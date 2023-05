Abel Tesfaye prepara su álbum de despedida de The Weeknd: “Me estoy preparando para cerrar el capítulo”

Abel Tesfaye de "The Weeknd" reveló que su tiempo en la agrupación canadiense llegaría a su fin con el lanzamiento del último álbum.

Abel Tesfaye vocalista de la agrupación canadiense The Weeknd, anunció a sus 33 años que se despedirá de la agrupación con el lanzamiento del próximo álbum. Con esto, el artista confirmó que cierra un importante ciclo en la música que construyó en la última década con canciones como Blinding lights y Save your tears que han sido número uno en diferentes lugares del mundo.

Así lo dio a conocer Tesfaye en entrevista con W Magazine en la que aseguró que el objetivo en su siguiente etapa en la industria musical, es explorar otras facetas. Esto, teniendo en cuenta que recientemente se estrenó como actor, en la serie The Idol que se transmitirá en junio para HBO Max y dará vida a Tedros.

“Estoy pasando por un camino catártico en este momento. Estoy llegando a un punto en el que me estoy preparando para cerrar el capítulo de Weeknd”, aseguró el cantante al portal web, pero no descartó por completo el seguir trabajando con la música.

The Weeknd durante su participación en el SuperBowl que se llevó a cabo en 2021, cuando todavía se presentaban estragos por la pandemia.

“Seguiré haciendo música, tal vez como Abel, tal vez como The Weeknd. Pero quiero matar a The Weeknd. Y lo haré. Eventualmente. Definitivamente, estoy tratando de deshacerme de esa piel y renacer”, afirmó Abel Tesfaye para el medio de comunicación.

Finalmente, no ofreció mayores detalles sobre cuándo desaparecerá su imagen de la agrupación, pues en estos momentos se encuentran preparando una gira por Latinoamérica After Hours til Dawn Global Stadium Tour y tendrían que trabajar en el álbum con el que planea despedirse Tesfaye de su personaje en la banda canadiense.

“El álbum en el que estoy trabajando ahora es probablemente mi último como The Weeknd. Esto es algo que tengo que hacer y como The Weeknd, he dicho todo lo que puedo decir”, agregó a sus declaraciones.

Abel Makkonen Tesfaye, conocido como The Weeknd, llega al estreno internacional de "Uncut Gems" en el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2019. REUTERS/Mark Blinch/File Photo

Lejos de fracasar en la industria sin llevar a cuestas el nombre de la banda canadiense, lo cierto es que Tesfaye disfruta que las posibilidades jueguen en su contra si se trata de lanzarse al ruedo como solista y utilizando su verdadero nombre e incluso bromeó sobre la popularidad que alcanzó en estos diez años.

“Me gusta cuando todas las probabilidades están en mi contra. Siempre he sido un desvalido; al principio, el negocio de la música no era fácil. Tuve que luchar para llegar a la cima de la montaña”, concluyó.

Su estreno como actor

El avance de la serie creada por el interprete de “Save Your Tears” junto al productor de Euphoria, Sam Levinson, contó con una lluvia de artistas, ya que en el elenco también están otras personalidades del mundo de la música como el cantante Troye Sivan y Jennie Kim del grupo Blackpink, quien en esta ficción tendrán uno de los personajes secundarios y es una de las figuras más anticipadas del show.

The Weeknd presentó el cartel oficial de las ciudades que recorrerá en Latinoamérica con el tour After Hours til Dawn Global Stadium.

Jennie habló sobre su participación en la serie y dijo en un comunicado de YG Entertainment que decidió participar en el proyecto porque encontró la historia interesante e intrigante: “Me siento muy emocionada. Trabajaré duro, así que por favor mírenme con afecto”.

El avance mostró imágenes rápidas de otros actores como Suzanna Son, Moses Sumney, Jane Adams, Dan Levy, Jennie Ruby Jane, Eli Roth, Rachel Sennott, Hari Nef, Da’Vine Joy Randolph, Mike Dean, Ramsey y Hank Azaria.

Este proyecto será marcado por la presencia de la actriz Anne Heche, quien hace unos días perdió la vida a consecuencia de un accidente automovilístico. La primera temporada contará con seis episodios, en los cuales se verá el resultado de la dupla entre The Weeknd y Lily-Rose, debido a que ambos darán vida a una relación entre un gurú de autoayuda y una diva del pop fuera de control.

