Lupita Nyong’o sorprendió con un nuevo look y respondió a las críticas

Lupita Nyong' sorprendió con un cambio de "look" con su cabeza completamente rapada, para dar vida a su papel de Nakia en la próxima película de Marvel inspirada en Pantera Negra. REUTERS/Toby Melville/File Photo

Lupita Nyong’o destacó en la meca del cine con el innegable talento que tiene para meterse en la piel en los retos actorales que se atraviesan en su imparable carrera actoral. Pero la capacidad actoral no es lo único que ha destacado en las apariciones en público que tiene la actriz en los diferentes eventos, pues su fashionismo genera comentarios positivos con respecto a los diferentes outfits que ha llevado en las alfombras rojas.

Gracias a su capacidad camaleónica, de transformar un vestido sencillo en algo de impacto y que genera deja huella en sus apariciones, la actriz sorprendió este 11 de mayo con la publicación de una serie de fotografías en las que llevó su cabeza completamente rapada.

Lupita Nyong'o se roba las miradas con cada una de sus apariciones en público con sus espectaculares atuendos y peinados. (Foto: Getty Images)

“¡Feliz sin pelo! ¡Solicitud para Dora Milaje enviada!”, escribió en el pie de foto Nyong’o, en la que confirmó que buscará formar parte de una nueva entrega de la película del Universo Marvel Pantera Negra, en la que da vida a Nakia, del grupo de guerreras élite que protege la nación de Wakanda.

Lupita Nyong'o sorprendió con nuevo y llamativo "look" con su cabeza completamente rapada. @lupitanyongo/Instagram

Esta publicación de la actriz de origen mexicano, ya cuenta con miles de likes y las reacciones a esta nueva apariencia no tardaron en aparecer, teniendo en cuenta que en 2014 fue considerada una de las más bellas por la revista People destacando su belleza natural, los cumplidos estuvieron a la orden del día. Sin embargo, hubo quienes no estuvieron de acuerdo con este repentino cambio en su cabello, que incluso le dijeron que parecía enferma de cáncer.

En razón de los comentarios negativos, Nyong’o no dudó en responderles a sus haters de manera contundente y con la elegancia que siempre la ha caracterizado: “Esta es una irreflexiva, cruel, inconsiderada, inapropiada y peligrosa asunción. No todos los pensamientos necesitan encontrar salida en tus dedos”, contestó la actriz, lo que se llevó más halagos en la postal.

Una su piel más clara

La exitosa actriz ha sido abiertamente defensora de su apariencia personal desde que reveló que durante una época de su vida deseaba tener una piel más clara.

Lupita Nyong'o respondió a las críticas de sus seguidores, que le indicaron parecía enferma de cáncer por su cabeza rapada. @lupitanyongo/Instagram

Ocurrió durante un discurso que ofreció en 2014, cuando la actriz recibió el premio “Mejor Actriz Revelación del Año” del Black Women in Hollywood. La actriz pronunció un discurso en el que alabó la belleza de la piel de color, en el evento organizado por la revista Essence. Arriba del escenario, con su premio en la mano, la actriz de origen mexicano recordó cuando una fanática le envió una carta y aseguró que “mi corazón sangró al leerla”.

“Jamás imaginé que después de haber salido del colegio, mi primer trabajo me hiciera tan poderosa y que pueda ser la esperanza para las mujeres de color”, explicó la actriz en ese momento.

Cast member Lupita Nyong'o attends the premiere of "Black Panther: Wakanda Forever", in London, Britain November 3, 2022. REUTERS/Toby Melville

La niñez de Lupita no fue la mejor, afirmó que fueron varias las veces en las que intentó negociar con Dios, pues renegaba de su color de piel y se sentía fea, por lo que una de esas plegarias que elevaba era para: “tener la piel más clara”.

En su discurso que dio para la revista contó que llegó hasta ‘negociar’ con Dios para que su piel cambiara de color: “Le ofrecía que dejaría de robar cubos de azúcar en la noche si me daba lo que quería, escucharía de mi madre cada palabra y nunca más perdería el suéter de la escuela, pero supongo que Dios no se dejó impresionar con mis monedas de cambio, porque él nunca me escuchó”.

