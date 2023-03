Nikki Garcia: de campeona de lucha libre a vivir los claroscuros del verdadero amor en su nuevo reality

En entrevista con Infobae, la diva de las luchas comparte los detalles de la serie donde contará la historia de su boda con Artem Chigvintsey

Quizá a muchos les suene el nombre de Nikki Bella, sobre todo a aquellos que fueron fanáticos de la WWE entre 2007 y 2012. En ese entonces, el espectáculo de lucha contaba con una de las parejas más icónicas de su historia: Las gemelas Bella, hermanas luchadoras que eran tan hermosas como peligrosas en el ring. Nikki y Brie Bella causaron furor en la World Wrestlign Federation durante varios años, ganando varios campeonatos y ganándose el corazón de todos los espectadores, a tal grado que para 2019, la dupla fue inducida en el Salón de la Fama de la WWE como reconocimiento a su inigualable trayectoria.

Hasta el día de hoy, Nikki Bella tiene el Récord Guinness del reinado más largo como Campeona de las Divas de la WWE. Foto: @nikkigarcia

Como bien dicen, nada dura para siempre, por lo que ambas decidieron tomar otros caminos lejos del cuadrilátero, y al terminar su relación con WWE, las hermanas dejaron atrás su nombre artístico “Bella” y ahora usan su verdadero apellido: Garcia.

Este no ha sido un impedimento para que las gemelas sigan trabajando juntas: una marca de productos de belleza, dos marcas de vino, un blog de viajes y estilo de vida y un podcast, ha sido parte de las diversas incursiones que han hecho las gemelas, y ahora, un nuevo proyecto llegará a la TV: Nikki Bella Dice Acepto, un reality show donde la mayor de las hermanas Garcia (por tan sólo 20 minutos) narrará el viaje de amor entre Nikki y su prometido Artem Chigvintsey hacia el altar.

Nikki Bella dice acepto, el nuevo reality donde Nikki contará su viaje hacia el altar. Foto: E! Entertainment.

Nikki y Artem se conocieron en 2017, cuando ambos participaron en el famoso programa Bailando con las Estrellas. La pareja quedó en séptimo lugar, pero la química fue tal que para 2019 su amorío comenzó, y después de años de amor y un bebé, la boda llegó. Es este proceso el que se podrá ver a lo largo de la serie que llegará a la pantalla de E! este 29 de marzo.

Puede que muchos se pregunten ¿Por qué Nikki quiso desarrollar toda una serie acerca de su compromiso? En entrevista para Infobae, la exdiva de la WWE comparte lo siguiente:

“He tenido a mis fans acompañándome en este increíble viaje con todas mis altas y bajas. Y algo que que quieren todos es ver como esta historia de cuentos de hadas tiene su final feliz. Sentí que estaba engañando a mis fans al no darles este final así que hablé con mi esposo Artem si estaba de acuerdo con esto, pero era algo que tuve que pensar por un tiempo. Era algo de lo que quería que fueran parte (los fans), porque han estado conmigo en muchos momentos, ya fuera teniendo a mi primer bebé, ya fuera teniendo en el ring luchando, así que me pareció justo que también fueran parte de esto”.

Nikki Garcia y Artem Chigvintsey se conocieron en 2017 en el show Dancing with the Stars. Foto: @nikkigarcia

Como se mencionó anteriormente, Nikki y Brie se han apoyado mutuamente durante toda su trayectoria profesional. Incluso en esta serie, Brie fue una parte muy importante, sobre todo con la planeación de la boda. Como dama de honor, Nikki la describe como “la mejor que ha existido”, pues tras la ausencia de Artem por situaciones de trabajo, planeó la boda en compañía de Nikki durante varias semanas. “No hubiera podido lograrlo sin ella”, confiesa la luchadora con el récord del reinado más largo como Campeona de las Divas en la historia de la WWE.

Nikki Bella y Brie Bella durante su época dorada en WWE. Foto: @nikkigarcia

Los problemas de grabar en la ciudad del amor

En el mismo tráiler de la serie se anunció que la boda se llevaría a cabo en París, la que es bien conocida como “La Ciudad del Amor”. En una boda siempre se encuentran contratiempos, y la de Nikki y Artem no fue la excepción, pues a pesar de la fama de la ciudad, todos los lugares que se buscaron para la ceremonia estaban cerrados por las vacaciones de verano. Así contó Nikki su experiencia sobre grabar su boda en París:

“Todos estaban de vacaciones porque era agosto. Yo me sentía como ‘¿por qué no hacemos este tipo de cosas en Estados Unidos? (risas). Pero lo que es mágico sobre París es que realmente es la ciudad del amor; puedes ir a cualquier lugar y te puedes casar o huir con tu pareja. Estar en el exterior como los jardines se siente increíble, esa es la magia de París, que aunque todos estén de vacaciones, puedes encontrar todo tipo de lugares donde te puedes casar”.

Nikki Bella confesó que el mayor problema de grabar en París fue que todo estaba cerrado por la época del año. Foto: E! Entertainment

Una historia para entender el amor

Nikki asegura que la serie tiene un significado mucho más profundo que presumir su vestido blanco de miles de dólares. Según la ahora mujer de Artem Chigvintsey, Nikki Bella Dice Acepto es sobre las luces y sombras del amor, de las “conversaciones difíciles” que pueden llegar en el proceso pero que al final del día, ayudan a entender mejor la relación con una pareja.

“Verán esta parte mágica del amor, pero también que vean las conversaciones difíciles que hay entre las parejas. Hombres y mujeres podrán aprender acerca de la verdadera comunicación y pensarán lo que realmente quieren en la vida. Porque está bien hacerse estas preguntas y tener estas conversaciones difíciles. Y también sobre apoyar a tu pareja, como cuando van a ver a su familia o las cosas que se tienen que sacrificar”, asegura Nikki sobre lo que la audiencia podrá ver en el programa.

"Hombres y mujeres podrán aprender acerca de la verdadera comunicación y pensarán lo que realmente quieren en la vida", dijo la myor de las hermanas Bella sobre este programa. Foto: E! Entertainment

A pesar de que el show aún no llega a la TV, ya está generando mucha expectativa, lo que podría traducirse en una siguiente temporada donde la pareja narre cómo funciona la vida de casados. Al respecto, Nikki opina lo siguiente:

“En la vida nunca digas nunca, como la idea de un segundo bebé. Nunca digo nunca. Amamos la TV, la oportunidad de actuar en cualquier tipo de programa; Brie y yo lo amamos, así como mi esposo. No tenemos nada en proyectos futuros pero nunca dire nunca a un proyecto como ese”.