Razones para considerar a Shakira “la reina Midas” de la industria musical latina

“¡Shakira, Shakira!”, la cantante es considerada una de las exponentes más importantes, escuchadas y vendidas a nivel mundial. Forjó su carrera durante los inicios de los años noventas y actualmente continúa sosteniendo su éxito.

Aunque también se desempeña como bailarina, actriz y empresaria, su música le ha dado la oportunidad de llegar a todo tipo de naciones y evento masivos, como lo han sido tres Copas Mundiales de la FIFA, el Halftime Show del Super Bowl o los Juegos Olímpicos Centroamericanos en Barranquilla 2018. Un primer argumento que demostraría el impacto cultural, social e incluso político que tiene la colombiana.

Sin embargo, sus primeros pilares se construyeron hace 30 años, antes de que se convirtiera en el fenómeno musical por el que fans, críticos especializados y otro tipo de audiencia distinta a la diversa gama de géneros que interpreta, la considera como una versión femenina del “Rey Midas”, monarca de Frigia en el siglo VIII antes de Cristo y que hace referencia a la persona que obtiene fácilmente muchas ganancias o éxito económico en todos los trabajos o negocios que emprende.

Shakira es la artista femenina más vendia en la historia de la música en español (Foto: Infobae México)

El inicio de la “magia”

En el año de 1991, Shakira inició su carrera profesional como cantante, pese a las dificultades que enfrentó, pues en un principio su peculiar tono de voz -contralto- no fue del gran agrado de diversos productores a los que fue presentada, incluso recibió ataques por ser diferente y mantenerse fiel a su característico estilo.

Teniendo 13 años de edad, la cantante logró cautivar a un productor de Sony Music Colombia el cual la llevó a grabar el disco Magia. Álbum de estudio que si bien no tuvo un gran impacto mediático, fue el primer intento para demostrar que su talento años más tarde podría mover gran número de masas.

Portada de su álbum debut (Foto: Sony Music Colombia)

“Pies Descalzos”, el álbum “joya” de Shakira

Después de graduarse de la escuela secundaria, la colombiana retomó su pasión por la música y grabó Peligro y Pies Descalzos (1995), este último le abrió paso en los mercados de Latinoamérica, Brasil y España, luego de pensar en el retiro de la industria por no haber logrado el desempeño comercial que esperaba con sus dos primeros discos.

De esta producción se desprenden grandes clásicos en español que a casi tres décadas de su estreno siguen siendo parte fundamental de su repertorio musical y de la cultura pop en español, pues melodías como Estoy Aquí, ¿Dónde estás, corazón? y, la balada mundialmente conocida, Antología son algunas de las canciones más vendidas de su catálogo -en copias físicas y digitales- siendo otro fuerte argumento a su favor.

Las canciones "Estoy Aquí", "¿Dónde estás corazón? y "Antología" forman parte del disco (Foto: Sony Music)

“¿Dónde están los ladrones?”: el proveedor de inversión mundial

Cerrando su era noventera y dándole un cordial saludo a los años 2000, Sony Music invirtió en Shakira cerca de tres millones de dólares para la creación de dicho álbum estrenado en 1998. La colombiana les pagaría con la misma moneda vendiendo un aproximado de más de 10 millones de copias, haciendo que la inversión valiera la pena.

Éxitos como Ciega, sordomuda, Tú, Inevitable y Ojos así continuaron abriéndole el mercado mundial pese a que aún no se aventuraba a crear y cantar música en idioma inglés. Sin embargo, debido al éxito del álbum, la estrella fue invitada por MTV en 1999 para producir su primer álbum en vivo, titulado MTV Unplugged, convirtiéndose en el primero en transmitirse en los Estados Unidos siendo interpretado por una artista latina y en castellano. El álbum vendió más de 5 millones de unidades a nivel mundial, reportado así por la empresa en el año 2010, cifra que no ha sido actualizada.

Gracias a este álbum, MTV la invitó a grabar su primer disco en vivo (Foto: Sony Music)

El debut en Estados Unidos que le daría fama internacional

En el año 2001 Shakira iniciaría su esperada era en inglés luego de una buena recepción en el mercado con su música en español. La colombiana publicó el álbum de estudio y siendo el primero bilingüe dentro de su amplio repertorio. Titulado Laundry Service (conocido como Servicio de lavandería en Hispanoamérica y en España), fusionó pop y rock con elementos de la música latina que demostraron una vez más en ventas y recepción que era una “reina Midas”.

Whenever, Wherever, sencillo líder, se convertiría en la llave que le abrió todo tipo de puertas a la famosa en Estados Unidos, pues la canción se coló a las principales listas de popularidad e incluso logró ocupar adentrarse en el top 10 del Billboard Hot 100, el conteo musical de mayor renombre y trascendencia en el mundo.

Con su reedición en español, otros tipos de éxitos llegaron como Que Me Quedes Tú y Te aviso, te anuncio, aunque no por ello el mercado estadounidense se cerraría, pues también logró colocar canciones como Underneath Your Clothes dentro de las ventas.

La obra se convirtió en su primer disco bilingüe (Foto: Sony Music)

“Fijación Oral” y el reconocimiento de la crítica musical mundial

Aunque la carrera de Shakira tiene éxitos en cada una de sus eras musicales, los dos volúmenes de dicho concepto le otorgaron el último gran premio que todo artista busca lograr: el respaldo y reconocimiento de las instituciones especializadas y de mayor relevancia dentro de la industria musical, como pueden ser los Grammys.

