Elliot Page posó sin camiseta y celebró la felicidad que siente con su cuerpo

Elliot Page posó en sus redes sociales sin camiseta y envió un mensaje a dos años de haber dado inicio a su transición (REUTERS/Mario Anzuoni)

Elliot Page generó furor el 1 de diciembre en 2020 cuando anunció a sus fanáticos que había comenzado a identificarse como un varón. En ese momento, el canadiense y hoy día activista por los derechos de la comunidad LGTBIQ+ comenzó un proceso de transición al que luego calificó de “complicado”.

Fueron varios los momentos que marcaron la transición de Page, teniendo en cuenta que a sus 18 años el director de X-Men: The last stand casi que le obligó a declararse homosexual en frente de sus compañeros de trabajo. Sin quererlo, desde ese momento el canadiense ya se había transformado en uno de los activistas más influyentes por los derechos de la comunidad a la que representaba.

Elliot Page, protagonista de "Juno" y "The Umbrella Academy", anunció que se identifica con pronombres masculinos e iniciará su transición a hombre

En 2021, realizó una publicación en sus redes sociales en la que se identificó como una persona “trans” y queer, a lo que agregó un emotivo mensaje en el que pidió a sus fanáticos paciencia y mucho cariño para que lo acompañaran en su felicidad de sentirse como el ser humano que ahora es, asegurando, además, que “la discriminación y el odio tienen consecuencias horribles, y tengo miedo”.

Al igual que en anteriores oportunidades, Page utilizó sus redes sociales para compartir con los fanáticos una postal en la que dejó ver su torso desnudo, con las cicatrices de su extracción de glándulas mamarias y evidenciando las cicatrices que le recuerdan los cambios que experimentó con su proceso de transición.

Elliot Page aseguró que padecer de disforia corporal de género ha sido duro en estos dos años, pero ahora se siente feliz con su cuerpo (@elliotpage/Instagram)

En esta publicación, el protagonista de Juno aseguró que aunque el camino ha sido lento y que se siente orgulloso de poder mostrar públicamente su cuerpo. Además, agradeció el apoyo de los internautas y de su círculo cercano que recibe a diario en cada una de las apariciones que hace en público.

“La disforia suele aumentar su intensidad en el verano. Sin capas, solo una camiseta, -si te ponías capas oh, todo tan sudoroso- constantemente miraba hacia abajo juzgando mis camisetas anchas. Ahora me siento tan jodidamente bien tomando el sol, nunca pensé que llegaría a sentir esto, la alegría que siento con mi cuerpo. Estoy muy agradecido por lo que me ha permitido la liberación afirmando mi género y espero poder compartir más de mi viaje pronto”.

Elliot Page compartió en sus redes sociales, una fotografía sin camiseta y con un mensaje a dos años de haber comenzado su transición, expresando la alegría de ser trans. @elliotpage/Instagram

Esta publicación que compartió Page en su cuenta oficial de Instagram ya ha conseguido el apoyo de más de un millón de personas.

¿Qué es la disforia de género?

Según la Mayo Clinic, la disforia de género es la sensación de incomodidad que pueden sentir las personas cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer o de las características físicas relacionadas con lo masculino y lo femenino. Esta se puede presentar en personas transgénero y con identidad diversa de género, pero otro tanto se siente conforme con la anatomía con o sin intervención médica.

El diagnóstico de disforia de género se incluye en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5, por sus siglas en inglés), un manual publicado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría. Este diagnóstico se creó para ayudar a las personas con disforia de género a tener acceso a la atención médica necesaria y a un tratamiento eficaz. El término se centra en la incomodidad como problema, más que en la identidad.

