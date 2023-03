“Tierra”: Mich Duval reflexionó sobre su nuevo álbum y el arduo camino de un músico independiente

(Instagram)

Mich Duval ha consolidado una sólida carrera en la actuación, pues con participaciones en series como La reina del sur, Señora de Acero o La Octava cláusula demostró su talento. Pero, el joven de 29 años tiene grandes sueños y uno de ellos ha sido adentrarse en la industria musical. Ante ello, el 23 de marzo debutó como artista independiente con su álbum Tierra, el cual fue producido, compuesto y escrito por el artista.

Fue así que el famoso platicó en exclusiva con Infobae México sobre sus inicios en el mundo musical y cómo tras mucho esfuerzo está abriéndose espacio en este mundo.

“Yo no sabía nada de música, a los 13 años hice una banda de rock con mis amigos en la secundaria, éramos pésimos, pero se sentía este llamado. Estaba bien padre lo que la música me generaba, pero era hasta como físico, entonces yo decía: ‘Qué raro, ¿qué es esto?’. A los 18 años decido mudarme a los Ángeles, estuve estudiando mi carrera de teatro y me llegó la propuesta de entrar a un conservatorio musical”, dijo en primera instancia.

Duval narró que tras aprender todo sobre teoría musical comenzó a comprender de mejor forma de dónde venían todas esas sensaciones que le producía cantar y se percató que había encontrado una de las pasiones más grandes de su vida.

“Una vez que aprendí la teoría musical me cambió la perspectiva y entendí todo, entendí que la música son vibraciones (...) ahí empecé a explorar. Siempre he sido muy amante de contar historias, entonces no es que no me costó trabajo, sino que fue muy fácil para mí empezar a escribir canciones canciones, pero en mi arte estoy aquí para contar historias, sea a través de la música, desde la actuación, yo creo que al momento que me di cuenta de eso fue que me di cuenta que quería hacer eso, porque es hasta como una terapia”, añadió.

Respecto a sus influencias musicales, Mich ahondó en que previo a tener una educación formal en la música tuvo un mentor que lo introdujo aún más a este mundo.

“El me empezó a moldear como el artista que soy ahora, él es afroamericano y me llenó mucho de esa cultura musical. Esto que es más el R&B, el jazz, el gospel, entonces fue muy impresionante para mí y me empecé a intoxicar de ese género musical. De un género muy soul, me tocó traducirlo al español”, destacó.

El camino para consolidarse como músico

A pesar de que Mich creció inmerso en el mundo artístico, pues su familia ha estado involucrada por generaciones en el medio. El camino para forjarse un nombre por sí mismo no le ha resultado sencillo.

“El momento en el que sabes que quieres ser artista tienes que quitarle la romantización a la idea, porque el canto, la actuación, la música, viene de la mano de muchas decepciones y lo más cabrón es que si eres artista estás muy conectado a tus emociones. Yo regresé de los Ángeles, hice un álbum, les gustó, me firmaron durante un tiempo y después quisieron cambiar mi género, me quisieron mandar al urbano y no tengo nada en contra de eso, pero no es un género donde me sienta cómodo”, contó.

En este sentido, el intérprete de canciones como Mamma mia, Girasol o Volar apuntó que después de tres años de forcejeo constante por defender su visión, decidió emprender su camino como artista independiente y, a partir de eso, comenzó a labrarse la idea de sacar a la luz Tierra.

”Conocí a mi productor musical que se llama José de la Parra y fue una persona que creyó mucho en mí. Este es un álbum que lleva seis años en el proceso (...) y creo que es un álbum no sólo para demostrarme como músico o artista, sino también era un álbum que me había prometido a mí mismo. Es como un apapacho del Mich del futuro al del pasado, porque él no sabía qué hacer, estaba muy confundido, no sabía si le faltaba, ha sido complicado, pero mientras te sientas seguro de ti mismo, cada logro se saborea”, apuntó.

Duval rescató que este nuevo disco tiene mucho de sus raíces y expresa lo que él es como músico. Además, confesó que el concepto del álbum va muy enlazado con sus creencias y formas de percibir el mundo.

“Tierra no es un nombre a lo menso, se puede rescatar a lo largo de las canciones como decidimos rescatar instrumentos muy específicos para crear un ambiente medio ancestral. Regresando a todas esas raíces que me han influenciado visitamos muchas percusiones africanas, sonidos amazónicos, asiáticos. Creo que mete un mood al álbum. Se llama Tierra porque yo soy muy creyente de la espiritualidad, de la energía y todo al final viene de donde estamos”, comentó y concluyó:

“Si estamos vivos en este planeta, de alguna forma este planeta tenemos una conexión un poquito más allá hacia la tierra y si un día te vas a la naturaleza, puedes darte cuenta que alrededor de ti hay mucho pasado donde tú estás parado ahorita”.

Tras el estreno de Tierra, Mich también reveló que tiene pensado llevar a su público esta música en vivo y, por lo que estará viendo la forma de poder llevar a cabo una serie de presentaciones.