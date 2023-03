¿Rosalía y Rauw Alejandro anunciaron su compromiso con el lanzamiento de “Beso”?

Rosalía y su novio Rauw Alejandro. (Los40 Music Awards)

Entre los fuertes rumores sobre un supuesto compromiso entre Rosalía y el cantante puertorriqueño Rauw Alejandro, las redes sociales se encendieron la madrugada de este 24 de marzo tras la publicación del video oficial para su nueva canción “Beso”, la cual forma parte del EP R∞Я su primer trabajo colaborativo que están por estrenar.

En el videoclip para el sencillo se incluyeron fragmentos personales de la vida que llevan como pareja y momentos importantes que han vivido juntos en su relación de tres años. Pero lo que llamó la atención de los fans fue la parte final, donde se ve a Rosalía llorando de felicidad con un anillo de diamantes en su dedo anular izquierdo.

La catalana, murmura “¡Ay, Dios mío! Y todo el rímel aquí corrido!”, y procede a besar al cantante de trap, quien está grabando con el celular el momento, “Te amo”, finalizó la escena Rosalía.

De las primeras artistas internacionales en felicitar a los novios fue Cardi B, quien compartió en historias de Instagram el fragmento del anillo de compromiso, “Felicidades @rosaliatv y @rauwalejandro. Tan adorable que casi lloro”, escribió la cantante.

El proyecto de los cantantes en conjunto lo conforman 3 canciones, los cuales se titulan “Beso”, “Vampiro” y “Promesa”. Fue precisamente durante la presentación de estos tres temas a través de Instagram, que Rauw Alejandro ya había anunciado “sorpresita en los vídeos”.

“Beso”, fue el tema que ambos seleccionaron para el gran estreno y estaría “inspirado tanto en su duradera y amorosa relación como en el género musical el bolero”, pues los artistas comentaron que les gusta mucho dicha música.

El nuevo EP consiste de tres sencillos / Instagram

Recientemente aparecieron en una entrevista juntos con el “streamer” Ibai Llanos, donde revelaron que “prefirieron sentar las bases de esta relación antes de meterse juntos en el estudio”.

“Pusimos eso por delante. Era como ‘No quiero líos, no quiero mezclar la industria con mi relación’”

“La Motomami” confesó que se dio cuenta gradualmente que Rauw Alejandro era diferente, “Los hombres que tenía a mi alrededor eran ‘emotionally unavailable’ (emocionalmente indisponibles)”, añadió la cantante. “Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía que intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia”, le confesó a Rauw.

Y a todo esto ¿Cómo se conocieron los enamorados? Todo comenzó cuando el puertorriqueño siendo también cantante, compositor, bailarín y productor discográfico no estaba tan alejado de Rosalía. Fue realmente la música la que los terminó uniendo.

Rauw Alejandro y Rosalía hacen su primera entrevista juntos

El primer paso lo dio Rauw y fue cuando comenzaron a mandarse mensajes por redes más seguido, hasta que se dio cuenta de lo que sentía por Rosalía y resultó que el amor era mutuo.

En un inicio mantuvieron la relación en secreto y alejado de los reflectores, hasta que la prensa los atrapó y decidieron gritarlo a los cuatro vientos porque ambos se sentían muy seguros del rumbo de sus vidas. Hasta el gran momento en el que salieron juntos en la alfombra roja de Los 40 Music Awards 2021 en España y tras el apasionado beso que se dieron cuando Rosalía junto con Ibai Llanos entregaron un premio a Alejandro el internet explotó con la noticia.