Es importante señalar que para que esta obra llegara a ser publicada, la cantante tardó más tiempo de lo acostumbrado, pues lo considera como su “tesis de grado”, algo por lo que fijó una principal preocupación porque cada una de las piezas que lo confirman pudiera servir como un éxito comercial.

La Tortura, a lado del español Alejandro Sanz se mantuvo durante 25 semanas consecutivas en el puesto número uno de Hot Latín Tracks de Billboard e incluso también esta dentro del top 5 de las canciones con mayor números de ventas dentro de su catálogo -y una de la más vendidas en la historia de música en español-. A ello se sumaron éxitos como No, Día de enero y el éxito LGBT+ y feminista Las de la intuición.

"La Tortura" es una de las canciones en español más vendidas de todos los tiempos, según su disquera (Getty Images)

Dentro de estas dos producciones también llegaría a publicarse una de las canciones más vendidas en la historia y discografía de la también actriz: Hips Don’t Lie. Junto al rapero haitiano Wyclef Jean, este clásico lograría vender alrededor de 20 millones de unidades equivalentes a nivel mundial , según reportes de Sony Music en el año 2018, pero también sería la primera oportunidad de llegar a un mundial de fútbol para que después se le diera la misma fe en 2010 -Waka Waka (This Time for Africa)- y 2014 -La La La-.

Gracias a estos trabajos, en el 2006 fue galardonada de su segundo premio Grammy en la categoría de “Mejor Álbum Latino Rock/Alternativo”. En ese mismo año, ganó cuatro premios Grammy Latino por este álbum. Sin embargo, actualmente -2023- la colombiana posee tres en su versión estadounidense y 12 latinos.

La cantante tiene una gran cantidad de premios Grammy (Foto: Premios Grammy)

De una “loba” pop a ser “rabiosa”

Tras conquistar el mercado internacional con baladas, pop y hasta tango, Shakira decidió darle un nuevo giro a su estilo musical agregando sonidos mucho más dance y electro con el álbum She Wolf (Loba en el mercado hispano).

Pese a ello gracias a esta era, la cantante ha tomado dicho animal como un alter ego que le ha permitido cautivar a su público, como recién lo hizo dentro de su colaboración con el DJ argentino Bizarrap, la famosa tiradera contra el padre de sus hijos y ex pareja Gerard Piqué.

Para Sale El Sol, noveno álbum de estudio de la cantante, el sonido latino regresó, pues experimentó con ritmos como el merengue, bachata, rock y más trópicos que nuevamente le dieron reconocimiento mundial, pero también la oportunidad de regresar a las giras mundiales y convertirla en una de las artista femeninas con mayor número de tickets vendidos y recaudación económica, pese a que los fans más antiguos cuestionaron sus letras.

"Loba" es una de sus canciones más populares en plataformas digitales (Foto: Sony Music)

La época “dorada” de Shakira

Aunque entre los anteriores discos y este existió un álbum homónimo (2014) la crítica especializada asegura que sus éxitos se resumieron a realizar una exitosa colaboración con Rihanna, participar en el mundial de fútbol 2014 y lograr conquistar al mercado infantil con Try Everything, una canción para la película de Walt Disney Animation Studios, Zootopia.

El Dorado se posicionó como un nuevo renacer en la cantante, donde el reggaeton fue pieza fundamental para su desempeño comercial así como una oportunidad para sus nacientes exponentes de colaborar con una estrella de alcance internacional como ella. Maluma, Nicky Jam, Prince Royce y Carlos Vives sólo fueron el inicio de una era de colaboraciones que nuevamente reafirmó que Shakira es una reina Midas sin importar el género musical o sus exponentes. Situación que para el 2023 volvió a comprobarse con el hit mundial Music Sessions, Vol. 53, Monotonía a lado de Ozuna y la explosiva colaboración femenina TQG con Karol G.

"El Dorado" ganó Álbum Latino del Año en los Grammy (Foto: Sony Music)

La cantante latina más vendida de la historia

“En el transcurso de su prolífica carrera, la cantante y compositora colombiana Shakira ha vendido más de 60 millones de discos a nivel mundial y ganado numerosos premios incluyendo dos GRAMMYs, ocho Latin GRAMMY y varios World Music Awards, American Music Awards y Premios Billboard, por nombrar solo algunos. Es la única artista sudamericana que ha logrado colocar una canción en el #1 en los Estados Unidos, y cuatro de sus sencillos se han posicionado entre los 20 éxitos de mayores ventas de la década pasada”, se puede leer en su biografía artística dentro del portal de su disquera, Sony Music.

Los récords Guinness de Shakira

– Primera vocalista femenina en debutar en el Top 10 del Billboard Hot 100 con un tema en español.

– Mayor cantidad de No. 1 en la lista Latin Airplay de Billboard para una artista femenina

– Primera artista femenina en reemplazarse a sí misma en el No. 1 en la lista Latin Airplay de Billboard

– Más semanas acumuladas en el No. 1 de la lista Hot Latin Songs de Billboard para una artista femenina

– Mayor cantidad de éxitos Top 10 en la lista Hot Latin Songs de Billboard para una artista femenina

– Mayor cantidad de éxitos Top 10 en la lista Latin Airplay de Billboard para una artista femenina

La cantante es una de las latinas con mayores reconomientos de este tipo Crédito: Aaron Snaiderman Para Guinness World Records

– Mayor cantidad de No. 1 en la lista Latin Pop Airplay de Billboard para una artista femenina

– Mayor cantidad de éxitos Top 10 en la lista Latin Pop Airplay de Billboard para una artista femenina

– Mayor cantidad de No. 1 en la lista Latin Digital Song Sales de Billboard

– Mayor cantidad de listas de Billboard encabezadas por una canción en español de una artista femenina

