Mañana accidentada en la Ciudad de Buenos Aires: seis choques y al menos seis heridos

El automovilista perdió el control de su vehículo y terminó incrustado en un poste sobre la vereda

La mañana de este lunes se presentó accidentada en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, con al menos seis siniestros viales registrados entre la madrugada y las primeras horas del día. Como saldo preliminar, desde el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se reportaron al menos seis personas heridas en distintos accidentes de tránsito.

El primero de los hechos ocurrió durante la madrugada en la intersección de las avenidas Callao y Marcelo T. de Alvear. Allí, dos automóviles colisionaron y uno de ellos terminó incrustado en la vidriera de una farmacia.

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El frente de la farmacia quedó dañado (Captura de Video TN)

Según la información difundida, el SAME asistió a un joven de 25 años que sufrió un traumatismo en uno de sus miembros inferiores. El choque provocó la rotura de la vidriera y obligó a restringir la circulación peatonal en la zona mientras se realizaban las pericias correspondientes. El tránsito vehicular sobre Marcelo T. de Alvear no fue interrumpido.

Uno de los vehículos involucrados en el accidente (Captura de video TN)

Ya durante la mañana, otra colisión se registró en la intersección de la avenida Juan B. Justo y Boyacá, donde un automóvil chocó contra un poste. Al lugar se dirigió una ambulancia del SAME para asistir a los ocupantes del vehículo.

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Otro de los incidentes tuvo lugar a la altura de la avenida Rivadavia, bajo el puente de la avenida General Paz, en sentido hacia Liniers. Allí colisionaron un automóvil y una motocicleta, lo que motivó una nueva intervención de los equipos de emergencia.

La policía asiste a uno de los motociclistas heridos mientras espera la llegada de la ambulancia del SAME

Por último, sobre la avenida General Paz, a la altura de la Autopista Perito Moreno y en sentido hacia el Río de la Plata, se produjo un choque que involucró a tres motocicletas. También en este caso se solicitó la presencia del SAME para la atención de los afectados.

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El SAME arribó al lugar para atender a los heridos

La seguidilla de accidentes continuó en el barrio de Belgrano. En Juramento al 1700, entre la avenida Virrey Vértiz y 11 de Septiembre, se produjo una colisión entre un colectivo de la línea 15 y una motocicleta.

Según informó la Unidad Móvil de Atención de Trauma (UMAT), un hombre de 33 años recibió asistencia médica en el lugar y posteriormente fue trasladado al Hospital Pirovano para una mejor evaluación.

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Minutos después también se reportó una colisión entre dos motocicletas sobre la avenida General Paz, entre la avenida Doctor Ricardo Balbín y el acceso a Capital Federal.

Dos motociclistas chocaron sobre la General Paz, a la altura de la avenida Ricardo Balbín y sentido al Río de La Plata

Personal del SAME acudió al lugar para asistir a los involucrados, mientras se desarrollaban las tareas de emergencia y ordenamiento del tránsito.