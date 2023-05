Scarlett Johansson y Chris Evans contaron cómo fue su visita a Jeremy Renner después del accidente que casi le cuesta la vida

Scarlett Johansson habló del momento en que se enteró del accidente de Jeremy Renner que por poco le cuesta la vida (REUTERS/Ringo Chiu)

A comienzos de 2023, Jeremy Renner sufrió un accidente con una máquina de remover nieve que rompió cerca de 30 huesos en su cuerpo, además de causarle el colapso en uno de sus pulmones y una perforación en el hígado. El hecho generó preocupación entre los fanáticos de uno de los integrantes más queridos de Los Vengadores de Marvel, que sin embargo logró recuperarse casi que de manera milagrosa.

Cuatro meses después, ya se ha reintegrado a las actividades en alfombras rojas. Esto generó alivio entre sus colegas de Marvel, entre las que se encuentra Scarlett Johansson, que recientemente contó a Variety lo que pensó cuando se enteró del incidente.

La homenajeada Scarlett Johansson posa con su premio junto al actor Jeremy Renner durante la 35ª Entrega Anual de los Premios de la Cinemateca Americana (REUTERS/Ringo Chiu)

“Honestamente, estaba jodidamente feliz de verlo. No sabía si lo volvería a hacer alguna vez”, reseñó inicialmente Johanssson para el medio de comunicación.

La impresión fue tal para la actriz que encarnó a la Viuda Negra en las entregas cinematográficas del Universo Marvel que aseguró también que le emocionó el poder ver a su colega recuperándose satisfactoriamente.

“No solo verlo de nuevo, sino verlo prosperar y en un espacio tan increíble, mentalmente. Es una persona muy espiritual en general y una persona muy conmovedora. Y eso se puede ver en su obra. Él tiene tanta profundidad en él. Y estaba tan feliz de ver que está lleno de vida y luz, y también es gracioso. Nos reímos mucho”, agregó la actriz.

Chris Evans y Scarlett Johansson recordaron cuando visitaron a su colega Jeremy Renner tras el accidente (Reuters)

Las palabras de Johansson fueron confirmadas por Chris Evans, que ha colaborado con la celebridad en diferentes cintas cinematográficas y aseguró que en ese encuentro con Jeremy Renner no hubo espacio para las lágrimas, sino que “hubo risas y abrazos”.

Por otra parte, Johansson confesó en la conversación que el día que se enteró del accidente de su amigo se encontraba en las grabaciones de la próxima película de Apple llamada “Project Artemis”, en compañía de Channing Tatum. Enterarse de la información generó cierto grado de alteración en la actriz.

El co-anfitrión y productor ejecutivo Jeremy Renner asiste al estreno de la serie de televisión 'Rennervations' (REUTERS/Mario Anzuoni)

“En la cadena de mensajes de los Vengadores, decimos, ‘Está bien, nos ganaste a todos. Eso es todo. Ganaste’… Eso es como cosas de superhéroes reales. Es increíble”, concluyó la estrella de cine.

Cuáles son los planes de Jeremy Renner en el cine

Tras el estreno del documental Rennervations, una serie donde el actor colabora con expertos constructores para rediseñar camiones gubernamentales y convertirlos en espacios donde niños de todo el mundo pueden divertirse, el actor contó cómo nació la idea de este programa: “Llevo muchos años en este viaje, y empecé en mi comunidad construyendo vehículos para gente necesitada. Pero hace unos años pensé: ‘¿Cómo puedo aumentar esto y crear un impacto mayor en toda una comunidad? Y eso es lo que hace esta serie. Es una de mis mayores pasiones y una fuerza motriz en mi recuperación, y estoy deseando que el mundo la vea”.

El actor Jeremy Renner salvó a su sobrino de ser aplastado por una máquina quita nieves, dejándole graves consecuencias en el cuerpo

Se desconoce si Renner regresará a las cintas cinematográficas pronto, lo cierto es que reapareció motivado después de haber vivido de cerca una experiencia cercana con la muerte.

“Elegí sobrevivir. Eso no me va a matar, de ninguna manera. He perdido mucha carne y hueso en esta experiencia, pero me he repostado y rellenado de amor y titanio”.

