor han sido constantes, por eso decidió no volver a revisar los comentarios en sus publicaciones (Reuters)

Aseguró que de haber visto ese tipo de comentarios hace algunos años, cuando protagonizó Crepúsculo, le habrían hecho querer “esconderse en un agujero” y no querer salir nunca de allí. Agregó también, que aprendió a superar esa mentalidad de las personas, por el bienestar de su salud mental y porque encontró “valor en sí mismo”.

“Pero si pones tu valor en ti, sabiendo quién eres, lo que es importante para ti, lo que amas, ese tipo de cosas no te afectarán. Y estoy muy agradecido de estar en el lugar en el que estoy hoy, donde puedo ver eso. Y no voy a mentir, no voy a decir que no me molesta. No estaría aquí publicando este vídeo si no me molestara en absoluto, pero no me hace cuestionarme quién soy y no me quita nada”, concluyó la estrella de Abduction.

Taylor Lautner, en una de las escenas con Kristen Stewart durante la saga de Crepúsculo

Los seguidores del actor le brindaron todo el apoyo tras los nefastos comentarios de los que fue víctima y Lautner no dudó en expresar su agradecimiento por aquellos que han compartido la decisión de alejarse de los sets de grabación y relatar su experiencia.

