“Crushed”, la canción de Imagine Dragons que narra la historia de un joven sobreviviente de los bombardeos rusos en Ucrania

El videoclip de "Crushed", de Imagine Dragons

El videoclip de la canción “Crushed” del grupo estadounidense Imagine Dragons fue filmado en un pueblo de Ucrania que fue blanco de los bombardeos durante la invasión rusa y narra el caso real de Sasha, un adolescente de 14 años que sobrevivió a los ataques durante meses escondido en un búnker.

“La historia de Sasha es desgarradora, y hay miles más como él que necesitan ayuda desesperadamente. Incluso hoy, su familia carece de electricidad y otros servicios básicos”, señala la descripción del video musical en YouTube, donde acumuló más de 1,3 millones de visualizaciones en menos de un día.

Imagine Dragons es embajador de United24, la plataforma impulsada por el presidente ucraniano Volodimir Zelensky para recoger fondos destinados a las ayudas humanitarias para su país. Y en la publicación de este videoclip figura una invitación a sus seguidores para que colaboren por las víctimas del conflicto. “Considera la posibilidad de hacer un donativo a United24 y alzar tu voz por esta causa”, señalan los artistas.

“Este es Sasha, tiene 14 años. Su pueblo estuvo ocupado durante cinco meses. Ya no queda nada”, cuenta el video junto a las imágenes del joven ucraniano contemplando la zona bombardeada, que no es identificada por razones de seguridad. “Sasha sobrevivió a los bombardeos escondiéndose bajo tierra en un búnker. Sus vecinos no sobrevivieron. Su casa quedó destruida y su familia lo perdió todo”.

“Su historia de supervivencia es sólo una entre miles. Y como tantos otros, Sasha y su familia esperan reconstruir su hogar. Siguen aquí. Estamos unidos a nuestros amigos ucranianos. Los queremos y los apoyamos a todos”, afirma la banda musical hacia el final del videoclip.

Imagine Dragons es un grupo estadounidense de pop rock originario de Las Vegas, Nevada

Mykhailo Fedorov, ministro de Transformación Digital en Ucrania, celebró la realización de “Crushed” y su difusión para recaudar fondos destinados a la reconstrucción del país. “¡Todavía no lo podemos creer, pero ha ocurrido de verdad!”, escribió en Telegram y afirmó que la canción “es una dedicatoria a Ucrania y un apoyo a United24″.

Según la agencia de noticias Ukrinform, la plataforma United24 recaudó USD 325 millones el año pasado para proyectos de apoyo a Ucrania y entre sus embajadores también se encuentran Richard Branson, Barbara Streisand, actores de Star Wars, el astronauta Scott Kelly y otras celebridades internacionales.

Por otra parte, un informe del Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) y el Consejo Noruego de Refugiados (NRC) publicado este jueves reveló que la invasión rusa a Ucrania provocó el mayor movimiento forzoso de personas en el mundo en 2022 y llevó al desplazamiento interno a 16,9 millones de personas, entre las cuales 5,9 millones seguían desplazadas al final del año, mientras que el resto había optado por salir del país o por arriesgarse a retornar a sus domicilios.

Seguir leyendo: