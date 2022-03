Consuelo Duval presumió que su hijo ayudó en un accidente automovilístico: “Yo crié solita a este héroe”

Consuelo Duval compartió que su hijo ayudó en un accidente automovilístico

Consuelo Duval presumió que su hijo, Michel Duval, ayudó en el rescate de unas personas durante un accidente automovilístico.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la comediante ahondó en que algunos usuarios comenzaron a compartirle unos audiovisuales sobre una volcadura en medio de una avenida principal de una calle desconocida.

“No entendía muy bien por qué me habían mandado esos videos, debo confesar que se me hundió la panza... Lo primero que sentí fue mucha gratitud al ver a esos dos héroes que detuvieron su camino para rescatar a las víctimas del accidente”, escribió.

Asimismo, Consuelo mencionó que una mujer y un niño fueron extraídos del automóvil y no se reportaron heridos, pero cuando se percató que una de las personas que aparecía en el audiovisual era su hijo quedó atónita.

“Vi como el muchachito (flexible) rescató a una princesa (ilesa) y a un pequeñito (ileso)Gracias a Dios no hubo heridos… Pero cuando leí el texto que acompañaba a estos videos.. Hasta me marié… Dale las gracias a tu hijo por rescatar a esos pequeños.. Y si es mi hijo (sic) ”, comentó.

La actriz se enorgulleció de ser madre (Foto: captura de pantalla/YouTube)

La también actriz retomó la conmemoración del Día Internacional de la Mujer para rescatar lo orgullosa que se sentía por ser madre de Michel y ver la persona en la que se ha convertido.

“No me sorprende papalito @mich_duval desde que naciste has sido un HÉROE!! Acá en Argentina ya es el día internacional de la mujer. Las amo, respeto, admiro y bendigo CLARO QUE SE PUEDE yo crié solita a este héroe por que tengo un superpoder #SoyMujer”, escribió.

Los internautas no tardaron en reaccionar al respecto y algunos colaboradores del espectáculo llenaron la caja de comentarios con felicitaciones.

“Aplausos que orgullo y claro que estuvo bien educado por ti, así que aplausos a los dos”, colocó Cynthia Urías.

Además, Ana Bárbara rescató: “¡Qué hermosa alma!” a lo que Carlos Rivera añadió: “Wow!! Bravo a Mich y a ti por la educación que le diste”.

Apenas en enero de 2022, Consuelo Duval cumplió años y recibió todo tipo de felicitaciones por parte de sus allegados del medio, entre ellos Eugenio Derbez.

El hijo de Consuelo Duval es actor y cantante (Foto: Ig mich_duval)

“Hoy es cumpleaños de esta mujer, nada normal. Es intensa, cursi y gritona. Cuando se ríe parece que se tragó a Chucky, pero también tiene un corazón enorme. Si la vida me diera la oportunidad de elegirla como hermana de vida… lo volvería a hacer. Te adoro!” escribió en aquel entonces.

Su felicitación alcanzó más 500 mil “me gusta”, además de cientos de comentarios de fans que aplaudieron y se rieron de las palabras de Derbez, felicitaron a ambos por su amistad e, inclusive, revivieron algunas de las famosas frases que los actores dijeron siendo la pareja P. Luche.

Por su parte, Duval respondió en la sección de comentarios con un “Te adoro” que alcanzó más de 3 mil “me gusta”.

Quién es el hijo de Consuelo Duval

Michel Dussauge, mejor conocido como Michel Duval, estudió su carrera en el Centro de Educación Artística de Televisa , así como en la American Academy. Entre algunas de las telenovelas en las que ha participado se encuentran Lo imperdonable y Atrévete a soñar.

De igual forma participó en la serie Último año de Mtv latinoamérica en donde rápidamente cobro más fama.

