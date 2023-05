La actriz Marcia Gay Harden confesó cuál es la razón por la que participa activamente en la defensa de la comunidad LGBTQ

Marcia Gay Harden atendió la invitación a la Teletón "Drag isn't dangerous" para recolectar fondos que apyen a esta comunidad. REUTERS/Aude Guerrucci

A finales de febrero de 2023 en la ciudad de Tennessee se promovió una ley anti-drag que prohibió este tipo de actuaciones en los establecimientos públicos a los que asiste la familia en este rincón de los Estados Unidos. La promoción de esta normativa fue declarada como “vaga” y “autoritaria” en lo que se consideraría una “actuación de cabaret para adultos”.

El 7 de marzo se celebró una edición de la Teletón “Drag isn’t dangerous” a través de una transmisión televisada en la que participaron algunas celebridades, entre las que se encontraban la actriz Marcia Gay Harden recordada por su participación en la trilogía 50 sombras de Grey.

Este evento ayudó con la recolección de una millonaria suma de dinero para luchar en contra de la legislación anti-LGBTQ+ y allí, Gay Harden hizo una contundente confesión acerca de la orientación sexual de sus hijos. Según indicó la actriz, “todos mis hijos son queer”. También agregó que lo que la motivó a participar de la Teletón fue que lo que está ocurriendo en torno a esta población consideró “está mal”.

Marcia Gay Harden apoyó a la comunidad LGBTIQ+ en una Teletón celebrada para reunir fondos a quienes practican el drag. @mgh_8/Instagram

“Lo que me motiva es que mis hijos son todos homosexuales. Mi hija mayor es no binario. Mi hijo es gay. La menor es de género fluido. Y sabes, son mis hijos y me enseñan todos los días”, fue lo que indicó Marcia Gay Harden en medio de la transmisión del programa.

Según indicó la actriz, que es madre de Eulala de 24, Julitta de 19 y Hudson de 19, esta última que comparte custodia con su ex esposo Thaddaeus Scheel, la nueva normativa estaría infundada en el miedo y el odio entre las personas, por lo que está confiada que el país podrá luchar en contra de la discriminación.

A través de sus redes sociales, también replicó un mensaje en el que indicó que lo único peligroso en la práctica del drag, son lo buenas que son en sus producciones “estas reinas”.

“Nuestra nación, nuestros vecinos, nuestros niños, artistas, nuestros cantantes, nuestros bailarines, nuestros mejores líderes, directores ejecutivos, escritores, líderes espirituales, básicamente nuestra humanidad. Gay llegó para quedarse. El drag llegó para quedarse. Únete a nosotros para difundir el amor”, cita el mensaje en su cuenta de Instagram.

Cabe destacar que, el evento de recaudación en pro de la comunidad “drag” contó con la participación de algunas de las artistas que han pasado por el programa RuPaul Drag Race entre las que se encontraban Alaska, Jay Jackson conocida también por su actuación de Laganja Estranja, Peppermint, Bob the drag queen, entre otras personalidades de la farándula internacional como Melissa McCarthy y Charlize Theron.

Lizzo protestó en<b> </b>Tennessee

Lizzo, cantante estadounidense, se sumó a las protestas y subió al escenario a varias de estas artistas durante su presentación en ese estado. En videos publicados en sus redes sociales, la norteamericana dejó ver cómo varias drags la acompañan en el escenario mientras ella canta. “Gracias a todas estas hermosas drag queens por mostrar su orgullo en Tennessee”, escribió la cantautora en la publicación que hizo en su cuenta de Instagram.

La cantante subió al escenario a varias de las drags más reconocidas de la industria y envió un mensaje de apoyo a esta comunidad.

“A la luz de los recientes y trágicos eventos y lo que está ocurriendo hoy en día, la gente por Internet me ha dicho ‘Cancela tus shows en Tennessee’ o ‘No vayas allí’. Y entiendo sus motivos, pero ¿por qué no debería ir al lugar donde la gente más necesita escuchar este mensaje, donde las personas más necesitan sentir esta liberación?”, comentó la cantante de 34 años de edad.

Lizzo, entonces, en medio de su presentación en la Arena Thompson-Boling en Knoxville, Tennessee, mientras interpretaba su canción About Damn Time, llamó al escenario a, entre otras drags, Aquaria, Kandy Muse, Asia O’Hara y Vanessa Vanji Mateo.

