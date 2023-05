Ex pastor de la iglesia de Selena Gómez, Justin Bieber y las Kardashian habló sobre las acusaciones de abuso y adulterio

Carl Lentz se convirtió en el pastor cristiano más famoso del mundo por su relación tan cercana a figuras como Justin Bieber y por su personalidad de "rockstar", sin embargo, diversos escándalos lo obligaron a retirarse de la iglesia Foto: Getty Images

Hillsong fue por muchos años una de las iglesias más populares y poderosas de Estados Unidos. Figuras de la talla de Justin Bieber, Selena Gómez, Kevin Durant y Kylie y Kendall Jenner, fueron parte de la enorme congregación de Hillsong. Parte de la popularidad de la iglesia fue gracias a Carl Lentz, pastor que estaba muy alejado de la idea tradicional de un líder religioso. Tatuajes, jeans ajustados y una personalidad completamente desenfadada, le dieron una fama de ser un “rockstar cristiano”.

Sin embargo, la popularidad de la iglesia y la imagen de Carl se vinieron abajo en octubre 2020, cuando se popularizó la noticia de que el pastor más cool del mundo había tenido una aventura con una mujer llamada Ranin Karim. Tiempo después se sumaría la niñera de la pareja, Leona Kimes, quien fue encontrada por su Laura en una “situación comprometedora” junto a su esposo.

En 2020, Carl Lentz fue despedido de la iglesia Hillsong por conductas contra la moral, haciendo que su vida se volcara por completo Foto: FX

En noviembre de 2020, Carl fue despedido de Hillsong, y seis meses, después, Kimes denunció haber sido abusada sexualmente por Lentz, destrozando por completo su reputación.

Tres años después del incidente, Carl ha decidido compartir su versión de la historia en un documental titulado The Secrets of Hillsong a través de FX. El documental se grabó en el año 2022 y Carl se veía muy diferente a cómo se presentó ante los medios previo al escándalo. Cabello quebrado hasta los hombros con algunas canas y barba, representan también como ha cambiado su vida desde los acontecimientos.

Carl Lentz decidió hablar sobre el escándalo que lo persiguió durante estos últimos años en una docuserie donde se ve con un look muy diferente Foto: FX

En lo que respecta Ranin Karim, Carl habló de cómo fue que se acercó a su esposa para decirle la verdad y cómo fue que ella reaccionó ante tal noticia.

“Hay cosas de las que te puedes recuperar. Hay otras de las que nunca me recuperaré. Sólo el sonido de su voz, el tipo de llanto que tenía era como ningún otro llanto que haya escuchado. Nadie debería pasar por eso, especialmente una esposa de carácter intachable. Se lo dije lo mejor que pude en aquel momento, y ni siquiera fui del todo sincero. Ella no estaba enfadada, simplemente estaba muy destrozada”.

Sería en mayo de 2021 cuando Leona Kimes hiciera de carácter público los hechos ocurridos con Carl, asegurando que se trató de “manipulación, control, intimidación, abuso de poder y abuso sexual”. En el documental, el expastor acepta la culpa de su relación con Kimes, pero niega que esto haya sido un caso de abuso sexual.

“Hubo decisiones adultas mutuas tomadas por dos personas que mintieron profusamente, principalmente a mi esposa. Es un problema porque yo era jefe, esta persona era empleada. Soy responsable de esa dinámica de poder y de la gestión de la misma y de la sabiduría que conlleva y fallé de forma absolutamente miserable”.

Carl Lentz confesó en el documental que fue abusado sexualmente de niño. Foto: FX

En el documental, Carl le adjudicó su adulterio a su adicción al Adderall y a un presunto abuso sexual que vivió en su infancia. Según el expastor, la dinámica de “secretismo” que vivió con el amigo de la familia que abusó de él, hicieron que desarrollara conductas sexuales problemáticas.

“Tuve que pasar por un momento horrible para darme cuenta de lo que el abuso sexual hace en el cerebro de una persona en lo que se refiere a cómo manejo el sexo, cómo manejo la verdad, cómo manejo los sistemas de defensa, cómo manejo el control. Durante mucho tiempo, dominó mi vida sin que yo lo supiera. Un amigo de la familia había abusado sexualmente de mí. Cuando abusaron de mí, me dijeron: ‘No se lo contemos a nadie. Este va a ser nuestro secreto’”.

Laura Lentz continúa casada con Carl, asegurando que ha visto un verdadero cambio en su esposo. Foto: FX

Lentz vive ahora en Florida y se gana la vida en una agencia de publicidad. A pesar de todo, continúa casado con Laura, y cuando se le cuestionó a ella por qué se quedó, esta fue su respuesta:

“¿Por qué te quedaste? Creo que es una pregunta que mucha gente ha querido hacerme. Cuando mis hijos me lo preguntan, les digo: porque veo que su padre se esfuerza y lo veo cambiar, y si no lo viera -y cuando no lo veo- me iría”.

La escandalosa historia de Carl Lentz no es lo único que abarca el documental. Denuncias por comportamiento inapropiado con dos mujeres y por desviar recursos para su propio beneficio por parte del fundador de la iglesia, Brian Houston, también son comentadas en la docuserie que sigue en emisión a través de FX.

